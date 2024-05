Les pertes ukrainiennes et le rôle d’un archiduc autrichien (MoA)

Les pertes ukrainiennes et le rôle d’un archiduc autrichien

Article originel : Ukrainian Losses And The Role An Austrian Archduke Has Had In Them

Moon of Alabama, 09.05.24

Un article récent du New York Times nous relie à un nom qui a joué un rôle sérieux dans le nationalisme ukrainien du siècle dernier.

L’histoire de la région ukrainienne occidentale est, comme dans d’autres régions européennes, un drame assez compliqué qui se joue encore aujourd’hui.

Les premiers rapports de fatigue de guerre dans l’Ukraine occidentale 'nationaliste' arrivent. Natalia Yermak, une productrice de dessins animés ukrainienne devenue journaliste du New York Times, rapporte de la région galicienne près de Lviv :

In Western Ukraine, a Community Wrestles With Patriotism or Survival (archived) ("Dans l’ouest de l’Ukraine, une communauté lutte contre le patriotisme ou la survie (archivé)") - New York Times

Au fur et à mesure que la guerre s’éternise, les communautés qui ont été fermes dans leur engagement envers l’effort de guerre ont été ébranlées par la violence sans fin sur la ligne de front.

C’était le coucher du soleil quand le Maj. Kyrylo Vyshyvany de l’armée ukrainienne est entré dans la cour de sa maison d’enfance à Duliby, un village de l’ouest de l’Ukraine, juste après que son frère cadet, également soldat, ait été enterré. Leur mère pleurait encore dans le salon.

« Je vois déjà qu’elle viendra lui rendre visite tous les jours », a-t-il dit ce jour-là. Il avait raison, mais il ne serait pas à ses côtés. Quelques jours après les funérailles, en mars 2022, il a été tué dans une frappe de missile russe sur une base militaire ukrainienne et enterré à côté de son frère, Vasyl.

Les frères Vyshyvany ont été les premiers morts de Duliby et de la communauté environnante après que la Russie ait commencé son invasion à grande échelle le 24 février 2022. Depuis lors, 44 soldats ukrainiens de plus ont été tués dans la région, soit plus de quatre fois le nombre de morts locales des huit dernières années de lutte contre les séparatistes soutenus par la Russie dans l’Est.

Pour Duliby et son enclave environnante de Khodoriv — population totale d’environ 24 000 personnes — l’attente de la prochaine notification solennelle de décès et des funérailles qui suivent est devenue une routine amère. Mais alors même que la ville se réunit et enterre les morts avec une cérémonie modeste, certains voisins pèsent tranquillement le prix qu’ils sont prêts à payer pour une guerre sans fin en vue.

Des divisions ont commencé à se former entre les résidents agnostiques de la guerre — souvent ceux dont les membres de la famille ont esquivé la conscription ou ont fui le pays — et ceux qui ont des proches sur la ligne de front ou qui appuient pleinement l’effort de guerre.



Le nom Vyshyvany me semblait assez familier. J’y reviendrai.

Le journaliste dépeint la Galicie, foyer des fascistes de l’Organisation des nationalistes ukrainiens (OUN), comme étant nationaliste :

Dans les premiers jours de la guerre, avant l’arrivée de la nouvelle des premiers morts au combat, les gens des communautés de toute l’Ukraine se sont précipités dans les bureaux de conscription. Parmi eux se trouvait Khodoriv, dont les familles ont une longue histoire de lutte pour l’indépendance de l’Ukraine et d’exécution ou d’exil lors des violentes répressions soviétiques de son mouvement nationaliste au siècle dernier.



Même dans la région où le nationalisme ukrainien est profondément ancré, beaucoup de gens ont fuit la conscription en versant des pots-de-vin ou d’autres moyens :

Petro Panat, le chef de l’unité de défense territoriale, une unité militaire ad hoc formée au début de la guerre pour protéger les communautés locales, a déclaré que 10 hommes sur 30 de l’unité avaient depuis obtenu des documents pour les exempter légalement des combats. Les exemptions sont accordées pour des raisons telles que des problèmes de santé ou des parents ayant besoin de soins.

...

Dans la région de Khodoriv, des parents de soldats qui se battent ou qui sont morts au front ont dit qu’au cours des deux dernières années, ils ont commencé à éprouver du ressentiment à l’égard des hommes de la communauté qui, dit-on, ont acheté leur service pendant que leurs propres fils et pères se battent — un sentiment que peut être partagé par beaucoup de gens à travers le pays alors que le gouvernement ukrainien se débat sur la façon de mobiliser jusqu’à 500,000 soldats de plus.



Une fois la guerre perdue, quelle qu’en soit l’issue, il y aura une grande acrimonie entre les familles dont les membres ont combattu et sont morts et celles qui ont eu les moyens et la prévoyance d'exempter leurs membres :

À l’avenir, la distance entre les 'nationalistes' et les conscrits pragmatiques deviendra encore plus grande qu’avant la guerre. Je me demande dans quelle mesure cela pourrait contribuer à d’autres conflits internes ou même à une guerre civile dans l’ouest de l’Ukraine.



Revenons maintenant au nom de famille Vyshyvany qui a été le premier mentionné dans l'article ci-dessus. Je suis tombé dessus il y a un certain temps.

Si l’on cherche ce nom, il apparaît la page Wikipédia de l’archiduc Wilhelm Franz d’Autriche, né en 1895. L’histoire assez compliquée de Wilhelm et le nationalisme fasciste ukrainien sont profondément imbriqués:

L’archiduc Wilhelm Franz d’Autriche, plus tard Wilhelm Franz von Habsburg-Lothringen (10 février 1895-18 août 1948), également connu sous le nom de Vasyl Vyshyvanyi (ukrainien : Василь Вишиваний), était un archiduc autrichien, colonel des Sich Riflemen ukrainiens, un poète et un membre de la maison des Habsbourg-Lorraine.

...

Wilhelm a été élevé dans son domaine parental situé dans la ville autrichienne de Saybusch, Royaume de Galice et Lodomeria. Son père était un patriote de la Pologne [.. ]. En réponse à la montée du nationalisme au XIXe siècle, il décida que sa branche de la famille des Habsbourg adopterait une identité polonaise et combinerait une loyauté envers leur famille des Habsbourg avec une loyauté envers la Pologne. En conséquence, il a fait apprendre le polonais à ses enfants dès leur plus jeune âge et a essayé de leur inculquer un sentiment de patriotisme polonais.

...

Wilhelm, le plus jeune enfant, s’est rebellé et s’est identifié aux rivaux des Polonais, les Ukrainiens. ... Il a développé une fascination pour la culture ukrainienne qu’il a gardée pour le reste de sa vie.