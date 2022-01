Les personnes de plus de 30 ans ayant reçu les trois doses du vaccin anti-Covid ont un taux d'infection plus élevé que les personnes non vaccinées, selon les données de l'UKHSA (Daily Sceptic)

Les personnes de plus de 30 ans ayant reçu les trois doses du vaccin ont un taux d'infection plus élevé que les personnes non vaccinées, selon les données de l'UKHSA. Article originel : Triple-Jabbed Over-30s Have Higher Infection Rates Than the Unvaccinated, UKHSA Data Show Par Will JOnes Daily Sceptic, 20.01.22

Ce changement signifie que nous devons recommencer nos comparaisons semaine par semaine. Les taux d'infection par âge pour cette période sont présentés ci-dessus et les chiffres non ajustés de l'efficacité du vaccin sont présentés ci-dessous.

Le rapport de surveillance des vaccins de l'UKHSA de cette semaine est arrivé - et cette semaine, un changement. Dans le (in)fameux tableau 12, qui montre les taux d'infections, de décès et d'hospitalisations pour 100 000 personnes en fonction du statut vaccinal, les données ont soudainement changé pour donner les taux pour une triple dose plutôt que pour deux doses ou plus, ce qui signifie que nous n'avons plus de continuité avec nos données précédentes. En fait, le changement a été si soudain que le rapport lui-même n'a pas suivi, et les notes sous le tableau indiquent toujours que les taux concernent "les personnes ayant reçu deux doses de vaccin contre la COVID-19 ou les personnes n'ayant pas reçu de vaccin contre la COVID-19".

Sur le graphe ci-dessous, on trouve ce à quoi ressemblerait notre graphique précédent si nous n'avions ajouté que les nouvelles données, mais la tendance de la semaine dernière est évidemment absurde car les paramètres ont été modifiés. Néanmoins, il donne une indication de la différence entre la double et la triple dose vaccinale, et il faut noter que tous les résultats, à l'exception de ceux des moins de 30 ans, sont toujours négatifs (ce qui signifie que les taux d'infection sont plus élevés chez les vaccinés que chez les non-vaccinés), et que les moins de 30 ans sont toujours faibles. De plus, le nombre de personnes âgées de plus de 70 ans a diminué depuis la semaine dernière, malgré le passage au triple test de dépistage. On peut se demander ce que les données pour deux doses ou plus auraient montré.

L'efficacité négative des données brutes est observée ailleurs, y compris en Ecosse, Ontario et en Islande, et l'UKHSA devrait étudier correctement ce phénomène frappant en quantifiant les facteurs de confusion potentiels et en produisant des estimations ajustées à partir des données.

Au lieu de cela, l'agence continue d'insister, de façon ridicule, sur le fait que "la comparaison des taux de cas parmi les populations vaccinées et non vaccinées ne devrait pas être utilisée pour estimer l'efficacité du vaccin contre l'infection COVID-19". (Une nouvelle "vérification des faits" de Full Fatuous est même apparue pour enfoncer à nouveau le clou). Mais c'est une position intenable - bien sûr, l'efficacité du vaccin peut être estimée en "comparant les taux de cas parmi les populations vaccinées et non vaccinées" - et comme je l'ai noté dans un post précédent, cela est démontré une fois de plus par les CDC étatsuniens, qui viennent de publier un rapport estimant les taux de risque (une quantité équivalente à l'efficacité du vaccin) en faisant exactement cela. En outre, bien que l'étude des CDC ait contrôlé l'infection antérieure et ajusté l'âge, elle a estimé que les biais provenant d'autres facteurs de confusion potentiels étaient "minimes". Cela montre les excuses de l'UKHSA pour ce qu'elles sont, et elles ne devraient plus être acceptées.

Pour être complet, voici les graphiques des hospitalisations et des décès, bien qu'une fois de plus la forte augmentation de cette semaine soit un artefact dû au passage au triple piqûre uniquement. L'estimation officielle du rapport de l'UKHSA sur l'efficacité du vaccin pour la double dose contre l'hospitalisation par Omicron après six mois est de 30-55%.