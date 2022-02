Les injections de rappel contre la Covid ont échoué (Substack)

Les injections de rappel ont échoué

Article originel : boosters have failed

Par el gato malo

Substack, 6.02.22



Est-il temps d'abandonner cette mission ?

il y a un programme intense pour faire croire que les rappels de vaccins contre la covid fonctionnent. et pourtant, partout où ils sont largement utilisés, les résultats sociétaux et individuels ne semblent pas s'être améliorés. il est légitimement difficile de trouver un contre-exemple corrigé des variations saisonnières. la plupart du temps, ils sont corrélés à plus de covid.

Les gens ont reçu la 3ème injection, puis ils sont tombés malades. ils ont essayé de masquer cela avec des manipulations bayésiennes autour de la définition de "vacciné" qui ont repoussé la fenêtre d'immunosuppression de 2 semaines induite par le vaccin dans la cohorte précédente. Il s'agit d'une manipulation des données si trompeuse qu'elle peut faire passer un immunosuppresseur pur sans activité anti-covirus pour un vaccin à VE élevé et nous l'avons vu quantifié. (ces mêmes données ont été rapidement cachées après qu'ils aient réalisé ce qu'ils avaient admis. Ce seul résultat est profondément effrayant). Mais ensuite, beaucoup trop de personnes qui ont reçu la dose de rappel ont été infectées par la covid. Tout le monde connaissait un tas d'entre elles. Cela ne pouvait pas être caché. Alors l'histoire a eu cette remarque "cela aurait été beaucoup plus grave si je n'avais pas été vacciné ! les vaccins ont fonctionné !". C'est une histoire séduisante à se raconter, mais elle s'effondre elle aussi et ressemble de plus en plus à un vœu pieux et à un préjugé de confirmation autojustifié. Le Nord-Est américain ressemble à peu près à cela, avec des groupes d'âge qui ont un statut de plus de 95 % de personnes totalement vaccinées et qui atteignent de nouveaux sommets dans les admissions à l'hôpital pour la covid.

Les données telles qu'elles sont rapportées par la société sont tellement entachées de définitions que les intégrer dans des études revient à produire des GIGO. Les dossiers médicaux américains dans EPIC sont tellement incomplets et désordonnés qu'ils sont plus une entrave qu'une aide. Mais de plus en plus de professionnels de la santé s'y intéressent, du moins dans les endroits où ils sont autorisés à le faire...

Bien qu'ils se soient trompés dans presque toutes leurs réponses aux covidés, je dirai ceci pour Israël :

ils essaient au moins de jouer franc jeu. Ils ne falsifient pas et ne font pas disparaître les données. ils ne refusent pas de les collecter. ils ne réduisent pas les médecins au silence. Ainsi (comme les danois et les britanniques), nous pouvons faire confiance à leurs données et à leurs médias bien plus qu'aux nôtres. Et ils commencent à dire des choses très intéressantes.

Les hôpitaux israéliens sont-ils vraiment surchargés de patients non vaccinés contre la COVID ? Selon le professeur Yaakov Jerris, directeur du service des coronavirus de l'hôpital Ichilov, la situation est totalement opposée. "Actuellement, la plupart de nos cas graves sont vaccinés", a déclaré Jerris à Channel 13 News. "Ils ont reçu au moins trois injections. Entre soixante-dix et quatre-vingts pour cent des cas graves sont vaccinés. Donc, le vaccin n'a pas d'importance en ce qui concerne les maladies graves, ce qui explique pourquoi seulement vingt à vingt-cinq pour cent de nos patients ne sont pas vaccinés." Maintenant, cela seul ne vous dit rien. 80% sont vaccinés peut signifier que les vaccins échouent ou qu'ils fonctionnent. cela dépend du nombre de personnes qui ont été vaccinées. En Israël, ce chiffre est de 66% de personnes complètement vaccinées et 72% avec au moins une dose. 55% avec une injection de rappel. Le décompte final est donc de 55 % de personnes ayant reçu une injection de rappel, 11 % de personnes doublement vaccinées et 6 % de personnes simplement vaccinées, ce qui laisse 28 % de personnes non vaccinées. Évidemment, ces données sont un désordre total de biais et de confusion, mais elles sont plus ou moins cohérentes en apparence avec une efficacité vaccinale pour l'hospitalisation allant d'environ 0 % à moins 56 %. ce n'est pas un taux que vous voulez avoir pour un vaccin, en particulier un vaccin avec des effets secondaires aussi courants et graves. Et il semble que le gouvernement israélien (ou du moins certaines de ses composantes) soit en train de se rendre compte de l'état de la situation, de se joindre à la "coalition de ceux qui s'appuient sur des données" et de dépasser enfin toute prétention à ce que tout cela fonctionne. (bien qu'il s'agisse d'un gouvernement, alors qui sait ce qu'ils finiront par faire lorsqu'il sera temps de céder au populisme).

Il s'agit là d'un résultat si surprenant, compte tenu de l'épuisement des cohortes antérieures, qu'il exige une explication. Or, les agences sanitaires ne semblent même pas y travailler (ou si elles le font, elles ne partagent certainement pas leurs travaux). (les données sur les décès toutes causes confondues en fonction du statut vaccinal seraient d'une grande aide ici). Ecoutez, nous espérions tous que ces vaccins permettraient d'arrêter la propagation ou au moins d'en atténuer la gravité, personne ne voulait que les vaccins échouent.Mmais il s'agissait d'une entreprise douteuse et douteuse dès le départ, utilisant un ensemble de modalités (ARNm, adénovirus) connues pour être profondément problématiques. Nous avons essayé de faire en 3-6 mois ce qui aurait dû prendre 5-10 ans. La raison pour laquelle les gens font confiance à la plupart des vaccins est qu'ils sont incroyablement sûrs et qu'ils sont efficaces pour fournir une immunité stérilisante qui empêche l'infection. Cette confiance a été abusée en prétendant "vous faites confiance aux vaccins, ceci est un vaccin, alors faites-lui confiance !" et en proclamant que tous ceux qui ne le feraient pas sont des "anti-vaxxers". Cela revient à qualifier d'"anti-médicaments" tous ceux qui refusent de prendre une nouvelle forme expérimentale de fentanyl pour soigner un mal de gorge et à les accuser d'être de mauvais parents parce qu'ils ne veulent pas que leurs enfants en soient victimes. Je veux dire, vraiment les gars ?

il ne s'agit pas d'une croisade contre les "négateurs de la science", mais d'une campagne systématique contre le discernement scientifique, la nuance, l'analyse coûts-avantages et l'idée même de savoir quand on dispose de suffisamment de données pour prendre de bonnes décisions. Et des idées comme "l'immunité naturelle" et le traitement, en particulier le traitement précoce, ont toutes été rejetées et même vilipendées. Je n'ai jamais rien vu de tel. Ce n'était pas de la "vitesse de distorsion", c'était de la "science déformée" et maintenant nous récoltons le fruit amer. Jouer à des jeux stupides, gagner des prix stupides. Nous devons donc revenir à l'essentiel et arrêter les faux-fuyants et les justifications : Nous sommes passés d'une série d'affirmations à l'autre dans une série de retraites tactiques et de gestion de l'image, ces vaccins étaient censés arrêter la propagation, tout le monde le disait, ils prétendaient que cela avait été validé par des essais de médicaments soit ils avaient tort, soit ils ont menti. Nous n'avons pas fait les essais et ceux que nous avons faits étaient hautement manipulés, des critères d'inclusion au masquage des abandons, en passant par les définitions, la fin prématurée et l'élimination des groupes de contrôle en cours. Nous nous sommes fait avoir par un ensemble de protocoles d'essais truqués que les régulateurs auraient dû voir et arrêter au lieu de les aider et de les encourager. Et il est temps que tout le monde l'admette et passe à autre chose. Prétendre que ce n'était pas une erreur colossale n'arrangera rien. Se souvenir de ceux qui nous l'ont vendu le fera. Nous pouvons faire plus de graphiques pour le prouver, mais devons-nous vraiment le faire ?

Les cours de recyclage coûtent cher. Apprenez la leçon du premier coup.