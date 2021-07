Les passeports vaccinaux mondiaux sont arrivés grâce à Google et à l'UE (PrivacyToGo)

Les passeports vaccinaux mondiaux sont arrivés grâce à Google et à l'UE Article originel : Global Vaccine Passports Have Arrived Courtesy of Google, EU PrivacyToGo

Ce niveau de coordination dément, bien sûr, un nouveau blitz dans le déploiement en cours d’une grille de contrôle mondiale et technoféodale. L’UE a sans doute été à l’avant-garde de ce déploiement – son certificat numérique de vaccination normalisé n’est guère plus qu’un agrégateur de la technologie draconienne qui fonctionne actuellement au niveau des États-nations.

En ce sens, Google et les États-Unis font du rattrapage. Bien que les passeports vaccinaux de facto aient été mis en œuvre avec parcimonie dans des endroits comme New York, la Californie, et Hawaii, un nombre sans cesse croissant d’États ont carrément banni cette notion.

Pourtant, c’est là que réside le modèle insidieux du partenariat public-privé : les technocrates peuvent utiliser les gouvernements quand cela leur convient, les entreprises lorsque cela ne leur convient pas, et une fusion de plus en plus bizarre des deux là où cela est nécessaire. Même le déploiement de la propagande entourant les passeports vaccinaux est guidé par ce modèle, avec l’UE à l’aide de bulletins officiels du gouvernement tandis que Google syndique les nouvelles via des blogs de technologie à la mode.