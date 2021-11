Les taux d'infection sont deux fois plus élevés chez les vaccinés, selon de nouvelles données de l'agence de sécurité sanitaire britannique alors que l'agence rejette ses propres données comme étant "biaisées"(Daily Sceptic)

Les taux d'infection sont deux fois plus élevés chez les vaccinés, selon de nouvelles données de l'UKHSA, alors que l'agence rejette ses propres données comme étant " biaisées ". Mais pourquoi aucune nouvelle estimation de la VE depuis mai ? Article originel : Infection Rates More than Twice as High in the Vaccinated, New UKHSA Data Shows, as Agency Dismisses Own Data as ‘Biased’. But Why No New VE Estimate Since May? Par Will Jones Daily Sceptic, 5.11.21

"Afin de rendre nos données moins susceptibles d'être mal interprétées, l'Agence de sécurité sanitaire du Royaume-Uni a collaboré avec l'Autorité statistique du Royaume-Uni pour mettre à jour certains des tableaux de données et des descriptions du rapport, notamment en ce qui concerne les taux d'infection dans les groupes vaccinés et non vaccinés. Dans le cadre de notre engagement en faveur de la transparence et de la clarté des données, nous révisons régulièrement nos publications pour nous assurer qu'elles reflètent la situation actuelle de la pandémie, et nous continuerons à travailler avec nos partenaires des organismes statistiques, afin de garantir que nos rapports sont aussi scientifiquement robustes que possible."

Le rapport de l'UKHSA lui-même donne correctement la définition de l'efficacité des vaccins : "L'efficacité vaccinale est estimée en comparant les taux de maladie chez les individus vaccinés aux taux chez les individus non vaccinés." De même, le CDC étatsunien donne la définition suivante : "la réduction proportionnelle de la maladie dans le groupe vacciné". Le CDC distingue l'"efficacité du vaccin", estimée à partir d'études contrôlées, de l'"efficacité du vaccin", qui est utilisée "lorsqu'une étude est réalisée dans des conditions de terrain typiques (c'est-à-dire moins que parfaitement contrôlées)". Il n'est donc pas approprié pour l'UKHSA, une agence gouvernementale, d'insister sur le fait que ses données "ne devraient pas être utilisées" pour estimer l'efficacité du vaccin, ce qui est une fausse déclaration et revient à une tentative de censure gouvernementale de l'enquête scientifique.



Le rapport explique que "l'efficacité des vaccins est mesurée d'autres façons, comme indiqué dans la section "Efficacité des vaccins"". Cependant, cette section indique clairement que chaque estimation "s'applique généralement au moins aux trois ou quatre premiers mois suivant la vaccination", et que "l'efficacité peut diminuer au-delà de ce point". Le rapport évoque cette perte d'efficacité, mais uniquement pour le variant Alpha : "Les données (basées principalement sur le variant Alpha) suggèrent que dans la plupart des groupes à risque clinique, la réponse immunitaire à la vaccination est maintenue et que des niveaux élevés de VE sont observés avec les vaccins Pfizer et AstraZeneca." À quoi servent les données basées principalement sur le variant Alpha, qui a pratiquement disparu il y a environ six mois ? Aucune tentative n'est faite pour présenter des estimations ajustées de l'efficacité des vaccins sur la base des données les plus récentes. Au lieu de cela, on nous répète avec insistance que les données ne montrent pas ce qu'elles semblent montrer parce qu'elles sont sujettes à des biais non quantifiés.



Quels sont ces biais ? La semaine dernière, le rapport affirmait que les personnes vaccinées "peuvent s'engager dans davantage d'interactions sociales en raison de leur statut vaccinal", ce qui ne correspond pas à l'idée plus habituelle selon laquelle les personnes non vaccinées sont moins prudentes. Cela ne correspond pas non plus à l'autre raison invoquée, à savoir que les personnes vaccinées "peuvent être plus soucieuses de leur santé et donc plus susceptibles de se faire tester pour la COVID-19". Cette semaine, ils ont conservé cette dernière raison, mais ont remplacé la première par la suivante, tout à fait ambiguë : "Les personnes entièrement vaccinées et les personnes non vaccinées peuvent se comporter différemment, notamment en ce qui concerne les interactions sociales".

Les deux autres biais qu'ils suggèrent sont que "beaucoup de ceux qui étaient en tête de la file d'attente pour la vaccination sont ceux qui sont plus exposés à la COVID-19" et que "les personnes qui n'ont jamais été vaccinées sont plus susceptibles d'avoir attrapé la COVID-19" auparavant. (Ce dernier point confère à une personne "une certaine immunité naturelle contre le virus pendant quelques mois", ce qui semble être une vision très pessimiste de l'immunité naturelle, surtout si l'on considère l'optimisme dont ils font preuve quant à l'efficacité des vaccins).



Le rapport affirme catégoriquement que les personnes non vaccinées présentent des taux d'infection antérieurs plus élevés, mais ne cite aucune preuve à l'appui. Pourquoi ? Pourquoi, près d'un an après le début de la campagne de vaccination, les chercheurs agitent-ils encore si souvent les mains lorsqu'ils parlent des différences entre les groupes vaccinés et non vaccinés ? Où sont les données publiées ? Dans quelle mesure, précisément, les personnes non vaccinées sont-elles plus susceptibles d'avoir eu une infection antérieure ? Il s'agit d'une simple comparaison de données. Pourquoi cela n'a-t-il pas été fait ? L'étude californienne mentionnée plus haut a montré que 2 % des vaccinés s'étaient rétablis de la Covid contre 2,3 % des non-vaccinés, ce qui ne représente pas une grande différence. L'Angleterre est-elle dans la même situation ? Pourquoi ne le savons-nous pas ? De même, dans quelle mesure les personnes vaccinées sont-elles plus susceptibles d'être testées ? Il s'agit simplement de comparer les taux de dépistage dans les populations vaccinées et non vaccinées. Pourquoi cela n'a-t-il pas été fait ? Ce n'est pas suffisant. Nous voulons plus de données de la part de l'UKHSA, et non des leçons sur la façon de ne pas utiliser les maigres données qu'elle publie.

Dans son billet de blog, Mary Ramsay indique les études que le PHE (le prédécesseur de l'UKHSA) a publiées dans le passé :