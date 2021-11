Les grands médias se transforment en Big Brother (Spiked)

Les grands médias se transforment en Big Brother Article originel : Big Media is turning into Big Brother Par Brendan O'Neill Spiked

Sky veut réorganiser socialement ses téléspectateurs. Il est temps de changer de chaîne.



Les journaux télévisés avaient pour but d'informer les gens. Maintenant, il s'agit de nous manipuler. Aujourd'hui, il s'agit d'ingénierie sociale pour nous rendre plus verts. Son ambition est désormais d'être un "puissant outil de persuasion" afin de transformer les téléspectateurs des nuisibles pollueurs que nous sommes actuellement en citoyens écolos du futur. C'est en tout cas la conclusion que l'on est obligé de tirer du rapport qui fait froid dans le dos, commandé par Sky et rédigé par la Behavioural Insights Team, qui appartient en partie au Cabinet Office. Les radiodiffuseurs doivent contribuer à changer les "attitudes et les comportements des citoyens", déclare le rapport. Si cette croisade effrontément déclarée, à la Big Brother, pour réorganiser l'esprit des masses qui regardent la télévision ne vous fait pas tendre la main vers le bouton "Off" de votre télécommande, je ne sais pas ce qui le fera...

