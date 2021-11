Les représentants des États U.S votent pour indemniser les "blessures liées aux vaccins" en raison des mandats d'obligation vaccinale (RT)

Les représentants des États U.S votent pour indemniser les "blessures liées aux vaccins" en raison des mandats.

Article originel : US state representatives vote to compensate ‘vaccine-related injuries’ due to mandates

RT, 17.11.21



La Chambre de l'État de l'Idaho a adopté une loi qui permettrait aux personnes de recevoir une indemnisation des travailleurs si elles tombent malades à cause d'une injection obligatoire de la Covid-19, le projet de loi trouvant un soutien bipartisan dans cet État dominé par les républicains.

Approuvé à une écrasante majorité par 67 voix contre 3 mardi, le projet de loi 417 de la Chambre des représentants vise à modifier le code de l'Idaho relatif à l'indemnisation des travailleurs afin de "prévoir que les accidents ou les blessures liés aux vaccins seront indemnisables" par les employeurs ou les assureurs.

"Si l'employeur vous dit que vous devez faire ceci pour travailler ici, s'il le fait, alors je pense que notre système devrait fournir une méthode d'indemnisation équitable", a déclaré le représentant démocrate John Gannon pour soutenir la mesure.



Le projet de loi 417 de la Chambre des représentants vise à clarifier dans le code de l'Idaho que les blessures résultant de vaccinations obligatoires pour l'employeur sont indemnisables en vertu des lois d'indemnisation des travailleurs de l'Idaho pic.twitter.com/WSeOQGXq9J

- Joe Parris (@KTVBJoe) 16 novembre 2021

Le projet de loi est maintenant destiné au Sénat à majorité républicaine, où il a de bonnes chances d'être adopté, tandis que le gouverneur républicain Brad Little devrait le signer en tant que loi. Son administration a rejoint un nombre croissant d'États qui ont contesté en justice le mandat fédéral de vaccination du président Joe Biden, qui s'applique à toute entreprise de plus de 100 employés et sera mis en œuvre par l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) à partir du début de l'année prochaine. L'Idaho est actuellement impliqué dans trois procès de ce type.

Bien que le mandat ait été mis en suspens par une cour d'appel la semaine dernière - un juge fédéral ayant adressé une sévère réprimande à la Maison Blanche, qualifiant le mandat de "stupéfiant par sa portée excessive" et d'utilisation sans précédent d'un "pouvoir extraordinaire" - l'équipe Biden a continué à exhorter les entreprises à suivre le décret malgré tout.



Plus tôt dans la journée de mardi, une cour d'appel basée à Cincinnati a été choisie par tirage au sort pour présider aux futurs procès liés au mandat, après que des affaires aient été portées devant 12 cours de circuit différentes au cours de ce seul mois. Cette décision pourrait être une bonne nouvelle pour les opposants à l'obligation vaccinale, car 11 des 16 juges à temps plein de la cour ont été nommés par des présidents républicains, selon l'Associated Press.