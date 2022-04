Les mortinaissances et les décès d’enfants ont doublé en Islande en 2021 soulevant des questions sur l'innocuité des vaccins (Daily Sceptic)

Les mortinaissances et les décès d’enfants doublent en Islande en 2021 soulevant des questions sur l'innocuité des vaccins Article originel : Stillbirths and Infant Deaths Double in Iceland in 2021, Raising Questions of Vaccine Safety Par Thorsteinn Siglaugsson Daily Sceptic, 30.04.22

En 2021, 17 mortinaissances et 35 décès de nourrissons dans leur première année ont été signalés en Islande, soit un total de 52, contre 28 en 2020 dans la nation insulaire de 366 000 personnes. Le taux de mortinatalité a presque doublé par rapport à la moyenne de 2011-2020. En 2020, il y a eu deux mortinaissances pour 1 000 naissances vivantes, mais en 2021, il y en a eu 3,5. Les décès de nourrissons de première année ont plus que doublé, passant d’une moyenne de 3,5 pour 1000 à 7,2. Ensemble, le chiffre de 2021 était de 10,7 pour 1 000, soit une hausse de 82 % par rapport à la moyenne sur 10 ans de 5,9 pour 1 000 (voir ci-dessus). Ces chiffres étonnants ont été rapportés par le quotidien islandais Frettin, sur la base de nouvelles données de Statistics Iceland.





Certaines études ont indiqué une relation possible entre les mortinaissances et l’infection à la COVID-19, tandis que d’autres n’ont trouvé aucune relation. En Islande, près de 6 000 cas de COVID-19 ont été signalés en 2020 et 21 000 en 2021, soit près du tiers de ceux signalés au cours du dernier mois de l’année à l’arrivée d’Omicron. La première année de la pandémie de la COVID-19, en 2020, n’a pas vu d’augmentation des mortinaissances ou des décès de nouveau-nés supérieure à la moyenne. Selon les données officielles, aucun décès d’enfant n’a été attribué à la COVID-19. La vaccination de masse contre la COVID-19 a commencé au début de 2021 et, le 15 juillet, 70 % de la population avait été entièrement vaccinée. Onze cas de lésions fœtales après la vaccination avaient été signalés à l’Agence islandaise des médicaments en avril 2022.



Peu de recherches sont encore disponibles sur l’innocuité des vaccins pour les femmes enceintes, bien qu’il ne manque pas d’articles recommandant aux femmes enceintes de se faire vacciner pour protéger leur enfant à naître contre la COVID-19, un risque minuscule. Une étude publiée au début de 2021 qui aurait prouvé que la vaccination était sans danger pour les femmes enceintes s’est avérée si mal conçue que sa conclusion était invalide et a dû être corrigée. Cela n’a pas empêché ses conclusions d’être utilisées dans le monde entier pour justifier la vaccination des femmes enceintes.



Certaines preuves anecdotiques d’un lien entre la vaccination et le taux de fausse couche ou de mortinaissance sont apparues. Une étude récente des CDC des États-Unis indique que la vaccination pendant la grossesse est sans danger, mais elle souffre de plusieurs lacunes graves, y compris l’inadéquation entre les conclusions de l’étude et les données sous-jacentes montrant une augmentation considérable du risque d’accouchement prématuré chez les femmes vaccinées. cohortes mal appariées et absence de mères vaccinées au cours du premier trimestre. Il faut aussi garder à l’esprit que toutes les indications de préoccupations en matière de sécurité pour les femmes enceintes sont vigoureusement réprimées par les soi-disant « vérificateurs des faits » et les médias scientifiques et grand public. Des données israéliennes récentes indiquent toutefois une augmentation relative de 33 % de la probabilité de mortinaissance chez les femmes vaccinées. Les données britanniques indiquent un risque similaire. Les documents d’essai de Pfizer publiés montrent que dans les essais sur des animaux, la quantité de vaccin augmente considérablement dans les ovaires pendant les 48 heures suivant l’injection. Jusqu’à ce que d’autres recherches soient disponibles, ces indications, ainsi que les rapports de dommages fœtaux après la vaccination, soutiennent les inquiétudes selon lesquelles la vaccination a joué un rôle dans la hausse soudaine des mortinaissances et des décès d’enfants en Islande en 2021.

* Thorsteinn Siglaugsson est un économiste qui vit en Islande. Retrouvez-le sur son blog.