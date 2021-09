Les responsables de la santé publique britannique disent "Faites-nous confiance" mais leurs données disent le contraire (Mises Institute)

Les responsables de la santé publique disent "Faites-nous confiance". Les données disent le contraire.

Article originel : The Public Health Officials Say "Trust Us." The Data Says Otherwise.

Par Anthony Rozmajzl*

Mises Institute, 24.09.21





Je déteste être le porteur de mauvaises nouvelles, Ben Shapiro, mais les sentiments l'emportent sur les faits quand il s'agit de la covid-19. Ceci est entièrement dû au triangle d'amour forgé entre la presse d'entreprise (et d'Etat, NdT), les représentants du gouvernement et les géants de la technologie, dont la sinistre campagne de peur et de censure a engendré une réaction si virulente que la société a été bouleversée en quelques semaines par un virus dont le taux de survie est supérieur à 99 %.

En un rien de temps, le sacrifice et la préservation de la "santé publique" - quels qu'en soient les coûts - sont devenus la finalité principale de l'humanité. Se reléguer à une vie de soumission inconditionnelle à des fermetures et à des mandats de masques est devenu la plus grande vocation que l'on puisse remplir - du moins jusqu'à l'arrivée du vaccin.

Alors que nos droits les plus fondamentaux nous étaient retirés, est-ce qu'un président, un premier ministre, un gouverneur ou un maire a suggéré que peut-être "les gens" aient un vote pour déterminer si oui ou non chaque aspect de leur vie devrait être soumis à une manipulation quotidienne ? Bien sûr que non. Il s'avère que votre "droit de vote sacré" ne peut être exercé que tant que la classe dirigeante le permet. Il semble que notre seul travail en temps d'urgence soit d'attendre les ordres de ceux qui détiennent le pouvoir politique.

Ce dont beaucoup auraient dû se rendre compte au cours de cette dernière année et demie, ce sont les deux lamentables impulsions de la personne moyenne : (1) l'instinct, appris principalement dans les écoles publiques, de vénérer et de plaire à ceux qui sont en position d'autorité et (2) le désir de sécurité plutôt que de liberté. Associés au niveau de vie confortable de la modernité, ces deux traits de caractère ont permis une série de changements d'objectifs sans effort, allant de "Nous sommes tous dans le même bateau" à "Trois vaccins ou un test hebdomadaire, sinon vous et votre famille pouvez mourir de faim". Remarquez que quiconque a prédit des politiques beaucoup moins draconiennes dans les premiers stades de la pandémie a été rapidement qualifié de théoricien de la conspiration.

Au fond, ces plans de lutte contre la pandémie - fermetures, couvre-feux, restrictions de capacité, vaccins obligatoires, etc. - reposaient en grande partie sur une confiance aveugle dans les déclarations de l'élite dirigeante en matière de santé publique et sur notre désir de nous comporter d'une manière socialement approuvée et sans conflit. Mais il s'avère que toutes les données covid des dix-huit derniers mois concernant les fermetures et l'utilisation des vaccins impliquent totalement l'élite dirigeante.



Les données Covid-19 que nous devons accepter

Il n'y a aucune corrélation significative entre la force du confinement et les résultats de la Covid-19.

Avant 2020, les confinements n'avaient jamais été recommandés comme réponse de santé publique, même pour les épidémies respiratoires graves. Cependant, avec un peu de panique induite par les médias, de pression sociale et de vénération théiste pour la modélisation informatique, il a été rapidement accepté que ces mesures de santé publique historiquement et scientifiquement sans précédent sauvaient des vies. À son tour, il a été simplement convenu que des confinements plus stricts seraient plus efficaces que des confinements plus faibles.

Tous les coûts et les arguments moraux mis à part, un grand scepticisme à l'égard des mesures de confinement a été justifié dès avril 2020, lorsqu'il a été démontré que le temps de confinement d'une région n'avait aucune incidence sur le nombre de décès.



