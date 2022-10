Les Israel Files : Les documents de Wikileaks montrent que les plus grands producteurs d'Hollywood travaillent avec Israël pour défendre ses crimes de guerre (MintPress News)

Les Israel Files : Les documents de Wikileaks montrent que les plus grands producteurs d'Hollywood travaillent avec Israël pour défendre ses crimes de guerre. Article originel : The Israel Files: Wikileaks Docs Show Top Hollywood Producers Working with Israel to Defend its War Crimes Par Alan Mc Leod* MintPress News, 23.09.22

De nombreuses personnes à Hollywood ont exprimé leur profonde inquiétude. "Nous devons faire en sorte que cela ne se reproduise jamais", a insisté le producteur Ron Rotholz. Rotholz ne faisait toutefois pas référence à la mort et à la destruction qu'Israël a imposées à Gaza, mais au fait que nombre des plus grandes stars du monde du spectacle, dont le couple vedette Penélope Cruz et Javier Bardem, ont condamné les actions d'Israël, les qualifiant de "génocide".

L'armée israélienne a délibérément ciblé les infrastructures civiles, mettant hors service la seule centrale électrique de Gaza et fermant ses usines de traitement des eaux, entraînant une dévastation économique, sociale et écologique dans une région que Human Rights Watch a qualifiée de plus grande "prison à ciel ouvert" du monde.

Baptisée "Opération Bordure protectrice", l'armée israélienne s'est engagée dans sept semaines de bombardements quasi-constants de la bande côtière densément peuplée. Selon les Nations unies , plus de 2 000 personnes ont été tuées, dont un quart d'enfants. 18 000 maisons ont été détruites, laissant plus de 100 000 personnes sans abri.

"[Le message d'Israël] doit être répété à l'infini jusqu'à ce que les gens le comprennent", a écrit l'avocat et producteur hollywoodien Glenn D. Feig, dans une chaîne de courriels adressée à un grand nombre des cadres les plus influents de Tinsel Town. C'était en réponse à l' attaque israélienne non provoquée de 2014 sur Gaza, l'un des chapitres les plus sanglants de plus d'un demi-siècle d'occupation.

Ensemble, les archives Sony - une cache de courriels publiés par Wikileaks - prouvent que des magnats influents du divertissement ont tenté de blanchir les crimes israéliens et de présenter la situation comme une défense contre un "génocide" imminent, ont assuré la liaison avec des responsables militaires et gouvernementaux israéliens afin de coordonner leur message, ont tenté d'annuler ceux qui s'élevaient contre l'injustice et ont exercé une pression financière et sociale sur les institutions qui accueillaient des artistes critiquant les actions du gouvernement d'apartheid.

Alors qu'Israël lançait une attaque meurtrière contre Gaza, tuant des milliers de civils et déplaçant plus de 100 000 personnes, plusieurs des plus grands producteurs étatsuniens de télévision, de musique et de cinéma s'organisaient pour protéger la réputation de l'État d'apartheid d'une condamnation internationale généralisée.

Les Israel Files sont une nouvelle série de MintPress qui explore et met en lumière les nombreuses révélations sur l'occupation israélienne de la Palestine que les documents de WikiLeaks ont dévoilées. Elle espère faire la lumière sur un grand nombre des révélations les plus importantes et les moins médiatisées que le groupe d'édition a exposées.

"Le changement doit commencer du haut vers le bas. Il devrait être inouï et inacceptable qu'un acteur oscarisé qualifie de génocide la légitime défense armée de son territoire", a-t-il poursuivi, s'inquiétant du fait que le mouvement Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) - une campagne mondiale visant à exercer une pression économique sur Israël afin de le pousser à respecter ses obligations en vertu du droit international - gagne du terrain dans le monde des arts. La légitimité d'Israël repose sur le soutien politique et militaire des États-Unis. Par conséquent, le maintien du soutien du public étatsunien est crucial pour la viabilité à long terme de son projet de colonisation.

Rotholz a ensuite tenté d'organiser une campagne de pression silencieuse et mondiale sur les lieux et les organisations artistiques, y compris la Motion Picture Academy à Hollywood et les festivals du film de Sundance et de Cannes, afin d'éradiquer le BDS, Il a écrit

Ce que nous pouvons faire, c'est inciter les dirigeants des principales organisations, festivals et marchés du cinéma, de la télévision et du théâtre, et potentiellement les dirigeants des sociétés de médias, à publier des déclarations officielles condamnant toute forme de boycott culturel ou économique contre Israël."



D'autres ont convenu qu'ils devaient élaborer un "plan de match" pour s'opposer à BDS.

Bien sûr, lorsque des producteurs influents, des festivals et des responsables de sociétés de médias publient des déclarations condamnant une certaine position ou pratique, il s'agit en fait d'une menace : cessez d'adopter ces positions ou subissez-en les conséquences professionnelles.



Loach en tête

Les e-mails de Sony révèlent également une quasi-obsession pour le cinéaste et activiste social britannique Ken Loach. Le film du célèbre réalisateur, "Jimmy's Hall", avait récemment été nommé pour la prestigieuse Palme d'Or au Festival de Cannes et, dans le sillage de l'attaque israélienne contre Gaza, il avait publiquement appelé à un boycott culturel et sportif de l'État d'apartheid.

Cela a indigné de nombreuses personnes à Hollywood. Ryan Kavanaugh, PDG de Relativity Media, une société de production cinématographique responsable du financement de plus de 200 films, a exigé que non seulement Loach, mais aussi l'ensemble du Festival de Cannes soient annulés. "Les studios et les réseaux doivent s'unir et boycotter Cannes", a-t-il écrit. "Si nous ne le faisons pas, nous envoyons le message qu'un autre holocauste ne pose pas de problème à Hollywood tant que les affaires continuent comme si de rien n'était", a-t-il ajouté, présentant l'attaque israélienne contre une population civile quasiment sans défense comme un génocide palestinien d'Israéliens.

D'autres sont d'accord. Ben Silverman, ancien co-président de NBC Entertainment et Universal Media Studios et producteur de séries telles que "The Office", "The Biggest Loser" et Ugly Betty" a déclaré que l'industrie devrait "boycotter les boycotteurs". Rotholz, quant à lui, a écrit au responsable du Festival de Cannes, lui demandant de prendre des mesures contre Loach pour ses commentaires. "Il n'y a pas de place pour [les remarques intolérantes et haineuses de Loach] dans le monde du cinéma et des cinéastes", a-t-il insisté.