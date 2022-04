Les vaccins anti-Covid à ARNm augmentent jusqu'à 50 % le risque de décès d'origine cardiaque, selon l'analyse des données d'essais du Lancet (Daily Sceptic)

Les vaccins contre la Covid augmentent jusqu'à 50 % le risque de décès d'origine cardiaque, selon l'analyse des données d'essais du Lancet. Article originel : Covid Vaccines Increase Risk of Heart-Related Deaths by Up to 50%, Lancet Analysis of Trial Data Finds Par Will Jones Daily Sceptic, 9.04.22

Une étude préimprimée (pas encore examinée par les pairs) publiée dans le Lancet a analysé les données relatives à la mortalité provenant des essais de vaccins et a fait la constatation choquante que les vaccins à ARNm n'avaient "aucun effet sur la mortalité globale". Pire encore, elle a constaté que le risque de mortalité non covidienne et non accidentelle avait en fait augmenté de 17 % (risque relatif de 1,17, intervalle de confiance à 95 % (IC) de 0,67 à 2,05). En outre, 50 % des décès non liés au vaccin (27 sur 54) étaient d'origine cardiovasculaire et le risque relatif de ce type de décès était supérieur de 45 % dans le groupe vacciné (risque relatif de 1,45, IC de 0,67 à 3,13), soit 50 % de plus pour Pfizer et 40 % de plus pour Moderna (avec de larges intervalles de confiance).



Ces résultats sont clairement alarmants. Mais ils sont curieusement passés sous silence dans l'article. Cela est probablement dû au fait que les auteurs hésitent à critiquer les vaccins afin d'être publiés. Si tel est le cas, il est décevant que cela soit considéré (probablement à juste titre) comme nécessaire et indique à quel point la recherche sur les vaccins est devenue absurdement politique.

L'article se concentre plutôt sur la découverte surprenante que les vaccins vecteurs de l'adénovirus (par exemple AstraZeneca et J&J) semblent réduire de manière significative la mortalité globale. Le plus frappant est qu'il n'y a aucun décès cardiovasculaire dans le groupe vacciné contre cinq dans le groupe placebo. Le risque relatif de décès non accidentel et non covidien est 62% moins élevé dans le groupe vacciné que dans le groupe placebo (risque relatif 0,38 IC 0,17-0,88). La mortalité globale est réduite de 63%.

Les auteurs notent qu'il semble que les vaccins à vecteur adénovirus "offrent une protection significative" contre les maladies cardiovasculaires, en supposant que le vecteur adénovirus, bien qu'il ne soit pas capable de se répliquer, "peut amorcer le système immunitaire d'une manière similaire à un vaccin "vivant"". La manière dont cela pourrait protéger contre les maladies cardiovasculaires n'est pas expliquée.

Je ne sais pas si les auteurs prennent au sérieux la conclusion selon laquelle les vaccins à vecteur adénovirus réduisent la mortalité globale de près de deux tiers, ou s'il s'agit d'un moyen élaboré de faire passer en douce les données dévastatrices sur les vaccins à ARNm. Je me méfie certainement de toutes les données d'essai d'un vaccin Covid qui laissent entendre qu'il s'agit d'un remède miracle inattendu pour les maladies cardiovasculaires, et je m'attends à ce qu'elles le soient aussi discrètement.£



La principale conclusion de l'article est que, compte tenu des remarquables propriétés curatives générales d'un type de vaccin mais pas de l'autre, l'impact global des vaccins sur la mortalité devrait être étudié de beaucoup plus près.

Pendant que les programmes de vaccination de masse avec les vaccins COVID-19 sont déployés, il faudrait recueillir des données sur leurs effets sur la mortalité non COVID-19... Les futurs essais des nouveaux vaccins COVID-19 devraient être obligés de rapporter les données sur la mortalité par cause et par sexe. La surveillance et l'évaluation post-approbation devraient également porter sur la mortalité globale et non accidentelle.



Ce qui n'est pas précisé, mais peut-être sous-entendu, c'est que l'impact négatif des vaccins à ARNm sur la mortalité - les décès cardiovasculaires en particulier - justifie une attention particulière dans ce "suivi et évaluation".

Bien que les conclusions soient décevantes et discrètes, l'introduction est plus solide sur les problèmes potentiels des vaccins. Elle indique que