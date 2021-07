Les vaccins réduisent-ils les hospitalisations ? (Daily Sceptics)

Les vaccins réduisent-ils les hospitalisations ? Article originel : Are the Vaccines Reducing Hospitalisations? Par Toby Young Daily Sceptics

En plus de cela, il devrait être évident pour quiconque y réfléchit un tant soit peu que les vaccins ne suppriment pas les maladies respiratoires hautement contagieuses ; plus de la moitié des Etatsuniens se font vacciner chaque année, Pourtant, les États-Unis ont une saison de la grippe tout aussi mauvaise que l’Europe – qui n’a pas un taux élevé de vaccination annuelle contre la grippe. Un cynique pourrait dire que l’industrie des vaccins antigrippaux ressemble beaucoup à l’industrie cosmétique : une bousculade des compagnies pharmaceutiques pour vendre des médicaments à des gens qui ne sont pas malades, ce qui élargit massivement leur marché.

Dans le court essai qui suit, je vais examiner si les vaccins empêchent les hospitalisations. Nous savons déjà que les vaccins ne sont pas très efficaces pour supprimer les cas – qui semblent monter en flèche dans de nombreux pays, et notamment au Royaume-Uni, malgré le déploiement réussi du vaccin et même si nous sommes en été et les cas de l’été dernier sont restés limités. Certains d’entre nous s’attendaient à ce que cela se produise. Les essais vaccinaux ont été précipités, les études étaient de qualité douteuse, et ils ont été publiés par des compagnies pharmaceutiques qui avaient un intérêt commercial direct à revendiquer une grande efficacité pour les vaccins.

Il y a quelques jours, un économiste universitaire a publié un court article sur l’échec apparent du déploiement du vaccin pour réduire le nombre de personnes de plus de 60 ans admises à l’hôpital en raison de la COVID-19 en pourcentage du nombre de personnes de plus de 60 ans ayant obtenu un taux de dépistage positif. Il a généré une discussion animée dans les commentaires, alors j’ai demandé à l’auteur de développer.

Maintenant qu’il est devenu évident que les vaccins n’empêchent pas la propagation du virus, le spectacle de clown de la santé publique fait ce qu’il fait le mieux : déplacer les poteaux de but. Ils agissent comme si nous savions depuis le début que les vaccins n’empêchaient pas la transmission. Ils nous disent plutôt que les vaccins sont là pour prévenir les maladies graves et les décès. Nous sommes censés ignorer le fait qu’ils insistent également pour que les groupes qui ne sont pas à risque prennent le vaccin, mais peu importe – l’eau sous le pont et si des centaines de jeunes meurent de caillots sanguins ou d’inflammation cardiaque, qu’il en soit ainsi, plutôt que Whitty et Vallance admettent qu’ils avaient tort.

OK, bien faisons ce que ces sots ne font jamais : testons leur hypothèse en la confrontant aux données. Nous allons utiliser les données de l’Ecosse (voir ici , ici et ici )). Pourquoi ? Parce que l’Ecosse a connu une épidémie qui rivalise avec les précédentes. Cela n'a pas été le cas au Royaume-Uni. Il semble que le Royaume-Uni ait connu une véritable épidémie si vous examinez simplement les données sur les cas, mais c’est trompeur. Les tests ont augmenté en raison de la prolifération des tests à flux latéral. Lorsque nous contrôlons les tests et regardons le pourcentage de tests qui sont positifs plutôt que les cas, nous le voyons clairement.

D'’accord, donc l’Écosse a une épidémie vérifiée. Comment vérifier si les vaccins préviennent les maladies graves? Eh bien, nous savons que les maladies graves ne surviennent que dans les groupes plus âgés et que les groupes plus âgés sont plus vaccinés que les groupes plus jeunes. En fait, en Écosse, presque 100 % des plus de 60 ans sont entièrement vaccinés. Cela nous offre une expérience naturelle très intéressante.

Ce qu’il faut vérifier, c’est si la corrélation entre les cas positifs chez les plus de 60 ans et les hospitalisations s’est rompue. Au cours de la période précédant la vaccination, nous savons qu’un certain pourcentage de cas positifs parmi les plus de 60 ans se transformaient en patients hospitalisés. Eh bien, si les experts de la santé publique ont raison et que le vaccin empêche les hospitalisations, le nombre d'hospitalisation devrait diminuer par rapport au nombre de cas. Est-ce vraiment ce à quoi nos assistons ?