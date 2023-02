Les vaccinés sont surreprésentés dans les décès toutes causes confondues, selon les données de l'ONS (Daily Sceptic)

Les vaccinés sont surreprésentés dans les décès toutes causes confondues, selon les données de l'ONS. Article originel : Vaccinated Over-Represented in All-Cause Deaths, ONS Data Show Par Will Jones Daily Sceptic.org, 22.02.23

La Dre Sarah Caul, de l'ONS, a publié sur Twitte r un graphique montrant le taux de mortalité standardisé sur l'âge (pour 100 000 personnes-années) en 2021 et 2022 par statut vaccinal, divisé en deux catégories : les décès dus à la Covid et ceux non liés à la Covid

Il y a également quelques données manquantes que la Dre Clare Craig a signalées à l'ONS et que les responsables ont dit qu'ils allaient corriger (MISE À JOUR : L'ensemble de données a maintenant été corrigé sur ces points particuliers). Les données ont également changé depuis la dernière publication, le point de données de mai 2022 qui montrait la parité entre les taux de mortalité des vaccinés et des non-vaccinés étant maintenant modifié . La raison de ce changement reste inexpliquée, mais pourrait être due à un décalage dans la transmission des données.

Je dois noter que les données de l'ONS semblent présenter de sérieux problèmes qui doivent être résolus. En particulier, les estimations de la population semblent très faibles, notamment pour les personnes non vaccinées. En outre, alors que tous les décès semblent être inclus, les données démographiques ne comprennent que les personnes enregistrées lors du recensement. Comme les personnes non vaccinées sont moins susceptibles d'être enregistrées dans le recensement, cela augmente artificiellement le taux de mortalité dans la population non vaccinée.

Les nouvelles données officielles sur les décès par statut vaccinal en Angleterre ont été publiées mardi par l'ONS et elles montrent que les vaccinés sont surreprésentés dans la mortalité toutes causes confondues dans tous les groupes d'âge pour la majeure partie de 2021 et toute l'année 2022.

Throughout the time series those unvaccinated had a higher age-standardised COVID-19 mortality rate than those who had had any vaccination and those who had had a third dose or booster at least 21 days ago. (6/10) pic.twitter.com/l1oDtjchoD

Tout au long de la série chronologique, les personnes non vaccinées présentaient un taux de mortalité COVID-19 standardisé sur l'âge plus élevé que celles qui avaient été vaccinées et celles qui avaient reçu une troisième dose ou un rappel au moins 21 jours auparavant.

La Dre Caul note que "tout au long de la série temporelle, les personnes non vaccinées présentaient un taux de mortalité COVID-19 standardisée sur l'âge plus élevé que celles qui avaient été vaccinées". Elle semble sous-entendre que cela signifie que les vaccins profitent aux gens, et c'est le message que beaucoup ont retenu. Le Mail, par exemple, a publié un article intitulé : "Les taux de mortalité ne sont PAS plus élevés chez les Britanniques vaccinés contre la maladie de la Covid, selon les statistiques officielles qui déboulonnent le principal mythe anti-vaxx". Il affirme : "Les taux de mortalité étaient en fait plus élevés chez les non-vaccinés."

La première chose à noter est cette pente descendante d'avril à juin 2021 dans les décès non covidiens des non vaccinés. Pourquoi les non-vaccinés mouraient-ils autant de causes non covidiennes en avril, et pourquoi ont-ils cessé de mourir autant en juin ? Il y a deux principaux suspects pour cela. Tout d'abord, l'effet "non vacciné moribond" (également connu comme une forme de l'effet "vacciné sain") selon lequel les personnes proches de la mort ne sont pas vaccinées, ce qui augmente temporairement le taux de mortalité chez les non-vaccinés. Il peut aussi s'agir d' une erreur de catégorisation , les personnes vaccinées qui meurent peu après la vaccination étant comptées comme non vaccinées. J'ai tendance à privilégier la première hypothèse, mais quelle qu'elle soit, il s'agit certainement d'un artefact quelconque.

Le deuxième point à noter est qu'une fois que le taux de décès non covidien des non-vaccinés se stabilise en juin, il reste nettement supérieur à celui des vaccinés en 2021, d'environ 40 à 50 %. Cela signifie que les non-vaccinés meurent de causes non covidiennes à un taux jusqu'à 50 % supérieur à celui des vaccinés. Étant donné que les vaccins ne peuvent pas augmenter le taux de mortalité des personnes non vaccinées, et en supposant qu'il ne s'agit pas de médicaments miracles qui "guérissent tous les maux", il s'agit d'une preuve de partialité importante. Il peut s'agir d'un biais lié à la santé des vaccinés ou d'un problème d'estimation de la population (comme l 'affirme Igor Chudov ), mais il s'agit encore une fois d'un artefact qui brouille les comparaisons entre vaccinés et non vaccinés. Étant donné que l'écart entre les décès dus à la maladie de la Covid chez les vaccinés et les non-vaccinés (lignes orange et bleue pleines) se situe sur une échelle similaire , on peut se demander dans quelle mesure cette différence est également due à un biais.

Il convient ensuite de noter l'augmentation manifeste du taux de mortalité chez les personnes vaccinées pour des causes non liées à la Covid entre avril et juillet 2021, qui atteint environ 30 % de plus et reste ensuite largement stable. Il ne s'agit pas simplement de l'inverse de la baisse du taux de mortalité des personnes non vaccinées au cours de la même période décrite ci-dessus, car la population âgée vaccinée est beaucoup plus importante que la population âgée non vaccinée à ce stade, de sorte que les quelques décès manquants n'auront pas un impact significatif sur la réduction du taux de mortalité. Au contraire, il semble s'agir d'une véritable augmentation du taux de mortalité non covidien des personnes vaccinées. Cela est logique car cela correspond au moment où la surmortalité des non-Covidiens a commencé à augmenter à la mi-202 1. Une comparaison entre le taux de mortalité en avril 2021 (environ 750) et en avril 2022 (environ 950) est particulièrement frappante. Nous aurions besoin d'une base de référence montrant le taux de mortalité normal pour l'Angleterre afin de voir si ces taux sont élevés par rapport à cela, mais cela n'a pas été fourni.

Il convient ensuite de noter la baisse du taux de mortalité non covidienne chez les personnes non vaccinées au cours de la première moitié de 2022, d'environ 30 %. Pourquoi les non-vaccinés sont-ils devenus beaucoup moins susceptibles de mourir sur cette courte période ? Cela n'est pas expliqué et je n'ai aucune suggestion non plus, mais une amélioration aussi importante de la santé d'une cohorte doit être expliquée ; il s'agit vraisemblablement d'un artefact quelconque. Répondant aux questions sur Twitter, la Dre Caul a simplement déclaré que : "Des recherches supplémentaires seraient nécessaires, [elles] pourraient être basées sur les caractéristiques des personnes susceptibles d'être vaccinées/non vaccinées." Après le mois de juin, les taux de décès non covidiens des vaccinés et des non-vaccinés deviennent similaires, mais la raison pour laquelle ils ont convergé - en raison de l'augmentation du taux de vaccinés et de la diminution mystérieuse du taux de non-vaccinés - reste sous-explorée.

Deux autres anomalies qui ne méritent pas d'être mentionnées sont que la vague de chaleur de juillet 2022 semble bizarrement n'affecter que les non-vaccinés, et que la forte augmentation des décès en décembre 2022, observée dans les données hebdomadaires de l'ONS sur les décès, est totalement absente ici, bien que ce dernier point puisse être dû à un décalage de déclaration. Aucun de ces éléments n'inspire confiance dans les données. Le fait que le graphique soit ajusté en fonction de l'âge plutôt que divisé par âge n'est pas non plus très utile, car il existe de sérieux doutes quant à l'adéquation du modèle d'ajustement en fonction de l'âge pour la période de pandémie.

Dans l'ensemble, nous sommes limités dans ce que nous pouvons tirer de ces données, bien que l'augmentation du taux de mortalité des non-Covidés vaccinés au printemps 2021 semble correspondre à l'augmentation des décès excédentaires au cours de la même période et constitue un signal d'inquiétude possible.

Je vous laisse, comme promis, avec les graphiques de Joel, qui montrent pour chaque tranche d'âge comment les vaccinés sont surreprésentés dans les décès toutes causes confondues pour la majeure partie de 2021 et toute l'année 2022. Ces graphiques utilisent des données brutes et les données de population du NIMS, et ne sont donc pas affectés par certains des problèmes mentionnés ci-dessus.