Lettre ouverte au "bon Allemand" qui sommeille en vous (Off Guardian)

Lettre ouverte au "bon Allemand" qui sommeille en vous Article originel : Open letter to the “Good German” inside of you Par Alison Blunt* Off Guardian, 22.11.21

Des milliers de voix expertes et de renommée mondiale issues de la science médicale ont été réduites au silence et dénigrées par les médias sponsorisés par l'État afin de promouvoir l'idée qu'il existe un accord unanime sur toute la réalité virtuelle à laquelle nous avons été soumis.

Les médias grand public ont travaillé main dans la main avec les gouvernements en tant que porte-parole de la propagande afin de promouvoir et de maintenir la peur et l'hypnose de masse.

Les "cas" ne signifient rien d'autre que des personnes testées positives à l'aide d'un test frauduleux et totalement dénué de sens, mais cela dépassait l'entendement de la plupart des gens, dont le cerveau était déjà éteint par l'éclairage incessant et les récits incohérents auxquels ils prêtaient attention dans les médias grand public.

L'OMS/ONU a tenté un coup similaire avec la grippe porcine en 2009. Mais grâce aux observations et à l'expertise du Dr Wolfgang Wodarg (à l'époque membre du Bundestag allemand, président de la sous-commission de la santé et vice-président de la commission de la culture, de l'éducation et de la science de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe), le canular de la pandémie a été découvert.

J'ai la chance d'avoir fait des recherches depuis de nombreuses années et ne suis donc pas à la merci des nouvelles grand public propagandistes. Je sais comment et où vérifier les sources de ce qui est ensuite transformé en soi-disant nouvelles dans le but de manipuler les gens pour qu'ils obéissent par la terreur qui endort le cerveau.

Si je n'ai pas l'intention de me faire injecter, il a dit qu'il devrait me remplacer. Manifestement totalement ignorant des conséquences humaines de l'adhésion au cirque totalitaire et des violations actuellement flagrantes des lois de Nuremberg, il a mentionné fièrement, entre autres, qu'il s'était toujours désintéressé de la politique.

Il est vrai que la roulette russe vous donne une chance sur six d'être tué sur-le-champ, une probabilité certainement bien plus élevée que la roulette actuelle des vaccins à "ARNm". Cependant, avec la roulette russe, SI elle ne vous tue pas ou ne vous mutile pas, elle perd toute capacité à le faire jusqu'à la prochaine fois que vous choisissez de jouer.

Je ne suis certainement pas prête à "montrer mes papiers". J'ai le droit souverain de vivre librement et de respirer librement. Je ne suis une menace pour personne, sauf pour ceux qui souffrent de dissonance cognitive et d'hypnose de masse et qui hurlent de douleur lorsqu'on leur présente des faits qui ne correspondent pas à leur réalité virtuelle alimentée par les médias de masse, leur existence en ligne.

Je ne prendrai certainement aucun des nouveaux injectables médicaux expérimentaux qui sont tous encore à l'essai jusqu'en 2023, qui n'ont été approuvés que pour des raisons d'"urgence" inexistantes pour une pandémie déclarée inexistante, et qui ont depuis longtemps dépassé les capacités des vaccins précédents dits traditionnels à mutiler et à tuer.

Dans le jeu de la roulette vaccinale auquel se livrent ces "vaccins" apparemment très efficaces (du moins potentiellement, ou en partie, destinés à réduire la population), la mort ou des symptômes iatrogènes de plus en plus apparents peuvent survenir immédiatement, ou quelques heures, jours, semaines, mois ou années plus tard.

Se porter volontaire pour participer aux essais de ces nouvelles interventions médicales peut être comparé au fait d'accepter d'avoir un pistolet chargé sur la tempe pour le reste de sa vie. Pour ma part, j'opterais de préférence pour la roulette russe.

Les musiciens ne sont pas dispensés de réfléchir et de vérifier les faits par eux-mêmes. Depuis quand le fait d'être un artiste implique-t-il ou exige-t-il de jeter l'éponge sur les responsabilités humaines fondamentales qui nous incombent à tous ?

Dans de nombreuses autres professions, on serait surpris et peut-être un peu inquiet si une personne changeait la façon dont elle mène ses activités professionnelles, en fonction de ses recherches et de ses réflexions sur les problèmes de la vie. On ne s'attendrait pas à ce qu'un plombier repense sa façon de réparer les tuyaux qui fuient ou les chaudières cassées en entendant parler du sort des Palestiniens, par exemple.

Mais pour un artiste, le fait d'appréhender, par exemple, la complexité des agressions historiques et coloniales contre la Palestine peut conduire à la création d'un nouvel art.

L'abdication de la main sur le sourcil, "Je suis un artiste" de fonctionner dans ce monde est à mon avis une raison comme une autre de ne jamais prendre leur art au sérieux. Après tout, qu'exprime leur art s'ils ne comprennent pas les défis de la vie et de la société, n'y participent pas et ne les commentent pas ?

Lorsque les artistes affirment qu'ils ne sont généralement pas intéressés par la recherche de ce qui se passe dans le monde, mais qu'ils persistent à croire les informations/la rhétorique politique sans poser de questions, comment peuvent-ils prétendre être "apolitiques" et, plus précisément, qu'apportent-ils à leur art ?

Autrefois, les artistes s'asseyaient ensemble pour discuter de philosophie, de politique, de poésie et de toutes sortes de sujets et de la manière dont ils étaient liés à l'acte de création artistique et à la façon dont l'art peut communiquer des idées. Depuis des décennies, il me semble que de nombreux artistes ont l'impression d'avoir une sorte de vocation sacerdotale qui les empêche de faire des recherches ou d'avoir une pensée critique sur les questions actuelles ou en cours, et de fabriquer des produits ou de donner des concerts et des tournées comme si c'était leur seule raison d'être.

J'ai longtemps pensé que s'attaquer à la vérité des choses et faire des recherches sur toutes sortes de problèmes dans ce monde est un aspect essentiel du développement de l'être humain et que ces activités sont cruciales pour former et cultiver la voix de l'artiste. Il ne s'agit pas d'être "politique".

Que les systèmes politiques actuels soient une distraction totale pour polariser et confondre les gens est une évidence flagrante, surtout depuis 2020. L'identité est avant tout celle d'un être vivant ; les allégeances politiques sont des œillères qui nous empêchent de voir clair.

Si les non-vaccinés ne sont pas autorisés à voyager ou à se produire en mars 2022, j'aimerais que vous considériez les implications profondes de me remplacer dans l'ensemble et de jouer les concerts de la tournée. Vous (et l'ensemble) permettriez et soutiendriez le système fasciste actuel qui tend vers une société à deux vitesses.

Vous mentionnez que si je ne prends pas le(s) vaccin/s et qu'ils sont exigés par les salles et les directeurs de festivals, vous serez obligé de chercher quelqu'un pour me remplacer dans le groupe afin de jouer les dates. Avez-vous si complètement assimilé la propagande et la réalité virtuelle ?