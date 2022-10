Les taux de cancer augmentent - et pourraient encore s'aggraver - les vaccins à ARNm anti-Covid en cause ? (Substack)

Les taux de cancer augmentent - et pourraient encore s'aggraver

Par Igor Chudov

Substack, 21 octobre 2022 ---

Note de SLT : De l'avis général fondé sur les données épidémiologiques et statistiques, il y a une augmentation massive des cancers au sein de la population générale. Les causes ont été attribuées soit à l'impact des confinements qui ont suspendu les consultations de prévention et de soins avec un retard catastrophique dans le dépistage de ces pathologies soit à l'impact des vaccins dont la génotoxicité est de plus en plus suspectée. De nombreux médias généralistes ont évoqué le premier cas de figure (cliquez ici, ici et ici). Dans le second cas de figure, ce sont plus les médias libres qui évoquent cette possibilité dont nous avons déjà parlé ici, ici et ici. L'auteur du présent article évoque le cas d'un professeur belge pro-vaccin qui après vaccination a présenté un cancer d'évolution rapide mais l'auteur ne peut en imputer la preuve malgré le fait qu'il l'affirme lourdement en certains endroits de l'article. Comme il est très bien écrit dans l'article qui suit le sien, pour cela il faudrait comparer le taux de cancer chez les vaccinés et chez les non vaccinés mais selon l'auteur du second article plus bas, les données épidémiologiques ne permettent pas de faire ces comparaisons dans bon nombre de pays.

----

Les systèmes immunitaires affaiblis mettent du temps à se manifester.

Nous avons un problème : les décès par cancer ont commencé à augmenter, hors normes, à la fin de 2021, l'incidence des décès par cancer dépassant les niveaux attendus d'une différence de 9 sigmas statistiquement "impossible" - et nous ne voyons que la première petite ondulation d'une tempête à venir.

Personne n'illustre mieux cette vague de cancers que le défenseur belge du vaccin contre la Covid et combattant de la désinformation, Michel Goldman, qui a développé une forme "rare" de lymphome (cancer du système immunitaire) après avoir reçu le vaccin contre la Covid. Son lymphome s'est rapidement aggravé après sa dose de rappel et les chances de survie à 5 ans de Michel sont inférieures à 30 %.







Michel Goldman n'est pas un citoyen ordinaire. C'est un promoteur des vaccins depuis toujours et un immunologiste réputé. Par exemple, le professeur Goldman a déploré la lenteur du déploiement des vaccins dans l'UE dans un article très médiatisé datant d'avril 2021. Il s'est dit consterné par la suspension du vaccin d'AstraZeneca en raison d'un "très petit" nombre de cas de thrombose, car cette suspension pourrait "alimenter la méfiance à l'égard de tous les vaccins contre la Covid", et a exhorté les dirigeants de l'UE à "accélérer de toute urgence le déploiement du vaccin contre la COVID-19 dans la région".

Ironiquement, l'article ci-dessus a été écrit le 2 avril 2021, presque exactement au moment où Michel recevait sa deuxième dose du vaccin Pfizer - qui a provoqué son cancer (traduction de "that caused his cancer", note de SLT : l'imputabilité reste à prouver).

Le professeur Goldman est également cité dans des vérifications de faits comme celle-ci :

Le fact check (qui n'a pas bien vieilli en général, contrairement à l'article du Dr Malone) déclare : Par exemple, des essais sur l'homme d'un vaccin à ARNm contre le cancer sont en cours depuis au moins 2011. Comme l'explique Michel Goldman, professeur d'immunologie à l'Université Libre de Bruxelles : "S'il y avait un réel problème avec cette technologie, nous l'aurions vu avant maintenant, c'est certain". Ce qui est étrange, c'est qu'au moment où la vérification des faits ci-dessus a été rédigée, en décembre 2021, Michel Goldman savait déjà que le vaccin et le rappel Covid avaient causé son lymphome (traduction de "Michel Goldman already knew that Covid vaccine and booster caused his lymphoma") et qu'il était parfaitement conscient d'être déjà au stade IV de la maladie. Vous pouvez donc constater que ce lymphome causé par le vaccin n'aurait pas pu arriver à un type plus gentil !

(Traduction de "So you can see that this vaccine-caused lymphoma could not have happened to a nicer guy!") L'article de l'Atlantic, ainsi que l'article scientifique rédigé par Michel Goldman lui-même, décrivant son propre cancer, passe sous silence le fait que son cancer n'a pas seulement été accéléré, mais qu'il a été initié par le vaccin Pfizer (traduction de "was initiated by the Pfizer vaccine."). Voici l'image de l'article scientifique de Michel, éditée par mes soins pour plus de clarté (mes ajouts sont en rouge). Elle montre que le Pr Goldman a reçu la première dose du vaccin Pfizer Covid six mois avant le diagnostic de son cancer :

Bien que je souhaite au professeur Goldman un prompt rétablissement de son cancer avancé, il n'est pas seul.



Augmentation sans précédent de 9 fois des décès par cancer aux États-Unis Il y a des milliers de "Michel Goldman" rien qu'aux États-Unis, dont la plupart ne sont pas aussi célèbres, mais plus malchanceux que Michel. Contrairement à Michel, qui est toujours en vie, ces milliers de personnes figurant dans les statistiques de décès sont déjà mortes - et elles ne seraient peut-être pas mortes sans les vaccins contre la Covid. Le " Ethical Skeptic" sur Twitter a analysé la mortalité étatsunienne (qui est rapportée par le CDC sur une base hebdomadaire), ce qui est un travail très difficile en raison de l'étrange et interminable "mise à jour du système" du CDC qui semble magiquement retenir un grand nombre de décès et a reclassé les décès par cancer en décès par Covid.

Il a découvert l'erreur de classification et l'a corrigée, afin de montrer le véritable nombre de décès par cancer :

La ligne plus claire représente le nombre réel de décès par cancer, et la ligne plus foncée, le nombre attendu - ce qui montre une augmentation jamais vue des décès par cancer qui s'accentue. Depuis quelques semaines, les États-Unis enregistrent environ 800 décès par cancer en excès par semaine. Comme vous pouvez le voir sur la partie droite du graphique, ces décès excédentaires ont commencé juste au moment où la vaccination Covid a pris son essor, et n'ont jamais ralenti ou sont revenus à la normale ; ils augmentent et montrent une accélération.





Augmentations similaires au Royaume-Uni Le Royaume-Uni a connu une surmortalité de 10 à 17 %, toutes causes confondues, au cours des derniers mois, et le gouvernement britannique, inquiet, a mis en place une "présentation de la surmortalité", qui nous montre ces décès excessifs de différentes manières. La page concernant les décès par cancer est ici :

Effet d'entraînement Contrairement aux données d'Ethical Skeptic, la présentation du Royaume-Uni n'est PAS ajustée pour tenir compte de l'"effet d'attraction", c'est-à-dire du fait que de nombreux patients atteints de cancer sont déjà morts prématurément avec la Covid en 2020-début 2021. Si la pandémie de Covid n'avait pas eu lieu, ces patients seraient morts un peu plus tard, par exemple en 2021 ou 2022. Par conséquent, si aucun "facteur" supplémentaire n'avait introduit une surmortalité par cancer en 2021, ces décès précoces dus à la "Covid et au cancer" auraient entraîné une baisse du taux de décès par cancer en 2021 et 2022 - ainsi, la surmortalité indiquée dans la présentation ci-dessus SOUS-ESTIME la véritable ampleur de la surmortalité. J'ai utilisé une ligne BLEUE sur le graphique britannique ci-dessus pour montrer qualitativement l'effet d'attraction et la façon dont il souligne que la surmortalité par cancer est quelque peu sous-estimée. Puisque les données sur la surmortalité au Royaume-Uni peuvent être téléchargées, j'ai examiné la surmortalité par cancer de mai à août, soit un total de 1 990 décès. Pour la période mai-août 2022, ces décès excessifs par cancer représentent 110 décès excessifs par cancer par semaine. Si la population du Royaume-Uni (68 millions d'habitants) était la même que celle des États-Unis (330 millions d'habitants), la différence serait de 550 décès par cancer par semaine, ce qui est comparable aux 800+ décès par semaine du Sceptique Éthique. Encore une fois, les chiffres du Sceptique éthique sont ajustés pour tenir compte de l'effet d'attraction, alors que les données du Royaume-Uni ne le sont pas. La surmortalité par cancer au Royaume-Uni serait un peu plus élevée si elle était ajustée de manière comparable. Nos calculs montrent donc que le Royaume-Uni et les États-Unis connaissent une surmortalité par cancer à peu près similaire. Anecdotiquement, nous constatons que les cancers se développent plus rapidement, ce qu'Etana Hechts appelle les "turbo-cancers".

Soyons clairs : ces augmentations ne démontrent PAS un lien de causalité, tout comme Michel Goldman a peut-être été la victime extrêmement malchanceuse d'une coïncidence. (Ce n'était pas une coïncidence, comme l'expliquent le billet de Brian Mowrey et le propre article de Goldman, qui fait référence à la mutation RHOA G17V de Goldman). Nous n'avons pas encore le niveau de preuve. Nous avons seulement un soupçon, alimenté par les coïncidences temporelles de cette surmortalité par cancer avec la campagne de vaccination. Pour en avoir le cœur net, nous devons comparer les résultats obtenus chez les personnes vaccinées et les personnes non vaccinées, ce que les autorités sanitaires britanniques et étatsuniennes ne permettent pas.

Ces décès excessifs par cancer sont probablement le signe d'augmentations futures beaucoup plus importantes.

Cette partie de l'article est écrite par A Midwestern Doctor, dont je recommande vivement le contenu. Midwestern Doctor explique pourquoi les vaccins Covid sont génotoxiques, et mutagènes et ont d'autres effets pour augmenter le taux de cancers bien au-delà de ce que nous avons connu.

Par un médecin du Midwest

En résumé, l'autorité de réglementation a échoué de manière catastrophique à ne pas exiger la génotoxicité des vaccins contre la COVID-19 (ce qui peut expliquer pourquoi le CDC a retiré l'affirmation selon laquelle leurs vaccins ne peuvent pas altérer votre ADN). Pour ceux qui souhaitent comprendre plus en détail la génotoxicité potentielle des vaccins à ARNm, cet article récent de Peter McCullough et d'autres auteurs fournit un excellent résumé de ce qui est actuellement connu sur ce sujet.

Une nouvelle épidémie de cancer Pour les raisons détaillées dans la section précédente, je m'attendais à ce que les vaccins à ARNm augmentent les taux de cancer chez ceux qui les recevaient. Cependant, je ne m'attendais pas à ce que la plupart des cancers soient rapides ou inhabituels. Un ami et collègue m'a fait part de l'un des cas les plus probants de cancer provoqué par le vaccin : J'avais un patient, un homme d'une vingtaine d'années, sans antécédents médicaux, à l'exception de lipomes stables (grosseurs graisseuses bénignes sous la peau) qu'il avait depuis des années. Lorsque le vaccin est devenu disponible, il a pris les deux doses de Moderna. Peu après la deuxième dose, ses lipomes, auparavant stables, ont commencé à se développer (ce qui est extrêmement rare). Un mois plus tard, il a pu subir une biopsie du lipome, qui s'est révélée être un sarcome très rare. Le patient a ensuite fait l'objet d'une imagerie corporelle complète pour évaluation, un cancer a également été détecté dans l'organe où ce type de cancer se trouve presque toujours, il a reçu une biopsie assez invasive de ce cancer et a appris qu'il avait la même lignée génétique que le cancer trouvé dans le lipome. Lorsque j'ai fait des recherches sur ce cancer, j'ai découvert qu'il y avait moins de 100 cas par an aux États-Unis, qu'il n'apparaissait jamais chez ce type de patient, qu'il ne se présentait jamais de cette manière et que son pronostic était très mauvais. Remarque : une de mes bonnes amies, qui est infirmière, a vu son mari souffrir d'une forme de sarcome avec une évolution très similaire après la vaccination.

En général, j'ai eu tendance à observer que les cancers dont j'ai entendu parler progressaient rapidement, qu'ils étaient parfois de types assez inhabituels et qu'il s'agissait souvent de récidives (finalement fatales) de cancers qui avaient été en rémission des années auparavant. Étant donné que les cancers mettent normalement des années à se développer avant d'être suffisamment importants pour être détectés (selon une estimation, environ dix ans), le fait que je voyais apparaître de nombreux cancers immédiatement visibles dans les mois suivant la vaccination était très préoccupant. En parallèle, j'ai également rencontré de nombreux cas de personnes développant rapidement des maladies typiquement associées à la suppression immunitaire après la vaccination. Ces cas s'inscrivaient dans le cadre d'un projet que j'ai lancé au début du déploiement du vaccin, après quoi d'innombrables personnes m'ont contacté pour me faire part des réactions graves ou mortelles qu'elles avaient observées après la vaccination. Après avoir réalisé que presque aucun de mes collègues n'était disposé à m'écouter, j'ai décidé que je pouvais au moins vérifier et documenter ces rapports, puis les partager avec les publics appropriés. Ce qui est tragique dans cette expérience, c'est que les cas que j'étais le seul à rencontrer avaient auparavant été suffisants pour envisager le retrait d'un vaccin du marché. Malheureusement, comme de nombreux autres signaux d'alarme, ils ont été ignorés. Dans cette compilation, les cas que j'ai rencontrés en rapport avec l'objet de cet article sont résumés dans la section intitulée "Suppression immunitaire et cancer".

il y a 8 mois - 483 likes - 592 comments - A Midwestern Doctor En outre, l'un des effets secondaires les plus courants du vaccin a été le développement du zona, une complication qui indique fortement que les vaccins suppriment le système immunitaire inné. Une explication possible de ce phénomène est la suppression des cellules CD8, des cellules immunitaires responsables à la fois de l'élimination des cellules cancéreuses et de la suppression des infections de zona, dont des médecins comme Ryan Cole ont observé une baisse significative après la vaccination contre la COVID-19. Toutes ces observations m'ont amené à soupçonner que les vaccins à ARNm avaient une forte propension à créer une génotoxicité dans les cellules et à supprimer la réponse immunitaire qui éliminerait normalement ces cellules. Cette hypothèse a été renforcée après la publication des études (détaillées dans la section précédente) qui ont fourni des preuves solides que cela pouvait se produire. En général, chaque fois que des organismes vivants sont exposés à une toxine ou à une maladie, les réactions à la maladie se répartissent selon une courbe en cloche, de sorte que la majorité d'entre eux présentent des symptômes relativement mineurs ou invisibles et que seule une petite minorité a des effets secondaires importants. Étant donné que le cancer est généralement une maladie à progression lente, ma grande crainte est que les cas rapides de cancer que nous avons observés jusqu'à présent ne soient que des aberrations représentant la partie émergée de l'iceberg, et qu'un nombre beaucoup plus important de cancers à progression plus lente n'apparaissent à l'avenir.

Ou comme Jill Biden l'a déclaré à Newsmax cette semaine : "Je pense qu'au cours des deux prochains mois, vous verrez plus de cancers", a ajouté la première dame. "Ce n'est pas un problème rouge, ni un problème bleu", a ajouté Jill Biden. "Le cancer touche tous les Etatsuniens." Elle justifie cette tendance par le fait que les gens retournent enfin chez le médecin et rattrapent leur retard en matière de dépistage du cancer, ce qui est étrange, étant donné que la pause dans la consultation des médecins pour des visites non essentielles a pris fin il y a plus d'un an.





Le vaccin contre le cancer ? Êtes-vous contrarié par l'augmentation du nombre de cancers ? Eh bien, j'ai une grande nouvelle pour vous ! Moderna, une autre société de vaccins Covid, travaille actuellement sur un "vaccin personnalisé contre le cancer". (Je suppose qu'ils ne considèrent pas encore leur vaccin contre la Covid comme un "vaccin contre le cancer"). Ainsi, puisque les ventes de vaccins contre la Covid sont en chute libre, ils cherchent maintenant à créer une nouvelle source de revenus avec des "vaccins anticancéreux personnalisés" ! Ceux-ci vont certainement fonctionner à merveille, n'est-ce pas ? Il est certain que les patients cancéreux désespérés permettront de générer de l'argent - et le marché pourrait être énorme !

La FDA approuvera-t-elle ces "vaccins contre le cancer" sur la base des résultats obtenus sur une douzaine de souris ? Recommanderiez-vous un "vaccin personnalisé contre le cancer" à vos amis personnels ?