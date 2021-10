Les taux d'infection à la COVID-19 d'un pays ne sont pas liés au niveau de vaccination de la population du pays (European Journal of Epidemiology )

Les augmentations d'infections à la COVID-19 ne sont pas liées aux niveaux de vaccination dans 68 pays et 2947 comtés des États-Unis Article originel : Increases in COVID-19 are unrelated to levels of vaccination across 68 countries and 2947 counties in the United States https://link.springer.com/article/10.1007/s10654-021-00808-7 Par S. V. Subramanian & Akhil Kumar European Journal of Epidemiology, 30.092021

Les vaccins constituent actuellement la principale stratégie d'atténuation pour lutter contre la COVID-19 dans le monde. Par exemple, le récit lié à la recrudescence actuelle des nouveaux cas aux États-Unis (US) serait dû aux zones à faible taux de vaccination [1]. Un discours similaire a également été observé dans des pays comme l'Allemagne et le Royaume-Uni [2]. Dans le même temps, Israël, qui a été salué pour ses taux de vaccination rapides et élevés, a également connu une résurgence importante des cas de COVID-19 [3]. Nous avons étudié la relation entre le pourcentage de la population entièrement vaccinée et les nouveaux cas de COVID-19 dans 68 pays et dans 2947 comtés des Etats-Unis.





Méthodes

Nous avons utilisé les données COVID-19 fournies par le programme Our World in Data pour l'analyse transnationale, disponibles au 3 septembre 2021 (tableau supplémentaire 1) [4]. Nous avons inclus 68 pays qui répondaient aux critères suivants : disposer de données sur la deuxième dose de vaccin, disposer de données sur les cas COVID-19, disposer de données sur la population, et la dernière mise à jour des données a eu lieu dans les 3 jours précédant le 3 septembre 2021 ou le 3 septembre 2021. Pour les 7 jours précédant le 3 septembre 2021, nous avons calculé les cas de COVID-19 pour 1 million d'habitants pour chaque pays ainsi que le pourcentage de la population entièrement vaccinée.