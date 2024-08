"Les Houthis ont vaincu la marine étatsunienne" (MoA)

Tom Sharpe écrit des articles d’opinion sur la marine pour le Telegraph. Comment cela a commencé :

The Houthis have become a dangerous rogue nation. The US Navy could crush them ("Les Houthis sont devenus une nation dangereuse et un état voyou. La marine étatsunienne pourrait les écraser") - 10.11.2023 Des Marines, des SEAL et des centaines de milliers de tonnes d’acier gris sont dans la mer Rouge Comment ça se passait :

The Battle of the Red Sea is intensifying and the US Navy is in the thick of it ("La bataille de la mer Rouge s’intensifie et la marine étatsunienne est au cœur de l’action") - 04.12.2023 Combien de temps les Houthis peuvent-ils continuer à attaquer le transport maritime avant que quelque chose ne soit fait à leur sujet? Comment cela a commencé :

Britain must back up the US in the Red Sea ("La Grande-Bretagne doit soutenir les États-Unis en mer Rouge") 31.12.2023

Britain literally can’t send a carrier ‘to replace’ America’s in the Red Sea ("La Grande-Bretagne ne peut littéralement pas envoyer de transporteur « pour remplacer » les Etats-Unis dans la mer Rouge") - le 1er février 2024.

It’s quiet in the Red Sea. Too quiet ("Il fait calme dans la mer Rouge. Trop calme") - 9 février 2024

In harm’s way and on the defensive: US and UK warships in the Red Sea can fight but cannot win ("En danger et sur la défensive : les navires de guerre étatsuniens et britanniques peuvent se battre dans la mer Rouge, mais ne peuvent pas gagner") - 27 avril 2024 La seule nation qui pourrait mettre fin à cela par le pouvoir dur a décidé de ne pas le faire. Comment cela a commencé :

Do we really need a Navy any more? ("Avons-nous vraiment besoin d’une marine ?") - 6 août 2024.

