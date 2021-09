Les nouvelles données du PHE montrent que l'efficacité du vaccin contre le variant Delta n'est plus que de 7,6 % chez les plus de 50 ans et de 24 % chez les moins de 50 ans, alors que les personnes vaccinées continuent d'enregistrer un taux d'infection plus élevé (Daily Sceptic)

Les nouvelles données du PHE montrent que l'efficacité du vaccin contre le variant Delta n'est plus que de 7,6 % chez les plus de 50 ans et de 24 % chez les moins de 50 ans, alors que les personnes vaccinées continuent d'enregistrer un taux d'infection plus élevé.

Article originel : New PHE Data Shows Vaccine Effectiveness Against Delta Down to Just 7.6% in the Over-50s, 24% in the Under-50s, as the Vaccinated Continue to Experience Higher Infection Rate

Par Will Jones

Daily Sceptic, 18.09.21

La dernière note d'information technique sur les variants préoccupants, numéro 23, a été publiée par Public Health England (PHE). Nous pouvons donc mettre à jour nos estimations (non ajustées) de l'efficacité du vaccin contre le variant Delta en utilisant les données qu'elle inclut à partir d'échantillons Delta séquencés provenant de résultats positifs de tests PCR en Angleterre.



Comme précédemment, nous soustrayons les chiffres du dernier briefing, désormais n° 23, de ceux du briefing 17 pour obtenir les chiffres de la période du 22 juin au 12 septembre. Cela nous donne une image de l'ensemble de la flambée du Delta, qui tient compte du fait que la plupart des premières infections signalées concernaient des personnes non vaccinées et que la plupart des infections signalées ultérieurement concernaient des personnes vaccinées (voir ci-dessous). Le PHE a également publié récemment les données du mois le plus récent pour toutes les infections signalées (pas seulement les infections Delta séquencées), qui montrent une efficacité vaccinale plus faible au cours des quatre semaines les plus récentes (un nouveau rapport publié vendredi montre que cette efficacité a encore diminué au cours de la semaine la plus récente). Cependant, compte tenu des infections apparemment retardées chez les personnes vaccinées, il semble plus juste de considérer les chiffres de l'ensemble de la vague, et pas seulement ceux du dernier mois, pour estimer l'efficacité du vaccin contre le variant Delta.

Nous utilisons également les chiffres relatifs aux proportions de la population vaccinée par âge, tirés des rapports de surveillance de la Covid du PHE.



En commençant par les plus de 50 ans, pour la période du 22 juin au 12 septembre, PHE rapporte 68 445 infections Delta chez les personnes doublement vaccinées et 7 575 chez les personnes non vaccinées. Les chiffres de PHE montrent qu'au cours de cette période, la proportion de personnes de plus de 50 ans doublement vaccinées est passée de 87 % à 89 %, soit une moyenne de 88 %, et que la proportion de personnes non vaccinées est restée stable à 9 %. En calculant l'efficacité du vaccin contre l'infection par le virus Delta chez les plus de 50 ans (1-(68 445/88%)/(7 575/9%)), on obtient un chiffre de seulement 7,6%. Ce chiffre est en baisse par rapport aux 15% d'il y a deux semaines et aux 24% encore deux semaines auparavant. Ce chiffre reste très différent de l'estimation de la récente étude de l'Université d'Oxford utilisant les données d'enquête de l'ONS, une étude que j'ai critiquée pour ses nombreux résultats incohérents et invraisemblables.

En ce qui concerne les décès dus à la Covid (dans les 28 jours suivant un test positif), le PHE fait état de 1 515 décès chez les personnes doublement vaccinées et de 552 chez les personnes non vaccinées de plus de 50 ans au cours de cette période. Cela donne (1-(1 515/88%)/(552/9%)) une efficacité vaccinale contre la mortalité de 72%, en légère baisse par rapport aux 74% obtenus à partir des données du précédent briefing. Il s'agit d'une réduction de 72% de la mortalité incluant toute réduction du risque d'infection, et non en plus de celle-ci. Il s'agit toujours d'un chiffre encourageant, bien qu'il soit inférieur à ce que les études antérieures avaient suggéré et qu'il diminue de semaine en semaine.

Pour les moins de 50 ans, pour la période du 22 juin au 12 septembre, PHE rapporte 81 718 infections Delta chez les personnes doublement vaccinées et 195 957 chez les personnes non vaccinées. Les chiffres de PHE montrent qu'au cours de cette période, la proportion de personnes de moins de 50 ans doublement vaccinées a augmenté de 18% à 42%, soit une moyenne de 30%, et que la proportion de personnes non vaccinées a diminué de 61% à 50%, soit une moyenne de 55%. En calculant l'efficacité du vaccin contre l'infection par le virus Delta chez les moins de 50 ans (1-(81 718/30%)/(195 957/55%)), on obtient un chiffre de 24%. Ce chiffre est en baisse par rapport aux 27% d'il y a deux semaines et aux 37% deux semaines auaparavant encore, et bien qu'il soit plus élevé que chez les plus de 50 ans, il reste très faible et beaucoup plus faible que ce que les études précédentes (y compris l'essai) indiquaient.



En ce qui concerne les décès, le PHE rapporte 48 décès chez les personnes doublement vaccinées et 126 chez les personnes non vaccinées chez les moins de 50 ans au cours de cette période. Cela donne (1-(48/30%)/(126/55%)) une efficacité du vaccin contre les décès de 30%. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 20 % d'il y a deux semaines et aux 12 % des deux semaines précédentes, mais il reste très faible et beaucoup plus bas que chez les plus de 50 ans. Cela peut s'expliquer par le fait que les personnes à haut risque sont vaccinées en priorité, ou sont plus susceptibles de consentir à la vaccination, dans les groupes d'âge plus jeunes, et que l'augmentation de l'efficacité peut refléter l'augmentation du nombre de personnes à faible risque vaccinées.