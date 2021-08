Les vaccins n'empêchent pas la transmission et ne nous donneront pas l'immunité collective, alors arrêtons les tests de masse, disent des experts aux députés (Daily Sceptics)

Les vaccins n'empêchent pas la transmission et ne nous donneront pas l'immunité collective, alors arrêtons les tests de masse, déclarent des experts aux députés.

Article originel : Vaccines Don’t Stop Transmission and Won’t Give Us Herd Immunity, So Let’s Stop Mass Testing, Experts Tell MPs

Daily Sceptics, 10.08.21

Note de SLT : Certains passages ont été soulignés par nous.

Un groupe d'experts a déclaré aux députés qu'il n'y a aucun moyen d'empêcher la Covid de se propager dans toute la population car les vaccins ne préviennent pas l'infection et la transmission, en particulier compte tenu du variant Delta, ajoutant que nous devrions cesser de nous inquiéter des tests communautaires. "Ce qui compte, c'est le poids de l'hospitalisation des patients et des soins critiques", déclare un pédiatre consultant à l'Imperial College Healthcare NHS Trust. "Et en fait, il n'y en a pas eu autant avec cet variant Delta". Le Telegraph en dit plus.

Les scientifiques ont déclaré qu'il était temps d'accepter qu'il n'y avait aucun moyen d'arrêter la propagation du virus dans l'ensemble de la population, et que la surveillance des personnes présentant des symptômes légers n'était plus utile. Le professeur Andrew Pollard, qui a dirigé l'équipe chargée du vaccin à Oxford, a déclaré qu'il était clair que le variant Delta pouvait infecter les personnes vaccinées, ce qui rendait l'immunité collective impossible à atteindre, même avec un taux élevé de vaccination. ... S'adressant au All-Party Parliamentary Group on Covid, Sir Andrew a déclaré : "Toute personne qui n'est toujours pas vaccinée rencontrera, à un moment ou à un autre, le virus. "Nous n'avons rien qui puisse arrêter la transmission, donc je pense que nous sommes dans une situation où l'immunité collective n'est pas une possibilité et je soupçonne que le virus va produire une nouvelle variante encore plus efficace pour infecter les individus vaccinés." Jusqu'à récemment, on espérait que l'augmentation du nombre de Britanniques vaccinés créerait un anneau de protection autour de la population. La semaine dernière encore, le Joint Committee on Vaccination and Immunisation a déclaré que l'une des raisons pour lesquelles il avait conseillé aux jeunes de 16 et 17 ans de se faire vacciner était que cela pouvait contribuer à prévenir une vague de Covid en hiver. Cependant, une analyse effectuée par Public Health England a montré que lorsque les personnes vaccinées attrapent le virus, elles ont une charge virale similaire à celle des personnes non vaccinées et peuvent être aussi infectieuses.

Paul Hunter, professeur de médecine à l'université d'East Anglia et expert en maladies infectieuses, a déclaré au Comité : "Le concept d'immunité collective est irréalisable car nous savons que l'infection se répandra dans les populations non vaccinées et les dernières données suggèrent que deux doses ne protègent probablement qu'à 50% contre l'infection." Le professeur Hunter, qui conseille l'Organisation mondiale de la santé sur la Covid, a également déclaré qu'il était temps de changer la façon dont les données étaient collectées et enregistrées alors que le virus devenait endémique. "Nous devons commencer à nous éloigner de la simple déclaration des infections, ou de la simple déclaration des cas positifs admis à l'hôpital, pour commencer à réellement déclarer le nombre de personnes malades à cause de la Covid", a-t-il ajouté. "Sinon, nous allons nous effrayer avec des chiffres très élevés qui ne se traduisent pas réellement en charge de morbidité". Mardi, Sajid Javid, le secrétaire à la santé, a confirmé que les rappels de la troisième dose seraient administrés à partir du mois prochain. Cependant, Sir Andrew a fait valoir que, si les tests de masse n'étaient pas arrêtés, la Grande-Bretagne pourrait se retrouver dans une situation de vaccination continue de la population. "Je pense que si nous considérons la population adulte à l'avenir, si nous continuons à faire des tests communautaires et à nous inquiéter de ces résultats, nous allons nous retrouver dans une situation où nous sommes constamment en train de faire des rappels pour essayer de gérer quelque chose qui n'est pas gérable", a-t-il déclaré. "Il faut passer à des tests axés sur la clinique, dans lesquels les gens sont prêts à se faire tester, à se faire traiter et à être pris en charge, plutôt qu'à de nombreux tests communautaires. Si une personne est malade, elle doit être testée, mais pour ses contacts, s'ils ne sont pas malades, il est logique qu'ils soient à l'école et qu'ils reçoivent une éducation."... À lire dans son intégralité.