Les vaccins n'ont jamais été un moyen d'éliminer complètement la Covid (The Telegraph)

Les vaccins n'ont jamais été un moyen d'éliminer complètement la Covid Article originel : Vaccines were never a route to eliminating Covid entirely Par Sunetra Gupta Telegraph, 24.11.21

Les vaccins sont essentiels pour réduire les maladies graves et les décès, mais l'infection répétée est le seul moyen d'obtenir une immunité collective.



Pour comprendre les effets des vaccins, il est essentiel de faire la distinction entre trois choses : leur capacité à bloquer l'infection, à prévenir les symptômes cliniques (qui peuvent nécessiter une hospitalisation) et à protéger contre une maladie potentiellement mortelle.

Les différentes réponses immunitaires, telles que les anticorps et les lymphocytes T, fonctionnent de différentes manières et entraînent différents types d'immunité. Se concentrer sur une seule réponse immunitaire peut fausser notre compréhension du processus épidémique, d'autant plus que nous sommes limités par ce que nous pouvons facilement mesurer. Par exemple, les études sur les anticorps menées au Royaume-Uni l'année dernière ont probablement sous-estimé de manière significative le degré d'exposition à la Covid-19 avant le confinement, en partie parce que les anticorps s'estompent rapidement et aussi parce que de nombreuses personnes ont résisté à l'infection sans développer d'anticorps, comme le montrent des études récentes sur les cellules T.

S'il n'est pas très utile de spéculer sur la supériorité d'un vaccin par rapport à un autre, nous devons reconnaître que l'immunité contre l'infection est temporaire, alors que l'immunité contre les maladies graves et la mort est probablement durable. Cela correspond à notre compréhension de la dynamique de transmission d'autres coronavirus avec lesquels nous existons sans nous plaindre parce qu'ils ne provoquent pas une charge importante de maladies graves.

Il est désormais largement admis que la Covid-19 est sur le point de devenir endémique, d'une manière que nous apprécions avec d'autres coronavirus saisonniers, où la réduction du risque pour les personnes vulnérables est principalement obtenue par le maintien de niveaux élevés d'immunité bloquant l'infection dans la population (autrement connu sous le nom d'immunité de troupeau) grâce à une infection régulière. Les vaccins que nous utilisons actuellement semblent très efficaces pour prévenir les maladies mortelles, mais ils ne contribuent pas de manière significative au maintien de l'immunité collective.

Maintenant que nous avons protégé la majorité de la population - y compris ceux qui n'en avaient pas besoin - contre les maladies graves et la mort par Covid-19, nous devrions concentrer notre attention sur ceux qui sont vulnérables et qui ne sont pourtant pas protégés. Cela s'applique à la population mondiale des personnes vulnérables, en particulier celles des nations les plus pauvres, et pas seulement à votre voisin sceptique.

Il est également important de reconnaître que notre longue histoire d'exposition antérieure aux coronavirus saisonniers pourrait bien avoir protégé beaucoup d'entre nous de la Covid-19 sévère. Je pense que l'exposition antérieure à des souches de grippe apparentées a contribué à empêcher le Covid-19 d'atteindre l'ampleur de la pandémie de grippe de 1918. Avant 1918, la grippe s'est très probablement éteinte complètement pendant les périodes inter-pandémiques. La précédente pandémie de grippe s'étant produite en 1890, la plupart des individus de moins de 30 ans n'en avaient pas fait l'expérience et ce sont eux qui sont morts.

Sur la base de ces principes, un changement d'orientation vers des vaccins qui préviennent la mort mais pas nécessairement l'infection est attendu depuis longtemps. Avant les vaccins, la seule solution viable était de protéger la population vulnérable par un blindage sanctionné par l'État. Les vaccins auraient dû changer cela, mais au lieu de cela, nous nous retrouvons piégés par la conviction dépassée que les vaccins doivent bloquer l'infection aussi bien que la maladie.





* Sunetra Gupta est professeur d'épidémiologie théorique au département de zoologie de l'université d'Oxford.