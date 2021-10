Les vaccins AstraZeneca et Pfizer associés à des effets secondaires rares mais potentiellement graves selon une étude (The Times)

Les vaccins AstraZeneca et Pfizer associés à des effets secondaires rares mais potentiellement graves selon une étude

Article originel : AstraZeneca and Pfizer vaccines associated with rare but potentially serious side effects in study

Par Tom Whipple

The Times, 25.10.21





De nouvelles complications très rares et potentiellement graves ont été associées aux vaccins Oxford-AstraZeneca et Pfizer dans une nouvelle étude.

Les scientifiques ont constaté que pour chaque million de premières doses administrées du vaccin Oxford-Astrazeneca, il y avait environ quatre cas supplémentaires de syndrome de Guillain-Barré, une affection neurologique dans laquelle les gens peuvent ressentir de l’engourdissement, des picotements et une faiblesse musculaire...

