Les injections de séquences génétiques ("vaccins") contre la COVID : Inefficaces, oppressantes et dangereuses (In This Together)

Les injections contre la COVID : Inefficaces, oppressantes et dangereuses

Article originel : COVID Jabs: Ineffective, Oppressive and Dangerous

Par Iain Davis*

In This Together

Lu sur Off Guardian, 23.12.21

Il n'existe aucun argument moral, juridique ou logique en faveur de la vaccination obligatoire. Le seul argument logique, du point de vue de la santé publique, serait de réduire la propagation de l'infection ou de réduire l'impact sur les services de santé par un autre mécanisme.

Nous examinerons les preuves qui montrent que les prétendus "vaccins" contre la COVID-19 sont incapables d'atteindre ces deux objectifs. Cela n'a pas empêché le parlement britannique de voter pour permettre au gouvernement d'imposer la vaccination du personnel du NHS. Ce faisant, il a ouvert la voie à un mandat national plus large. Avant le vote, le British Medical Journal a publié les protestations de professionnels de la santé inquiets qui soulignaient que les preuves étaient insuffisantes pour soutenir un mandat. Les députés britanniques ont apparemment décidé que les médecins et les infirmières ne savaient pas de quoi ils parlaient et n'étaient pas intéressés par les preuves scientifiques qu'ils citaient. Si cela illustre le fait que la prise de décision n'est pas guidée par la science, ce n'est peut-être pas la préoccupation première. Quelle que soit l'opinion politique ou populaire, insister pour qu'une personne se soumette à une vaccination contre son gré revient à lui refuser son droit inaliénable à l'intégrité corporelle.

Ce droit a été décrit par le professeur David Feldman dans Civil Liberties and Human Rights In England and Wales : "Le droit d'être libre de toute interférence physique. [Ce] droit couvre les libertés négatives : le droit de ne pas subir d'agressions physiques, de torture, d'expériences médicales ou autres, d'une immunisation et d'une stérilisation eugénique ou sociale forcée, ainsi que de ne pas être soumis aux peines ou traitements cruels ou dégradants. Elle englobe également certains devoirs positifs de l'État visant à protéger les personnes contre toute inférence de la part d'autrui." Tant la Convention européenne des droits de l'homme (article 3) que la Déclaration universelle des droits de l'homme (articles 1 et 3) garantissent prétendument l'intégrité de la personne. Cependant, il s'agit de "droits de l'homme" écrits sur des bouts de papier par des politiciens et des avocats. En tant que tels, ils peuvent être annulés par les gouvernements et d'autres politiciens et avocats. Les droits de l'homme ne sont pas des droits, ce sont des permis gouvernementaux et les permis peuvent être annulés.

La Cour suprême britanique

Plus important encore, au Royaume-Uni, il existe un précédent juridique clair pour le concept d'intégrité corporelle. Dans l'affaire Montgomery contre Lanarkshire Health Board, la Cour suprême a statué : "Une personne adulte saine d'esprit a le droit de décider à laquelle, le cas échéant, des formes de traitement disponibles elle veut se soumettre, et son consentement doit être obtenu avant qu'un traitement interférant avec son intégrité corporelle ne soit entrepris."

Si la société décrète que la population n'a plus le droit à l'intégrité corporelle, alors la population devient l'esclave de cette société. Une société qui prône les vaccinations obligatoires prône également l'esclavage. Les partisans de la vaccination obligatoire soutiennent l'esclavage par principe. Aucune des justifications qu'ils offrent n'annule ce fait. La définition légale de la propriété est le "droit légal exclusif de possession". Un mandat de vaccination décrète que l'individu n'a plus la possession légale de son propre corps. Il supprime le droit légal de l'individu à la propriété de son être physique et le remet à l'État. Cela constitue de l'esclavage.

L'esclavage est défini comme suit : "La condition d'être légalement possédé par quelqu'un d'autre et forcé de travailler pour lui ou de lui obéir".

Il y a ceux qui suggèrent que le "bien commun" justifie l'esclavage. Ils affirment, sur la base de suppositions et de l'ignorance, que lorsqu'une personne refuse la vaccination contre la COVID-19, elle met les autres en danger et se comporte d'une manière qui met en péril le bien commun. Ils soutiennent que la société devrait avoir le droit de violer l'intégrité corporelle de ses esclaves. Comme beaucoup l'ont fait remarquer, un mandat diffère d'une loi. Cependant, un mandat gouvernemental est quelque chose que l'État utilise pour revendiquer le droit inexistant de forcer les gens à obéir. Les individus peuvent être punis - amende ou même emprisonnement - pour ne pas se conformer à un mandat de l'État. Le droit à l'intégrité corporelle est nié par le mandat et tous les citoyens sont rendus esclaves en vertu de celui-ci. Certains anti-rationalistes ont affirmé qu'un mandat ne constitue pas une "force". C'est une affirmation ridicule. Menacer les gens de leur infliger une amende est une coercition et les avertir d'un emprisonnement potentiel est une menace de violence. C'est la définition littérale de l'usage de la force : "Coercition ou contrainte, notamment par l'usage ou la menace de la violence".

Où la violence est définie comme suit : "Des actions extrêmement énergiques qui visent à blesser des personnes ou qui sont susceptibles de causer des dommages".

Ceux qui croient au concept du bien commun, en débattant du point où il l'emporte sur la souveraineté individuelle, acceptent qu'un groupe qu'ils choisissent de responsabiliser ait le droit de forcer les autres à obéir. Quelle que soit la justification qu'ils invoquent, en insistant finalement sur le fait qu'aucun citoyen n'a le droit à l'intégrité corporelle, ils encouragent l'esclavage, y compris le leur.

Certaines personnes sont un peu dégoûtées d'admettre qu'elles soutiennent l'esclavage et préfèrent prétendre que le fait de les forcer à se conformer par d'autres moyens ne constitue pas de l'esclavage. Le directeur de Ryan Air, Michael O'Leary, pense apparemment que le fait de refuser à des personnes l'accès à la société, à l'emploi, à la nourriture et aux traitements médicaux ne constitue pas un "mandat" et que, par conséquent, les obliger à se faire vacciner par ce biais n'équivaut pas à de l'esclavage. La suggestion d'O'Leary est que ceux qui refusent le vaccin soient punis pour leur désobéissance. Il pense que menacer les gens de pauvreté, de famine et d'une espérance de vie plus courte est parfaitement acceptable pour les forcer à faire ce qu'il souhaite. Il pense que, si cela n'est pas officiellement mandaté, cela protégera en quelque sorte leurs droits : "[Un mandat] est une violation de vos libertés civiles. Mais vous rendez simplement la vie si difficile. Ou [faites en sorte] qu'il y ait beaucoup de choses que vous ne puissiez pas faire si vous ne vous faites pas vacciner". Les partisans du "bien commun", qui insistent sur le fait que se faire vacciner est la "bonne chose" et que, par conséquent, ne pas s'y conformer est une erreur, ne peuvent à la fois proclamer la prétendue autorité de la société à ignorer le droit inaliénable à l'intégrité corporelle et prétendre s'opposer à l'esclavage. Si, en tant que société, nous permettons au gouvernement de rendre la vaccination obligatoire ou si, comme O'Leary, nous choisissons de la faire respecter par d'autres moyens, alors nous avons collectivement consenti à vivre dans un État esclavagiste où nous sommes tous des esclaves. Si nous suivons cette voie, nous condamnons les générations futures à l'esclavage. Pourtant, ceux qui refusent l'offre d'esclavage, qui s'y opposent par principe, sont considérés comme des égoïstes par la société en général. Les partisans de l'esclavage se justifient ainsi parce qu'ils estiment que l'impact extrêmement limité sur la santé publique d'une maladie respiratoire à faible mortalité est plus important que la liberté humaine. Cette opinion est fondée sur l'hypothèse erronée et non pertinente selon laquelle les vaccins protègent les autres. L'efficacité et la sécurité des vaccins sont sans importance. Nier le droit d'un individu à l'intégrité corporelle est de l'esclavage. Peu importe la justification invoquée.

Il y a déjà de nombreux esclaves qui sont échangés, exploités et maltraités au Royaume-Uni. Si l'expérience de ceux qui subissent l'enfer quotidien de l'esclavage moderne n'est en rien comparable au fait de se voir injecter de force un médicament une ou deux fois par an, le principe de l'esclavage est le même. Il semble étrange que le "bien commun" suggéré n'exige pas la liberté pour ceux qui vivent actuellement comme des esclaves. Peut-être la société ne s'en soucie-t-elle plus. Si l'on met de côté le manque de légitimité morale et juridique, il existe d'autres raisons pour lesquelles nous devrions rejeter toute idée de mandat de vaccination. Principalement parce que les prétendus vaccins ne fonctionnent pas et sont dangereux.

Les bases du vaccin Le mot "infection" est défini comme suit : "L'état produit par l'implantation d'un ou plusieurs agents pathogènes (tels qu'une bactérie, un protozoaire ou un virus)."

Si vous aviez regardé la définition médicale du mot "vaccin" en 2019, vous auriez compris qu'un vaccin est : "Une préparation de micro-organismes tués, d'organismes vivants atténués ou d'organismes vivants entièrement virulents qui est administrée pour produire ou augmenter artificiellement l'immunité contre une maladie particulière. "

Où l'immunité était définie comme suit : "La qualité ou l'état d'être immunisé ; en particulier : une condition de pouvoir résister à une maladie particulière, notamment en empêchant le développement d'un micro-organisme pathogène ou en contrecarrant les effets de ses produits." Un vaccin était un médicament qui réduisait "spécialement" l'infection. Il pouvait théoriquement empêcher un agent pathogène, tel qu'une bactérie, un protozoaire ou un virus, de s'établir dans un système biologique. Il réduit ainsi les incidents de la maladie et la transmission ultérieure de l'agent pathogène. Cependant, à la suite de la pseudo-pandémie, ce n'est pas ce que la nouvelle définition du terme "vaccin" signifie aujourd'hui. La seule chose qu'un prétendu vaccin doit démontrer est son immunogénicité : "Une préparation qui est administrée (comme par injection) pour stimuler la réponse immunitaire de l'organisme contre un agent infectieux ou une maladie spécifique. " Par simple changement de définition, un "vaccin" est désormais un médicament qui stimule une réponse immunitaire. Cela ne dit rien sur l'efficacité ou la sécurité de cette réponse immunitaire. L'inflammation est une réponse immunitaire et elle est potentiellement mortelle. Sans la capacité de protéger contre l'infection, la plupart des gens considéreraient un médicament qui ne fait que réduire la gravité de la maladie comme un traitement, et non comme un vaccin. S'il est vrai que la langue évolue constamment et que les définitions changent tout le temps, lorsque ce changement redéfinit fondamentalement le sens communément accepté d'un mot, tout le monde doit être conscient de la nouvelle interprétation. Sinon, ils pourraient accepter un sens implicite qui n'existe plus. Par exemple, les gens pourraient facilement être trompés en croyant qu'un "vaccin" contre la COVID-19 arrête l'infection. Pour faire la distinction entre ce que la plupart des gens imaginent que le mot "vaccin" signifie et ce qu'il signifie maintenant, nous appellerons les prétendus "vaccins" contre la COVID-19 des "injections".





Les injections ne sont pas terminées et n'ont pas fait l'objet d'essais cliniques terminées Contrairement à tous les vaccins qui les ont précédés, les injections n'ont pas fait l'objet d'essais cliniques avant d'être administrés à un plus grand nombre de personnes que tout autre vaccin dans l'histoire. À l'heure où nous écrivons ces lignes, aucun résultat n'a été publié pour l'essai NCT04614948 du vaccin à ARNm de Pfizer-BioNTech, aucun pour l'essai NCT04516746 d'Astrazeneca, aucun pour l'essai NCT04470427 de Moderna ni pour l'essai NCT04368728 de J&J sur son vaccin Jansen.

Lorsque les autorités britanniques de réglementation des médicaments, la MHRA, ont déclaré qu'elles avaient "procédé à une évaluation scientifique rigoureuse de toutes les preuves de qualité, de sécurité et d'efficacité disponibles" avant d'accorder l'autorisation d'utilisation d'urgence (AUE) des vaccins, elles ne voulaient pas dire qu'elles avaient étudié les résultats des essais cliniques. Elles ne pouvaient pas le faire, car il n'y en avait pas. Ce qu'elles voulaient dire, c'est qu'elles avaient reçu des rapports intermédiaires des fabricants et de leurs sponsors (UK Research and Innovation, National Institutes for Health Research (NIHR), Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), Bill & Melinda Gates Foundation, Lemann Foundation, etc.) La MHRA, comme d'autres organismes de réglementation dans le monde, a fondé sa décision d'accorder les AUE sur ces rapports intermédiaires, et non sur les résultats d'essais cliniques.

Cela permet aux médias grand public de rapporter les déclarations des agences de presse qui induisent le public en erreur : "Les essais massifs du vaccin contre le coronavirus impliquant des dizaines de milliers de participants n'ont jusqu'à présent révélé aucun signe d'effets secondaires graves."

L'impression constante est que les vaccins sont cliniquement prouvés comme étant sûrs et efficaces. En réalité, peu d'effets indésirables ont été signalés lors des essais, car aucun résultat n'a été publié.

Les essais ont été conçus pour être des essais contrôlés randomisés (ECR) en aveugle. Comme il s'agissait de tester les premiers vaccins proposés pour une nouvelle maladie, l'approche ECR standard pour déterminer la sécurité et l'efficacité des vaccins consistait à comparer les résultats sanitaires à long terme des personnes ayant reçu le vaccin à ceux d'un groupe placebo. Ces essais étaient réalisés en aveugle, c'est-à-dire que les participants ne savaient pas s'ils avaient été vaccinés ou s'ils avaient reçu un placebo. Les résultats secondaires des essais ont été conçus pour évaluer les effets des vaccins. Cela inclut l'évaluation de toute réaction indésirable aux médicaments (RIM) jusqu'à 2 ans ou plus après la dernière dose. Jusqu'à présent, aucun des résultats secondaires n'a été mesuré car nous sommes à plus d'un an de la fin des périodes minimales d'essai. Il n'y a désormais aucune chance que ces essais cliniques révèlent un jour des résultats significatifs. Comme l'a rapporté le British Medical Journal, J&J et Moderna ont tous deux "levé l'aveugle" de leurs essais en donnant leur injection à leurs groupes placebo. Ils ont abandonné les résultats secondaires, des années avant que les essais ne soient terminés. Interrogés, ni Astrazeneca ni Pfizer-BioNTech n'ont pas nié avoir fait de même. Quoi qu'il en soit, il semble que leurs essais aient été mal conçus et manquent de crédibilité scientifique. Il est fortement allégué que Pfizer-BioNTech, au moins, a falsifié des données, a levé l'insu de son étude, n'a pas formé correctement le personnel et a été réticent à donner suite aux effets indésirables signalés. Lorsque des chercheurs indépendants ont utilisé une demande de liberté d'information (FoIR) pour demander à l'organisme de réglementation britannique, la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), pourquoi l'essai clinique Pfizer-BioNTech NCT04614948 n'avait pas évalué l'impact du vaccin sur les femmes enceintes, la MHRA a déclaré : "L'essai susmentionné n'a pas été mené au Royaume-Uni, la MHRA n'a pas évalué son contenu et n'est donc pas en mesure de répondre à des questions spécifiques le concernant."

Ne pas prendre la peine de considérer l'essai clinique primaire ne semble pas être une "évaluation scientifique rigoureuse". Il semble plutôt que la MHRA fasse partie d'un groupe de régulateurs qui acceptent sans broncher tout ce que les fabricants prétendent sans véritablement examiner quoi que ce soit. La MHRA a maintenant officiellement adopté cette approche de laissez-faire pour la réglementation future des jab. S'étant alignée sur le Consortium Access des régulateurs (Australie, Canada, Singapour et Suisse), la MHRA fait partie de ceux qui ne voient aucune raison de procéder à un examen réglementaire supplémentaire avant l'approbation des nouveaux vaccins. Le Consortium estime que les nouvelles itérations, répondant à de prétendues nouveaux variants de la COVID-19, peuvent effectivement être approuvées automatiquement. Ceci est basé sur l'impossible. La MHRA affirme que leur EUA initiale reflétait leur évaluation des " essais cliniques pivots ", pour lesquels aucun résultat n'a été publié. Après avoir autorisé le déploiement de l'injection sans aucune preuve, la MHRA affirme maintenant que, pour toutes les versions futures modifiées : "Les études cliniques d'efficacité préalables à l'approbation ne sont pas requises. Les autorités réglementaires demandent des données intermédiaires sur l'immunogénicité provenant d'un nombre suffisant d'individus".

Cela accélère le processus de distribution des vaccins directement depuis les laboratoires des entreprises jusqu'aux bras d'un public largement désinformé. Quelles que soient les modifications que les fabricants choisissent d'apporter, elles seront simplement approuvées par le Consortium, pour autant que les entreprises pharmaceutiques soumettent les allégations d'immunogénicité appropriées.

La délivrance d'une EUA n'est pas la même chose que l'approbation réglementaire d'un médicament. Comme l'explique le régulateur étatsunien, la Food and Drug Administration (FDA), une EUA est une autorisation temporaire d'un médicament expérimental : "Une EUA pour un vaccin contre la COVID-19 peut permettre un déploiement rapide et étendu pour l'administration du vaccin expérimental à des millions d'individus".

La FDA précise également qu'un médicament expérimental, toujours en cours d'essai, est un médicament expérimental : "Un médicament expérimental peut également être appelé un médicament expérimental".

Les vaccins actuels contre la COVID-19 sont toujours en cours d'essai et sont des "médicaments expérimentaux". De soi-disant vérificateurs de faits ont été envoyés pour tromper le public et lui faire croire que ce n'est pas le cas. Par exemple, Full Fact, les activistes politiques basés au Royaume-Uni qui travaillent avec les décideurs politiques pour commercialiser leurs propres affaires, a affirmé : "Les trois vaccins contre la Covid dont l'utilisation est actuellement autorisée au Royaume-Uni se sont déjà révélés sûrs et efficaces lors d'essais cliniques".

Cette affirmation est inexacte sur le plan factuel. Pour ce qui est de la délivrance des autorisations européennes de mise sur le marché, seuls les résultats intermédiaires des essais de phase 3 étaient connus. Ceux-ci rapportaient les quelques données disponibles des deux premiers mois de la phase 1. Il s'agissait simplement d'une affirmation selon laquelle les vaccins étaient relativement sûrs pour une petite cohorte de personnes en bonne santé, principalement des jeunes. Nous verrons bientôt pourquoi même cette affirmation est fausse. Tout ce que nous pouvons dire à ce stade est qu'il n'existe aucune réglementation perceptible des vaccins. Ils sont effectivement non réglementés. Les essais n'ont pas encore démontré que les vaccins sont sûrs ou efficaces. Les critères d'exclusion de tous les essais ont exclu l'expérimentation des vaccins sur les personnes les plus vulnérables à la COVID-19. Les rapports intermédiaires de la phase 1 n'affirment l'efficacité et la sécurité que chez les personnes les moins sensibles aux risques apparents de la COVID-19. Or, ces essais ne seront jamais achevés. Les rapports d'essais intermédiaires revendiquent une efficacité en termes de réduction relative du risque plutôt qu'absolue. Cela a permis aux fabricants de revendiquer une réduction de plus de 95 % de la mortalité (efficacité), qui a ensuite été communiquée au public qui a été influencé par ce biais.

La réduction du risque absolu revendiquée (efficacité) était généralement inférieure à 1 %. Si cette information avait été communiquée au public, celui-ci aurait été moins enthousiaste et peut-être plus sceptique à l'égard des vaccins, et c'est pourquoi elle n'a pas été communiquée. Les EUA, des deux côtés de l'Atlantique, étaient également assortis d'une immunité de poursuites pour les fabricants. Au Royaume-Uni, les Human Medicines (Coronavirus and Influenza) (Amendment) Regulations 2020 ont étendu la protection de la responsabilité offerte aux médecins traitants aux sociétés pharmaceutiques.

L'immunité contre les poursuites judiciaires est apparemment une condition sine qua non pour les entreprises pharmaceutiques. Au début de l'année 2021, le directeur général de la Banque mondiale, David Malpass, a signalé que certains fabricants de vaccins ne distribueraient pas leurs vaccins aux pays qui ne les indemnisent pas totalement contre les poursuites judiciaires : "Le problème immédiat est l'indemnisation. Pfizer a hésité à se rendre dans certains pays en raison des problèmes de responsabilité, ils n'ont pas de protection en la matière. Nous travaillons donc avec les pays pour essayer de le faire".

Il ne fait aucun doute que les vaccins sont des médicaments expérimentaux qui n'ont fait l'objet d'aucun essai clinique. En tant que tels, les populations qui les ont reçus font partie d'une expérience médicale mondiale. En partenariat avec le gouvernement, cette expérience est menée par des sociétés pharmaceutiques mondiales qui ne sont pas responsables des dommages qu'elles peuvent causer. Ce fait est ensuite dissimulé par les sociétés médiatiques mondiales et les vérificateurs de faits désignés, qui travaillent également en partenariat avec le gouvernement. Des déclarations du NHS telles que "Les vaccins contre la COVID-19 sont le meilleur moyen de se protéger et de protéger les autres" ou "les effets secondaires sont généralement légers et ne devraient pas durer plus d'une semaine" ne reposent sur aucune preuve d'essai clinique. Ce sont des affirmations spéculatives, trompeuses et potentiellement dangereuses. Si les receveurs n'ont pas été explicitement informés de ces faits avant de se faire injecter, ils ne peuvent pas avoir donné leur consentement éclairé. Dans chaque cas, malgré les dénégations sans fondement des vérificateurs de faits comiquement mal nommés, cela constitue une violation du code de Nuremberg.





Blâmer les non-bénéficiaires Suite aux commentaires du secrétaire à la santé, Sajid Javid, les médias ont consciencieusement rapporté qu'il y a environ 5 millions de personnes "non vaccinées" au Royaume-Uni. Ce chiffre ne semble être que partiellement exact. Selon les chiffres publiés par l'Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA), à la mi-décembre 2021, alors que le déploiement des rappels est en bonne voie, sur les quelque 44,6 millions d'adultes en Angleterre, environ 38,6 millions avaient reçu au moins deux doses et étaient donc temporairement considérés comme "pleinement vaccinés". Cela signifie qu'actuellement, environ 6 millions d'adultes, rien qu'en Angleterre, sont officiellement "non vaccinés". L'Angleterre représente environ 84 % de la population britannique. En supposant que les chiffres de distribution des injections soient similaires pour l'ensemble du Royaume-Uni, on peut en déduire qu'au moins 6,9 millions d'adultes ne sont pas officiellement vaccinés. Cela représente près de 13% de la population adulte du Royaume-Uni. La taille de la population non vaccinée est appelée à augmenter. Le gouvernement britannique a déjà déclaré qu'un rappel sera nécessaire pour le NHS COVID Pass (certificat) pour les voyages internationaux.

Au départ, le gouvernement britannique a déclaré qu'il n'avait pas l'intention d'étendre cette mesure au passeport vaccinal national, mais il a également nié à plusieurs reprises qu'il allait introduire des passeports vaccinaux. Les commentaires ultérieurs du ministre de la santé ont clarifié l'intention du gouvernement de modifier continuellement sa définition de "complètement vacciné". Pour être totalement vacciné, l'esclave doit toujours accepter la prochaine injection. Comme les vendeurs des injections insistent sur le fait que les rappels seront nécessaires pendant des années, il semble que le statut de "pleinement vacciné" durera environ 6 mois. Les médias, au nom du gouvernement qui les finance, ont fait croire à la nation que ce sont les non-vaccinés qui "submergent" les services de santé. Avec des titres comme ICU is Full Of The Unvaccinated - My Patience With Them Is Wearing Thin ("L'unité de soins intensifs est remplie de non-vaccinés - Ma patience à leur égard s'épuise"), il n'est pas étonnant que la majorité des personnes vaccinées tournent leur haine vers les personnes qui ne veulent pas être vaccinées. Il est extrêmement fréquent de lire sur les médias sociaux des commentaires tels que : "Les personnes non vaccinées prennent le lit d'autres personnes malades, dont certaines deviennent plus malades en conséquence. Ne pas se faire vacciner pendant une pandémie est un acte d'égoïsme qui se cache derrière la façade de la liberté individuelle."

L'article du Guardian intitulé "ICU is Full..." provient d'une source anonyme. Personne n'était prêt à mettre son nom dessus. Il s'agissait avant tout d'un appel à l'émotion et n'offrait aucune preuve à l'appui de ses affirmations. En effet, les preuves ne soutiennent aucun aspect de l'histoire publiée. La seule raison apparente de cet article était d'inciter à la haine.

De vrais journalistes, comme Kit Knightly de OffGuardian, qui est censuré par les plateformes de médias sociaux, ont accepté de mettre leur nom au service de la publication des faits. Comme il le montre, les unités de soins intensifs ne sont pas du tout débordées. Elles sont assez occupées, comme d'habitude, mais elles ne sont certainement pas envahies de "cas" de COVID-19, comme le Guardian et d'autres l'ont prétendu de manière trompeuse. Il y a actuellement 4330 lits de soins intensifs en Angleterre. Le 14 décembre 2021, 925 étaient occupés par des patients dits COVID-19, soit un taux d'occupation des lits de soins intensifs COVID-19 de 21,4%. Il y avait 775 (17,9 %) lits de soins intensifs inoccupés, 2657 lits (61,4 %) étant occupés par des patients qui n'avaient pas été testés positifs pour les séquences nucléotidiques COVID-19 sélectionnées. Dans son rapport de surveillance vaccinale de la semaine 50, l'UKHSA indique que, pour la période précédente de 4 semaines, 2965 patients adultes hospitalisés supposés COVID-19 n'avaient pas reçu d'injetions et que 4557 en avaient reçu au moins une. Par conséquent, l'UKHSA affirme que les personnes non injectées représentent 39,4 % du total des admissions hospitalières pour la COVID-19. Pour la même période de 4 semaines, l'UKHSA a également indiqué que 715 des 3083 décès totaux d'adultes, dans les 28 jours suivant un test positif, étaient des personnes qui n'avaient pas été injectées. Cela représente 23,2 % des décès présumés dus à la COVID-19. Avec 28 décès attribués à des personnes dont le statut d'injection est inconnu, les 2340 autres ont été injectées. Les personnes qui ont reçu l'injection représentent 76% de tous les décès présumés dus à la COVID-19. Des données similaires pour le Pays de Galles démentent également l'affirmation erronée selon laquelle ce sont les personnes non injectées qui " submergent " les services de santé. En novembre 2021, 12,8 % des patients hospitalisés étaient "non injectés". Les "injectés" représentaient 84,5 % des patients hospitalisés et 2,7 % avaient un statut inconnu. Les affirmations anonymes rapportées par le Guardian n'étaient pas du tout exactes. Il s'agissait d'une désinformation propagandiste. C'était une "fake news". Pourtant, les politiciens sont prêts à tout pour colporter le même mensonge, avec l'aide de leur MSM complaisant. Une fois de plus, le Guardian a rapporté les commentaires du ministre de la Santé comme s'ils étaient réalistes. Parlant des personnes qui ont considéré les preuves et ont décidé de ne pas recevoir l'injection, Javid a déclaré :

"Ils doivent vraiment réfléchir aux dommages qu'ils causent à la société. Ils occupent des lits d'hôpitaux qui auraient pu être utilisés pour quelqu'un qui a peut-être un problème cardiaque, ou qui attend une opération chirurgicale non urgente."

À aucun moment les journalistes intrépides du Guardian n'ont informé le public que ce qu'il disait était totalement absurde. Au lieu de cela, ils ont doublé les mensonges en ajoutant leur propre désinformation, affirmant que "neuf personnes sur dix nécessitant le plus de soins à l'hôpital ne sont pas vaccinées". Encore un autre exemple de fake news absolue, destinée à tromper le public. Comme nous le verrons bientôt, c'est l'apparente clameur de " se faire mousser ", poussée sans cesse par les MSM et les politiciens, en fermant effectivement les soins de santé primaires, qui présente un risque bien plus grand pour la santé publique. La mendicité de la désinformation de Javid était à couper le souffle. Les personnes qui font la queue pour recevoir leur injection ne sont pas égoïstes, elles sont simplement mal informées. Cependant, les 13% de la population adulte qui n'en veulent pas ne sont pas égoïstes non plus. Les médias et les politiciens tentent constamment de créer un fossé entre ceux qui ont été injectés et ceux qui ne l'ont pas été. Ils cherchent à provoquer des divisions basées sur la désinformation, les mensonges et la propagande. La raison en est claire. Comme tous les régimes tyranniques à travers l'histoire, la dictature britannique actuelle souhaite faire d'une minorité un bouc émissaire afin d'éviter que l'attention du grand public ne se tourne vers elle. Ils agissent ainsi pour réduire les chances que le peuple remette en question les tyrans qui l'asservissent. Ce n'est rien de plus complexe que de diviser pour mieux régner.





Les injections ne fonctionnent pas En octobre, l'actuel Premier ministre britannique, Boris Johnson, a effectivement admis que les injections ne sont pas des "vaccins". Ils ne fonctionnent pas comme les vaccins que nous connaissons. Apparemment, ils s'apparentent davantage à un traitement : "La double vaccination offre une grande protection contre les maladies graves et la mort, mais elle ne vous protège pas contre le fait d'attraper la maladie, et elle ne vous protège pas contre la transmission de la maladie."

L'observation de Johnson était partiellement exacte. Des recherches récentes menées aux États-Unis ont montré qu'il n'y avait aucune différence de charge virale entre les personnes vaccinées et celles qui ne l'étaient pas. Ces résultats semblent être corroborés par une étude réalisée à Singapour, qui préconise fortement les injections pour leur prétendue capacité à réduire la mortalité, mais qui a également noté : "Les valeurs de seuil de cycle (Ct) de la PCR étaient similaires entre les groupes vaccinés et non vaccinés au moment du diagnostic, mais les charges virales diminuaient plus rapidement chez les individus vaccinés [...] la charge virale indiquée par les valeurs Ct de la PCR était similaire entre les patients vaccinés et non vaccinés." Pour que les injections fonctionnent comme un vaccin, au sens traditionnel du terme, plus le taux d'injections est élevé, plus la prévalence de la maladie devrait être faible. Il s'agit d'un point évident, mais qui semble devoir être souligné car le grand public ne semble pas en avoir conscience.

L'élément le plus frappant de la carte de CNN est le très faible taux de vaccination en Afrique. Le Nigeria, la Tanzanie et la Zambie, par exemple, comptent moins de 10 injections pour 100 habitants. Ils font partie des pays où le taux de cas est le plus faible au monde. La Zambie compte un peu plus de 11 000 CPM et le Nigeria et la Tanzanie beaucoup moins. En revanche, le Botswana, avec un taux de vaccination africain relativement élevé de 62 pour 100 personnes, a un CPM de près de 82 000. Certains scientifiques sont apparemment mystifiés par les faibles taux de COVID-19 en Afrique dans son ensemble. Ils proposent une série d'explications possibles. Ils évoquent une population plus jeune ou une fermeture précoce des frontières, certains suggèrent une densité urbaine plus faible ou peut-être davantage d'activités de plein air pour expliquer cette anomalie évidente. Le professeur Wafaa El-Sadr, responsable de la santé mondiale à l'université de Columbia, a qualifié ce phénomène de "mystère" : "L'Afrique ne dispose pas des vaccins et des ressources nécessaires pour lutter contre la COVID-19 comme c'est le cas en Europe et aux États-Unis, mais d'une manière ou d'une autre, elle semble s'en sortir mieux".

Les nations africaines s'en sortent certainement mieux que les États-Unis. Avec environ 4 % de la population mondiale et un taux d'injection de 147 pour 100 personnes, les États-Unis représentent plus de 36 % des 27 586 743 cas actifs dans le monde. En fait, la liste des 20 nations ayant les taux de cas les plus élevés dans le monde est principalement composée des pays ayant les taux d'injection les plus élevés. Les scientifiques examinent toutes les variables pour tenter de comprendre ce qui pourrait expliquer le mystère africain. Le seul facteur qu'ils ne prennent pas en compte est le plus évident. Bien que la plupart des pays africains n'aient pas connu de première vague, les autorités scientifiques et médicales mondiales s'acharnent à prévenir la seconde grâce aux injections Le professeur Salim Abdool Karim de l'université sud-africaine de KwaZulu-Natal a déclaré : "Nous devons vacciner tout le monde pour nous préparer à la prochaine vague." Le professeur Karim a été invité à rejoindre le conseil scientifique de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en avril 2020. L'OMS a fait de la vaccination des populations africaines sa prochaine priorité.

De nombreuses études démontrent que l'immunité naturelle dérivée de l'infection est considérablement meilleure que celle conférée par les vaccins. Une étude israélienne récente suggère que l'immunité naturelle, après une infection, est jusqu'à 27 fois plus robuste que celle conférée par les vaccins. Indépendamment des débats scientifiques sur les antigènes, les cellules T et l'immunogénicité, etc., qui ont tous trait au fonctionnement supposé des injections, une analyse statistique très élémentaire suffit à démontrer clairement quelles ne fonctionnent pas comme des vaccins. La seule allégation restante concernant l'efficacité des vaccins est qu'ils réduisent les hospitalisations et les décès. Malheureusement, de nombreuses preuves jettent le doute sur cette affirmation également.

Anthony Fauci (gauche) & Salim Abdool Karim (droite)

Si les injections sont incapables de stopper l'infection et la transmission et ne servent qu'à réduire l'immunité naturelle, il n'existe aucune justification de santé publique possible pour une obligation de ces injections. Un individu non infecté n'a pas plus de chances de contracter la COVID-19 d'une personne non injectée que d'un citoyen ayant reçu l'injection. Selon la définition officielle d'un cas de COVID-19, les statistiques montrent que les injections ne font aucune différence dans la propagation de la maladie. Dans son récent discours à la nation, Boris Johnson a déclaré qu'il encourageait les rappels non réglementés : "Au cours de l'année écoulée, nous avons montré que la vaccination est la clé pour vaincre la Covid et qu'elle fonctionne [...] Il est maintenant clair que deux doses de vaccin ne sont tout simplement pas suffisantes pour donner le niveau de protection dont nous avons tous besoin [...] nous devons de toute urgence renforcer notre mur de protection vaccinale pour garder nos amis et nos proches en sécurité [.... Si nous ne le faisons pas maintenant, la vague d'Omicron pourrait être si forte que les annulations et les perturbations, comme la perte des rendez-vous pour les cancers, seraient encore plus importantes l'année prochaine." Le discours de Johnson était totalement incohérent. D'un côté, les injections fonctionnent, mais de l'autre, elles ne fonctionnent pas et un rappel est nécessaire. Pour parer à une vague de cas, définis par un test qui ne peut pas identifier les cas, des interventions sanitaires apparemment triviales, comme les rendez-vous de dépistage du cancer, doivent être annulées dans l'intérêt de la santé de la nation et du bien commun. Peu après l'appel de Johnson à "recevoir une dose de rappel maintenant", le gouvernement britannique a précisé que les cabinets de médecins généralistes du pays se concentreraient uniquement sur les injections et les rendez-vous d'urgence. En déclarant une "mission nationale" visant à faire des injections au plus grand nombre de personnes possible, les soins primaires ont pratiquement été suspendus au Royaume-Uni. Cela a été fait en hiver, au milieu d'une prétendue pandémie de maladies respiratoires. L'impact sur la santé sera désastreux. La British Medical Association a déjà prévenu que la reconfiguration du NHS, d'abord en un service uniquement basé sur la COVID-19, puis en un service uniquement basé sur les injections, a des conséquences terribles sur la santé publique. Rien qu'au cours de la période de trois mois qui a suivi le premier confinement, il y a eu jusqu'à 1,5 millions d'admissions non urgentes en moins dans les hôpitaux ; le nombre de patients se présentant pour la première fois à l'hôpital, toutes pathologies confondues, a chuté de 2,6 millions ; le nombre d'orientations urgentes vers des services de cancérologie a diminué de 280 000, ce qui est alarmant, et 26 000 patients de moins ont commencé un traitement, dont 15 000 auraient normalement été signalés par un médecin généraliste. Pourtant, sachant tout cela, le gouvernement voudrait vous faire croire que son intention est de sauver des vies. Cette affirmation n'est pas crédible.

Les injections sont dangereuses D'autres données provenant d'Israël suggèrent que la période entre la première et la deuxième injection, et peu après, augmente le risque de mortalité lié à la COVID-19. La vulnérabilité à la maladie est nettement plus grande pendant cette période de 3 à 5 semaines. Le professeur Seligmann (Ph.D.) et son partenaire de recherche ont calculé la probabilité de base de la mortalité due à la COVID-19 pour différents groupes d'âge avant le vaccin. Par exemple, pour les personnes de plus de 60 ans, elle était de 0,00022631 % par jour. Il a ensuite comparé ces chiffres avec les données officielles israéliennes concernant la mortalité immédiatement après l'injection. Au cours de la période de 13 jours suivant la première dose de l'injection Pfizer, le risque de mortalité quotidienne lié à la COVID-19 pour les plus de 60 ans était 14,5 fois plus élevé, soit 0,003303 % par jour. Après 13 jours, ce risque est passé à 0,005484% par jour, soit plus de 24,2 fois plus élevé. Il augmentait encore, jusqu'à 6 jours après la deuxième dose, à 0,006076 % par jour, ce qui représente un risque de mortalité lié à la COVID-19 26,85 fois plus élevé pour les personnes injectées. Le Pr Seligmann a constaté des augmentations tout aussi importantes du risque de mortalité lié à la COVID-19 pour toutes les injections pendant ce qu'il a appelé la "période de vaccination". Une fois que les bénéficiaires ont été "complètement vaccinés", Seligmann a constaté un certain avantage pour les vaccinés, car ils ont permis une réduction marginale des risques de mortalité de la COVID-19 par rapport à ceux des non injectés. Il a calculé que, pour que ce bénéfice compense l'augmentation massive du risque pendant la "période de vaccination", les injections devraient fournir une protection proche de 100 % pendant plus de deux ans, juste pour compenser le coût initial de l'injection. Cet avantage n'apparaît pas dans les données. Une étude suédoise récente est l'une des nombreuses études qui montrent que tout avantage éventuel de la COVID-19, une fois l'injection effectuée, s'estompe rapidement. Incapable de protéger les personnes les plus vulnérables à la COVID-19 après 6 mois, la recherche du Dr Seligmann indique qu'il n'y a pas de bénéfice sanitaire de la COVID-19 associé aux injections. L'analyse officielle des risques et des avantages suggère que le fait d'être entièrement injecté offre une protection marginale contre l'hospitalisation. Il existe également un signal statistique à peine perceptible qui suggère que les injections réduisent également la mortalité, dans une mesure très limitée. Le professeur Seligmann a fait le même constat. Cependant, cela ne concerne que les statistiques COVID-19 et elles sont basées sur des résultats de tests RT-PCR non diagnostiques. Les affirmations officielles ne tiennent pas compte du risque supplémentaire lié à la "période de vaccination" identifié par Seligmann. Le professeur Selligman et le docteur Spiro P. Pantazatos, professeur adjoint de neurobiologie clinique à l'université de Columbia, ont ensuite entrepris une évaluation plus approfondie du risque de mortalité toutes causes confondues après les injections. Leurs recherches ont révélé un taux de mortalité vaccinale (VFR) estimé à 0,04 % aux États-Unis, ce qui suggère que le VFR de 0,002 % déclaré par les CDC sous-estime d'un facteur 20 la mortalité causée par les injections. Les scientifiques ont constaté que les données indiquaient que les décès liés aux injections aux États-Unis se situaient entre 146 000 et 187 000 pour la période allant de février à août 2021. Pantazatos et Seligmann ont également constaté une augmentation significative du risque de mortalité, toutes causes confondues, dans les 5 à 6 semaines suivant le premier vaccin. Cela démontre une fois de plus que le risque initial lié à l'injection n'est pas compensé par les avantages de courte durée qui en découlent une fois que l'on est "complètement vacciné". Il y a peu de raisons d'accepter les statistiques officielles. L'attribution de la COVID-19 comme cause de la mortalité est fallacieuse. La mort dans les 28 ou 60 jours suivant un test RT-PCR positif est usuellement utilisée, selon les statistiques que l'on consulte. Cela ne constitue pas une "preuve" que la COVID-19 a été la cause du décès. L'attribution de la COVID-19 comme cause d'admissions à l'hôpital est tout aussi faible. Des recherches menées par des auditeurs indépendants montrent que des personnes présentant une série de symptômes non liées à la COVID-19, telles que des blessures aux membres ou à la tête, sont souvent admises à l'hôpital en tant que troubles supposés de la COVID-19. Les chercheurs ont constaté que, dans plus de 90% des admissions présumées COVID-19, il n'y avait aucune raison clinique de les décrire comme telles. Tous les avantages présumés des injections sont basés sur ces définitions floues et ces affirmations statistiques douteuses. Par conséquent, si nous voulons vraiment comprendre les avantages possibles des injections, nous devons examiner la mortalité toutes causes confondues. Cette dernière peut être considérée comme plus fiable car il s'agit simplement d'une analyse de tous les décès enregistrés, quelle qu'en soit la cause. Si les injections sont efficaces et sûrs, on devrait observer une différence dans la mortalité toutes causes confondues entre les personnes ayant reçu des injections et celles qui ne le sont pas. Si les personnes injectées ne sont pas protégées contre d'autres causes de décès, elles sont censées être protégées contre la COVID-19, ce qui devrait être détectable dans les données. Une équipe de statisticiens de l'université Queen Mary de Londres a mené une étude sur les données de mortalité toutes causes confondues en Angleterre. Ils ont examiné les rapports de suivi de la surveillance des injections publiés par l'Office of National Statistics (ONS). Ils ont constaté qu'au départ, comme nous l'avons évoqué, ces rapports officiels semblent montrer un bénéfice des injections. Cependant, ils ont identifié une série d'anomalies dans les données.

Ils ont constaté que les schémas de mortalité non COVID-19, pour les personnes supposées non injectées, présentaient des pics en corrélation avec le déploiement des injections. Après la "période de vaccination", la mortalité non COVID-19 pour les cohortes ayant reçu les injections et celles qui n'en ont pas reçues est restée similaire et relativement stable. De plus, en général, les personnes non injectées semblaient présenter une mortalité non COVID-19 inhabituellement élevée, tandis que les personnes injectées semblaient présenter une mortalité non COVID-19 inhabituellement faible. Ils ont également examiné les différentes catégories de personnes ayant reçu les innjections. Celles-ci étaient "dans les 21 jours suivant la première dose", "au moins 21 jours après la première dose" et "deuxième dose". Ils ont constaté une variation constante mais importante des chiffres de mortalité entre ces groupes. La mortalité non Covid-19 liée à la " deuxième dose " était constamment inférieure à la mortalité de référence, tandis que la mortalité " dans les 21 jours " était toujours bien supérieure à la référence. Ce qui est le plus frappant, ce sont les différents schémas de mortalité entre les trois groupes d'âge étudiés. Les données historiques montrent que pour les personnes âgées de 60 à 69 ans, de 70 à 79 ans et de 80 ans et plus, alors que la mortalité toutes causes confondues augmente avec l'âge, les trois groupes ont toujours partagé le même schéma de distribution de la mortalité, avec généralement un pic pendant les mois d'hiver. C'est ce qu'on appelle souvent la "surmortalité hivernale". Pourtant, en 2021, non seulement les trois groupes ont connu des périodes distinctes de pic de mortalité, dispersées de manière non saisonnière tout au long de l'année, mais pour les personnes non soumises aux injections, ce pic de mortalité correspondait directement au déploiement des injections dans chaque groupe d'âge. Ces pics de mortalité chez les non injectés ne correspondaient pas non plus aux vagues supposées de la COVID-19. Ils ont suivi le déploiement des injections.

Les chercheurs ont conclu : "Quelles que soient les explications des données observées, il est clair qu'elles sont à la fois peu fiables et trompeuses [...] nous pensons que les explications les plus probables sont une mauvaise catégorisation systématique des décès entre les différents groupes de non-injectés et des injectés ; une déclaration tardive ou non des injections ; une sous-estimation systématique de la proportion de non-injectés [et] une sélection incorrecte de la population pour les décès dus à la COVID. En gardant ces considérations à l'esprit, nous avons appliqué des ajustements aux données de l'ONS et montré qu'ils conduisent à la conclusion que les vaccinations ne réduisent pas la mortalité toutes causes confondues, mais produisent plutôt de véritables pics de mortalité toutes causes confondues peu de temps après la vaccination." Le chef de l'équipe de recherche, le professeur Norman Fenton, a donné une interview à la radio où il a expliqué pourquoi son article n'avait pas été examiné par des pairs ni soumis à une revue pour publication : "Les non-vaccinés semblent mourir après n'avoir pas reçu la première dose et les unidoses meurent après n'avoir pas reçu la seconde dose [...] les vaccinés meurent dans les 14 jours suivant la vaccination et sont simplement classés comme non-vaccinés [...] Il n'y a aucune preuve de leur efficacité lorsqu'elle est mesurée par la seule façon sensée de la mesurer, à savoir la mortalité toutes causes confondues [.... ] Lorsque nous avons commencé à faire des recherches sur ce sujet, nous n'avons eu aucun problème à faire publier nos travaux dans des revues évaluées par des pairs, parce que nous ne remettions pas en cause le récit [...] Dès qu'il est devenu clair, vous savez, avec le genre de tests de masse sur des personnes asymptomatiques, que le potentiel de faux positifs pour les asymptomatiques gonflait les nombres de cas et les soi-disant hospitalisations et décès Covid, dès que nous avons commencé à soulever ces préoccupations dans notre travail, dès que nous l'avons soumis pour publication, il était rejeté sans examen. Une situation que je n'avais jamais connue auparavant." Rejeter la science, parce qu'elle ne se conforme pas au récit officiel, n'est pas un problème nouveau, mais c'est de l'"anti-science" et cela suggère un effort coordonné pour tromper. Les travaux du professeur Seligmann et d'autres chercheurs, portant à la fois sur la COVID-19 et sur la mortalité toutes causes confondues, semblent corroborer de manière indépendante les conclusions de l'équipe de Queen Mary. Il ne fait aucun doute que les injections peuvent tuer. Un certain nombre d'enquêtes ont conclu que le décès était dû à des complications consécutives aux injections.

Parmi les causes de décès figurent la thrombose par infarctus veineux, l'hémorragie intracérébrale, l'anaphylaxie, la thrombose et la thrombocytopénie induites par les injections et les "conséquences non reconnues des vaccins électifs contre la COVID-19", pour n'en citer que quelques-unes. La seule question qui se pose est l'ampleur de la mortalité causée par les injections. Des chercheurs étatsuniens ont constaté une multiplication par 19 du nombre de myocardites (inflammation du cœur) chez les jeunes de 12 à 15 ans, en corrélation directe avec le lancement des injections. L'étude a été examinée par des pairs puis publiée, avant d'être retirée par les rédacteurs de la revue sans explication. La myocardite est extrêmement grave pour les jeunes et nécessite souvent une transplantation cardiaque plus tard dans la vie, ce qui réduit considérablement leur espérance de vie. Tout comme certains membres de la communauté scientifique sont mystifiés par la corrélation presque parfaite entre les taux de " cas " de vaccin et de COVID-19, la profession médicale est également déconcertée par l'augmentation marquée des urgences cardiaques en Écosse. Celles-ci ont également suivi le déploiement des injections pour les groupes d'âge concernés. Apparemment, les médecins n'ont pas la moindre idée de ce qui pourrait en être la cause. Ils ne cherchent pas à savoir si cela pourrait être dû aux injections. La raison pour laquelle ils ne le font pas pourrait être considérée comme un autre mystère, car les preuves statistiques indiquent que les injections sont (parfois) mortelles. Si nous examinons les statistiques de l'ONS, il est évident qu'entre janvier et octobre 2021, le taux de mortalité des moins de 60 ans injectés en Angleterre était environ le double de celui des non injectés. Ce n'est pas un fait négligeable, mais il s'accompagne d'importantes mises en garde. Le professeur Fenton et son équipe n'ont pas analysé cette tranche d'âge car elle est trop large. En fonction de l'avancement de la mise en place des injections, les personnes les plus âgées étant injectées en premier, la cohorte des personnes injectées aura probablement un risque de mortalité de base plus élevé que celle des personnes non injectées. Prise isolément, cette statistique ne révèle pas grand-chose. Elle est plus révélatrice si on la met en parallèle avec une étude allemande qui a également établi une corrélation claire entre les injections et la mortalité. Ces deux études viennent corroborer les autres résultats statistiques dont nous avons parlé. Les scientifiques allemands, le Prof. Dr Rolf Steyer et le Dr Gregor Kappler, ont conclu : "Plus le taux de vaccination est élevé, plus la surmortalité est importante. Compte tenu des mesures politiques à venir visant à réduire le virus, ce chiffre est inquiétant et doit être expliqué si d'autres mesures politiques doivent être prises dans le but d'augmenter le taux de vaccination."

Le seul raisonnement qui puisse expliquer comment l'ONS, la MHRA, l'EMA, la FDA et d'autres organismes officiels du monde entier maintiennent le mensonge selon lequel les injections sauvent des vies est qu'ils ont choisi, ou ont reçu l'ordre, de diffuser une désinformation qui met sciemment en danger la santé publique. Les essais cliniques prouvent encore une fois que c'est le cas.

La FDA, la MHRA, l'EMA et d'autres prétendus organismes de réglementation ont accordé des autorisations européennes pour l'injection de Pfizer/BioNTech sur la base de deux mois de données d'essai provisoires extrêmement limitées. Les recherches menées par l'Alliance canadienne COVID Care ont mis en évidence ce processus totalement indigne de confiance. Les données d'essai initiales et provisoires, soumises par Pfizer, ne mentionnaient pas l'ampleur des effets indésirables causés par leur produit. En utilisant le risque relatif, ils ont affirmé que leurs injections étaient stupéfiantes et presque tout le monde, y compris les régulateurs, les ont simplement crus sur parole. Ceux qui ne le faisaient pas étaient traités de "négationistes de la covid" ou d'"anti-vaxxers". Six mois après le lancement des injections, Pfizer a publié de nouvelles données dans le cadre d'une autre étude intermédiaire. Ils ont fait de nouvelles déclarations sur l'efficacité et la sécurité de leurs injections BNT162b2 : "Le BNT162b2 est toujours sûr et présente un profil d'effets indésirables acceptable. Peu de participants ont eu des effets indésirables qui ont conduit au retrait de l'essai."

Cependant, ce n'était pas du tout vrai. Dans leur rapport publié par des "revues respectées" comme le Lancet, ils ont oublié d'analyser les preuves supplémentaires concernant les effets indésirables, également contenues dans leurs conclusions. Ces données ont révélé un risque élevé et constant d'événements indésirables (EI) pour les personnes injectées. Par exemple, les "événements connexes" sont des événements de santé indésirables qui sont considérés comme étant causés par les injections. Le rapport de risque connexe était de 23,9 pour les personnes ayant reçu les injections et de 6 pour les autres, soit une augmentation de près de 300 % du risque d'effets néfastes pour la santé en cas d'utilisation des injections Pfizer. Les effets indésirables graves sont susceptibles de vous conduire à l'hôpital. Pour les personnes ayant reçu les injections, le risque était de 0,6, alors qu'il était de 0,5 pour les personnes n'ayant pas reçu les injections. En d'autres termes, les injections augmentent de 10 % le risque d'être hospitalisé.

Un médicament qui augmente la maladie dans la population n'est pas un "vaccin efficace". Réduire le "nombre de cas" pour une maladie est un exercice totalement inutile si les niveaux de maladie et d'hospitalisation de la population augmentent en conséquence. C'est encore pire.

Avant de lever l'insu sur leurs propres essais, mettant ainsi fin aux supposés essais contôlés et randomisés des années avant leur achèvement, les cohortes avec et sans injection étaient de taille égale. 15 personnes sont décédées dans la cohorte soumise à l'injection et 14 dans la cohorte non soumise à l'injection. Après la levée de l'insu, 5 autres personnes ayant reçu les injections sont décédées, dont 2 qui n'avaient pas reçu les injections auparavant. Les injections augmentent le risque de mortalité. C'est précisément ce qu'ont observé Seligmann, Fenton, Steyer, Kappler, Pantazatos et de nombreux autres scientifiques et statisticiens. Pfizer s'est empressé de signaler la réduction de 100 % de la mortalité due à la COVID-19 dans le corps de son étude. Sur les 21 926 personnes de la cohorte injectée, une seule est décédée suite à un "cas" positif de la COVID-19 confirmé par RT-PCR. Alors que 2 des 21 921 personnes du groupe placebo sont décédées. D'où l'amélioration de 100 % de l'efficacité annoncée par Pfizer. Ils ont omis de mentionner que leur produit doublait le risque de souffrir d'un événement cardiovasculaire et ils ont définitivement évité la réalité la plus impalpable de toutes. Quatre décès par crise cardiaque ont été enregistrés parmi les personnes ayant reçu les injections, contre un seul dans le groupe placebo. Le risque d'insuffisance cardiaque fatale a augmenté de 300 % après les injections. Si l'objectif des injections est de "sauver des vies", il est impossible de comprendre comment ils ont pu recevoir des autorisations européennes. Entièrement indemnisées contre les poursuites judiciaires et ayant carte blanche des autorités de réglementation pour faire ce qu'elles veulent, les sociétés pharmaceutiques se sont engagées à injecter tous nos enfants, y compris les nourrissons. C'est une chose que nos gouvernements et la majorité de la population approuvent de tout cœur. Si vous le remettez en question, vous êtes égoïste.

Les efforts apparents des autorités de réglementation pour cacher la vérité sur les injections Il est courant de lire les affirmations des autorités de réglementation, et de tous les autres défenseurs des injections, selon lesquelles les avantages des injections sont supérieurs aux risques. Cette affirmation se fonde sur le prétendu risque de la COVID-19, qui est pratiquement impossible à évaluer en raison de la corruption massive des données et d'un refus apparent de prendre en compte tout risque lié aux injections. À première vue, les profils de sécurité des vaccins semblent effrayants. À ce jour, rien qu'au Royaume-Uni, 1 822 décès liés aux injections ont été enregistrés par le système de carte jaune de la MHRA.

En réponse à une demande de liberté d'information (FOIR), la MHRA a révélé qu'elle avait reçu : "[...] un total de 404 rapports de suspicion d'effets indésirables spontanés au Royaume-Uni pour tout vaccin entre le 01/01/2001 et le 25/08/2021 associés à une issue fatale".

Avec plus de 1 800 décès présumés signalés pour les injections contre la COVID, ces dernières sont potentiellement responsables de trois fois et demie plus de décès que tous les autres injections combinées au cours des deux dernières décennies. Il s'agit d'un schéma statistique qui se répète dans tous les pays qui les ont déployées. Nous savons également que la grande majorité des effets indésirables possibles ne sont pas signalés. Une étude menée en 2018 auprès des professionnels de la santé en pédiatrie a révélé que 64 % d'entre eux n'avaient pas signalé les effets indésirables connus. Sur le total des personnes interrogées, 16 % ne savaient même pas que le système de carte jaune existait et 26 % ne savaient pas comment l'utiliser, 18 % seulement ayant suivi une formation pertinente.

Il n'est donc pas du tout surprenant que la MHRA déclare : "On estime que seulement 10% des réactions graves et entre 2 et 4% des réactions non graves sont signalées." Rien ne prouve que la MHRA ait fait quoi que ce soit pour améliorer la déclaration des cartes jaunes. Apparemment, elle a fait la promotion du système de carte jaune, mais personne ne l'a remarqué. Avec près de 400 000 rapports d'effets indésirables sur les injections anti-COVID déjà enregistrées dans le système, il est probable que le véritable chiffre dépasse les 10 millions et que les décès possibles au Royaume-Uni causés par les injections pourraient certainement dépasser les 18 000. Ces chiffres sont nécessairement spéculatifs dans une certaine mesure, car la MHRA n'a enquêté sur aucun des effets indésirables enregistrés. Elle n'a aucune idée du nombre de personnes qui ont été tuées par les injections et n'a montré aucun intérêt à le découvrir.

Bien qu'ils affirment que leur rôle est d'enquêter sur les effets indésirables (EIM) potentiels, afin de fournir un "système d'alerte précoce" pour les dommages possibles des injections, ils disent également : "Les EIM suspectés décrits dans ce rapport ne sont pas interprétés comme étant des effets secondaires avérés des vaccins COVID-19". Cela est raisonnable si ces rapports font ensuite l'objet d'une enquête. Ce n'est pas ce que fait la MHRA. Leur position et leurs déclarations sont totalement déraisonnables. Jusqu'à présent, ils n'ont rien fourni qui prouve que ces rapports ne sont pas des preuves d'effets indésirables. L'interprétation qu'ils donnent, à savoir que ces rapports ne fournissent aucune preuve, n'a aucun sens. Rien ne peut jamais être prouvé si l'on ne prend pas la peine d'examiner les preuves. La MHRA ne s'est pas engagée à enquêter sur les rapports de carte jaune concernant ces injections. Tout ce qu'elle fera, c'est souligner les éventuels problèmes de sécurité, prendre note des rapports et éventuellement en discuter avec d'autres organismes de réglementation nationaux. Il n'y a aucune intention déclarée de remettre en question les allégations du fabricant concernant les injections. La MHRA du Royaume-Uni affirme qu'une équipe spécialisée recherche des "signaux" dans les données et, lorsqu'un signal est trouvé, elle en discute avec des experts sélectionnés. Étant donné qu'elle reconnaît à la fois la sous-déclaration et le fait que la surveillance actuelle suggère que les vaccins ont un taux de mortalité bien pire que n'importe quel vaccin, on pourrait imaginer que la MHRA aurait identifié un "signal" très inquiétant. En effet, elle l'admet : "Les cartes jaunes pris isolément sont suffisants pour permettre la détection d'un signal."

Pourtant, elle choisit de ne pas utiliser les cartes jaunes comme "alerte précoce". Il n'y a aucune trace d'un quelconque suivi des rapports de cartes jaunes. Au lieu de cela, ils appliquent d'abord un certain nombre de calculs de risque relatif pour voir si le signal mérite d'être examiné plus avant.

Ils utilisent en particulier le MaxSPRT (Sequential Probability Ratio Test). Ce test compare les effets indésirables signalés au risque de la population générale, ou risque de fond, pour le même événement indésirable. Si le test du rapport de vraisemblance (LRT) indique que le risque est plus élevé après une injection, alors un signal a été identifié. Cependant, la malhonnêteté est à l'œuvre dans cette approche. MaxSPRT est basé sur une série d'hypothèses concernant les données. Plus précisément, il s'agit d'une surveillance constante en temps réel et d'une exposition identique entre les personnes injectées et celles qui ne le sont pas pour contraster les taux d'incidents. Lorsque l'on parle de 40 millions d'adultes injectés contre la grippe et de 7 millions d'adultes blessés, la disparité entre les cohortes d'injectées et de non-injectées et la taille de ces dernières invalident cette méthodologie. De nombreux biostatisticiens ont souligné les limites de l'utilisation de MaxSPRT pour l'analyse de bases de données de grand volume : "Cette LRT particulière, qui conditionne le nombre total d'événements, est conçue pour le cas d'événements rares dans lequel on s'attend à ce qu'un seul événement soit observé par exposition [...] Cependant, lorsque les événements ne sont pas extrêmement rares, ou lorsque la probabilité au sein d'une strate que plus d'un événement se produise n'est pas faible, les hypothèses de cette LRT sont violées". En d'autres termes, l'évaluation de la MHRA est très sensible aux effets indésirables extrêmement rares, mais elle est susceptible de cacher, plutôt que de révéler, les effets secondaires plus courants qui tuent les gens. La MHRA utilise un système qui masquera les problèmes graves liés aux injections. Les seuls signaux dont leur équipe spécialisée pourrait discuter avec les experts seront "extrêmement rares". Ils ne verront aucun signal concernant des effets indésirables plus courants et pourront donc négliger l'évidence et ignorer le danger.

MHRA - Equipe dédiée

C'est sans doute la raison pour laquelle la MHRA a choisi de ne pas utiliser les "cartes jaunes de manière isolée". Les données brutes indiquent clairement d'énormes raisons de s'inquiéter. Elles doivent être retravaillées et remodelées afin d'ignorer ce qui est manifestement évident. Là encore, il s'agit d'une caractéristique commune à tous les systèmes de surveillance de la sécurité des injections (pharmacovigilance), que les scientifiques ont décrits comme "totalement inadéquats". La corrélation ne prouve pas la causalité, mais lorsque la corrélation est persistante et prononcée, la probabilité qu'elle ne démontre pas la causalité diminue rapidement. Où que l'on regarde, les injections semblent causer des effets indésirables graves à une échelle alarmante.

Les injections contre la COVID : Inefficaces, oppressants et dangereux Aucune preuve ne vient étayer les affirmations officielles ou des médias de masse concernant l'efficacité ou la sécurité des injections contre la COVID-19. Il s'agit de médicaments expérimentaux dont le profil de risque est inconnu et que l'on impose aux gens sans leur donner la moindre possibilité de donner leur consentement éclairé. Le déploiement des injections enfreint de nombreuses conventions internationales, dont le Code de Nuremberg. Les données existantes sont pour le moins alarmantes et tout indique que les injections sont extrêmement dangereuses. Il ne fait aucun doute qu'elles peuvent tuer. Ceux qui soutiennent l'obligation d'administrer les injections préconisent que les gens soient forcés de recevoir une injection potentiellement mortelle. Ceux qui en sont conscients ne souhaitent pas les prendre, ce qui est compréhensible. Pour cette raison, ils sont diabolisés par le gouvernement, les médias et un grand pourcentage de ceux qui ont choisi de se faire injecter. S'ils essaient d'exprimer leurs inquiétudes, ils sont rejetés par les mêmes personnes comme étant des anti-vaxx, des théoriciens du complot, des négationnistes de la covid ou des divergents dangereux et sont accusés d'être égoïstes. Malgré le fait que c'est l'obsession de l'injection qui détruit la santé publique et les services médicaux. Il existe des preuves évidentes d'obscurcissement et de déni pour cacher au public les dangers des injections. Cela semble franchir le seuil de la criminalité dans presque tous les États-nations où les injections sont déployées. Les populations nationales sont clairement attaquées par leurs propres gouvernements et leurs partenaires. Cependant, l'aspect le plus insidieux des vaccins est peut-être leur rôle central dans un nouveau système d'autorité gouvernementale qui asservit l'humanité. Notre statut d'injecté est le permis nécessaire pour participer à une grille de contrôle et de surveillance technocratique et comportementale. Non seulement notre passeport "vaccinal" (application) surveillera et signalera où nous allons, qui nous rencontrons et ce que nous sommes autorisés à faire, mais il déterminera également les services auxquels nous pouvons accéder. Ceux qui pensent que les injections sont essentielles pour se protéger et protéger les autres contre un virus respiratoire à faible taux de mortalité n'ont pas reçu, ou choisissent d'ignorer, les informations nécessaires pour porter ce jugement. Ils croient qu'ils sont libres parce qu'ils peuvent désormais s'inscrire pour utiliser les services qui, jusqu'à présent, étaient librement accessibles à tous. Ils ont accepté le fait qu'ils ont besoin de la permission du gouvernement simplement pour mener des activités normales et quotidiennes.

Ils s'engagent à prendre les médicaments qui leur sont donnés pour le reste de leur vie. S'ils souhaitent conserver leur permis social, cela n'est pas négociable. Leur liberté imaginaire est conditionnée par leur conformité continue. Ils ne possèdent pas leur propre corps et ne sont plus, en aucun cas, libres. Ils sont des esclaves électifs et sont apparemment satisfaits de condamner les générations futures, y compris leurs propres enfants, au même sort.

* Vous pouvez lire la suite du travail d'Iain sur son blog In This Together ou sur UK Column, ou le suivre sur Twitter. Son nouveau livre, Pseudopandemic, est désormais disponible, en version kindle et en version de poche, sur Amazon et d'autres vendeurs. Vous pouvez également recevoir un exemplaire gratuit en vous inscrivant à sa newsletter.

Pour soutenir financièrement Off Guardian sur Paypal, cliquez ici ou bien par Bitcoin : cliquez ici