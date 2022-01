Les joueurs se rassemblent autour de Novak Djokovic "maltraité" et la sécurité est renforcée pour l'Open d'Australie (The Telegraph)

Les joueurs se rassemblent autour de Novak Djokovic "maltraité" et la sécurité est renforcée pour l'Open d'Australie.

Article originel : Players rally around 'badly-treated' Novak Djokovic and security tightens for Australian Open

Par Jeremy Wilson

The Telegraph, 17.01.22

Le monde du tennis s'est rallié à Novak Djokovic dimanche après son expulsion extraordinaire d'Australie, quelques heures seulement avant de lancer sa tentative de devenir le joueur masculin le plus titré de l'histoire.



Le Serbe de 34 ans est depuis longtemps une figure polarisante dans le sport, mais la sympathie a été considérable après que la révision judiciaire de dimanche a annulé le visa qui avait été précédemment approuvé par deux comités de santé sur la base d'une exemption médicale du vaccin Covid-19.

Nick Kyrgios avait qualifié Djokovic d'"outil" pour ses tentatives d'assouplir les protocoles relatifs à la Covid-19 lors de l'Open d'Australie de l'année dernière, mais il estime que son rival a été mal traité cette année et a réagi au verdict sur Twitter avec un émoji "facepalm" de la main sur la tête.

John Isner, le numéro 25 mondial étatsunien qui a passé 15 ans sur le circuit ATP avec Djokovic, a également déclaré que "Nole (Djoko, NdT) a toujours eu et aura toujours la classe", ajoutant que : "C'est une légende absolue dans mon livre qui a apporté tant de bien à des millions de personnes dans le monde. Ce n'est pas juste".

La joueuse française Alize Cornet a déclaré que Djokovic "est toujours le premier à défendre les joueurs", mais a décrété qu'"aucun d'entre nous ne l'a soutenu" au moment où il en avait besoin.

Le processus par lequel Djokovic a pu d'abord obtenir un visa, puis le voir rejeté et être détenu dans un hôtel de détention de l'immigration, avant de le voir rétabli et d'être encore expulsé la veille de son match du premier tour, a également été largement condamné.

Salvatore Caruso, 150e mondial, prendra la place de Djokovic en tête d'un tableau de l'Open d'Australie de plus en plus déséquilibré, mais son match a été remplacé en tête d'affiche lundi par le match entre Alexander Zverev et Daniel Altmaier.

Une victoire à Melbourne aurait permis à Djokovic de remporter un 10e titre de champion d'Australie, un record, et de dépasser Roger Federer et Rafael Nadal avec 20 titres de Grand Chelem en simple. Le ministre de l'Intérieur a annoncé que Djokovic risquait de se voir interdire l'entrée sur le territoire australien pendant trois ans, un nouveau coup dur pour ses espoirs d'éliminer ses rivaux.

Le joueur de tennis canadien Vasek Pospisil a souligné que "Novak ne serait jamais allé en Australie si le gouvernement ne lui avait pas accordé une exemption d'entrée dans le pays" et qu'il serait plutôt "rentré chez lui avec sa famille et personne ne parlerait de cette histoire". Pospisil a ajouté qu'"il y avait un programme politique en jeu ici avec les élections à venir, ce qui ne pourrait pas être plus évident".



Le joueur de tennis ukrainien Sergiy Stakhovsky a abondé dans le même sens, affirmant que "la politique l'emporte sur le bon sens", mais l'ancien Premier ministre australien Kevin Rudd a souligné que le "cirque" aurait pu être évité si Scott Morrison, l'actuel Premier ministre, n'avait pas autorisé de visa en premier lieu. "Il essaie ensuite de ressembler à un Howard au torse poilu : 'nous décidons qui vient ici, personne d'autre'. Pendant ce temps, la crise hospitalière ne fait plus la une des journaux", a-t-il déclaré.

Les deux champions contemporains les plus célèbres de Grande-Bretagne, Andy Murray et Emma Raducanu, ont tous deux dénoncé la façon dont la saga a détourné le tennis, un sentiment repris par Patrick Mouratoglou, qui est l'entraîneur de Serena Williams. "Le grand perdant de cette pagaille est le tournoi", a-t-il déclaré. "La seule bonne nouvelle, c'est que nous allons, je l'espère, commencer à parler de tennis".

Greg Rusedski, qui a atteint la finale de l'US Open en 1997, s'est demandé pourquoi les organisateurs n'avaient pas simplement simplifié les critères pour indiquer clairement qu'il n'y a pas d'exemptions médicales à l'exigence selon laquelle tous les participants doivent être vaccinés contre le Covid-19.

L'ATP, qui est l'organe directeur du tennis professionnel masculin, a déclaré que l'annulation du visa de Djokovic avait représenté "la fin d'une série d'événements profondément regrettables". La déclaration ajoute : "Indépendamment de la manière dont on en est arrivé là, Novak est l'un des plus grands champions de notre sport et son absence à l'Open d'Australie est une perte pour le sport. Nous savons à quel point les derniers jours ont été turbulents pour Novak et à quel point il voulait défendre son titre à Melbourne. Nous lui souhaitons bonne chance et nous nous réjouissons de le revoir bientôt sur le court".

L'ATP a également souligné qu'elle "recommande fortement la vaccination à tous les joueurs". Plus de 95 % des joueurs de tennis de premier plan sont entièrement vaccinés, une statistique qui contraste fortement avec celle des footballeurs professionnels anglais, dont l'EFL a récemment révélé qu'ils n'avaient pas été vaccinés contre la grippe aviaire.