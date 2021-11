Les indemnités versées au Royaume-Uni pour les dommages causés par les vaccins pourraient monter en flèche l'année prochaine (Epoch Times)

Les indemnités versées au Royaume-Uni pour les dommages causés par les vaccins pourraient monter en flèche l'année prochaine

Article originel : Vaccine Damage Payouts in UK Could Soar Next Year

Par Owen Evans

The Epoch Times, 18.11.21



Un appel d'offres du NHS révèle que le nombre de demandes d'indemnisation pourrait être 18 fois supérieur.



Selon un organisme de santé soutenu par le gouvernement, le nombre de demandes d'indemnisation dans le cadre du programme britannique d'indemnisation des victimes de vaccins devrait être 18 fois plus élevé l'année prochaine.

Ce chiffre a été révélé dans un appel d'offres pour un contrat d'évaluations médicales : Vaccine Damage Payment Scheme, publié le 15 novembre, qui court jusqu'au 16 décembre 2022.

Le Vaccine Damage Payment Scheme (VDPS) est un paiement unique non imposable de 120 000 £ (160 000 $) s'il est prouvé qu'une personne a été gravement handicapée à la suite d'une vaccination contre des maladies telles que la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR), la grippe porcine, etc.

En décembre 2020, les ministres ont accepté d'ajouter la COVID-19 au dispositif, afin de démontrer "la confiance du gouvernement dans le profil de sécurité" de tout vaccin utilisé dans le programme de vaccination...

