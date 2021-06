Ma vie de soignante sacrifiée pour avoir refusé le vaccin (Conservative Woman)

Ma vie de soignante sacrifiée pour avoir refusé le vaccin

Article originel : My life as a carer sacrificed for refusing the jab

Par Claire Ball

Conservative Woman

À quel point les Canadiens se sont empressés de condamner les travailleurs de la santé qui choisissent de ne pas se faire vacciner. Comment ces grands chevaux moraux ont été rapidement montés en épingle; comment le mépris pour l’égoïsme de ceux qui préfèrent dire non à un nouveau traitement pour une maladie relativement bénigne s'est fait au vitriol. Pour ceux qui sont de ce camp, c’est l’un des aspects les plus incroyables de toute cette saga désespérée. Être seul dans un cercle de famille et d’amis, où personne n’est disposé à comprendre votre raisonnement, ou vos principes, est déconcertant.

La partie dorée de ma vie professionnelle a été jeté dans le fossé. Comme beaucoup de gens merveilleux avant et après moi, j’ai affronté des scènes horribles, j’ai été terrifiée, j’ai été dévastée et j’ai été terriblement épuisée pendant de nombreuses années. On nous a donné beaucoup et on nous a redonné beaucoup. La vie a été incroyable, ce fut un honneur. Pendant que j’écris ceci, j’ai de l’arthrite qui se glisse dans des articulations raides et endolories, des blessures qui enflamment, et même une blessure à l’épaule en combattant un patient agité. On m’a menacé avec un couteau et on m’a craché dessus. Je referais tout cela et je ne suis pas la seule – la plupart de nos travailleurs de première ligne le font toujours sans relâche, parce que c’est ce que nous faisons, ce que nous devons faire.

Ceux qui me crient que je suis « irresponsable » ont besoin d’entendre qu’à plus d’occasions que je ne peux compter, j’ai sorti des personnes obèses morbides de leur lit, les ai portées en bas, les ai hissées dans des ambulances. Je n’ai jamais douté, ni refusé, ni abusé d’eux, malgré leur énorme circonférence ou leur attitude parfois impérieuse envers moi. J’ai détruit ma santé mentale pendant de nombreux mois à cause du traumatisme et du deuil dont j’ai été témoin. J’ai tenu la main de ceux qui étaient atteints de gale, j’ai été couvert de sang à de nombreuses reprises et j’ai ramassé une jambe amputée traumatiquement sans même un gant sur la main.

Je referais tout cela en un clin d’œil. Réconforter les terrifiés et les mourants est un privilège. Je n’ai jamais eu de vaccins contre la grippe ou la varicelle. Il y a longtemps que j’ai accepté que la maladie fait partie intégrante de la vie humaine et qu’elle fait partie intégrante du service que j’ai choisi. Mon système immunitaire est presque certainement le plus riche pour les combats qu’il a dû entreprendre. Les vaccins sont une grande arme de survie pour les personnes vulnérables, mais ils ne sont pas tout – une bonne santé et une bonne nutrition sont également un choix de vie, tout comme l’est l’évaluation critique de la pertinence d’un vaccin pour vous, ainsi que les droits de ceux que vous servez.

Si vous pensez que je suis irresponsable de choisir de ne pas avoir un vaccin qui n’a jamais été prouvé pour arrêter la transmission (et nous maintient toujours dans les restrictions), alors vous devez également penser que tout ce que j’ai fait, Il est également irresponsable de ma part d’être fier, d’avoir ganté ma main avant de tenir un homme mourant devant moi, d’avoir attendu et attendu que les pompiers soient confrontés à une voiture en feu. J’aurais dû perdre du temps à mettre un masque en plastique sur le visage d’un enfant avant de le réanimer au lieu de mettre ma propre bouche sur la leur pour avoir plus vite de l’air dans ses minuscules poumons. Les moralisateurs sont nombreux dans ceux qui se sont installés dans des fauteuils tout en regardant la télévision et en tapant des abus sur leurs comptes Facebook.

Je vais perdre mon emploi actuel en vertu des plans de vaccination obligatoire des foyers de soins. Je ne serai plus en mesure d’inspecter les soins et les milieux de santé, de tenir compte des mauvaises pratiques ou de trouver des moyens d’améliorer le bien-être des patients. Comme la plupart de mes collègues de travail, si j’ai été visiblement malade avec une toux ou un rhume, je me suis abstenu d’approcher les patients et le personnel. Je me suis mise à distance. Mais j’ai quand même avancé et réconforté ceux qui ont de la fièvre, sans aucun doute, s’ils ont eu besoin de moi. Contrairement à mes accusateurs, j’ai lu beaucoup de preuves sur la propagation de toutes les maladies respiratoires, et je m’interroge complètement sur le fait que la propagation asymptomatique est possible de façon réaliste. Je ne mets pas les gens en danger en n’ayant pas ce vaccin, comme je ne l’ai jamais fait en n’ayant pas le vaccin contre la grippe depuis des années.

Les jeunes femmes en bonne santé qui prodiguent des soins à leurs grands-parents dans leur résidence et qui choisissent de ne pas recevoir le vaccin ne sont pas absentes de leurs fonctions. Inversement, elle sont beaucoup plus raisonnables d’attendre de voir qu’il est sûr pour elles de le prendre, en particulier compte tenu des preuves croissantes de ses effets sur la fertilité. Au cours des années passées, beaucoup d’entre vous ont confié la responsabilité de vous-même ou de vos proches à des gens comme nous. Parfois, cette responsabilité a pesé lourd, mais c’est ce que le secteur de la santé et le secteur social font tous les jours. Vous nous le demandez. J’ai vu des gens quitter leurs parents dans un foyer de soins et ne jamais revenir leur rendre visite. Certains d’entre vous sont indignés que nous choisissions d’avoir une responsabilité personnelle sur nos propres vies et notre santé.

Vous insistez sur le fait que nous risquons la vie de ceux dont nous prenons soin. Mais vous n’êtes pas là, ou vous n’êtes pas en mesure, de prendre soin vous-mêmes de ces parents. Pour ajouter l’insulte à tout cela, après toutes les années de service que j’ai données à l’ENM, je suis aussi, semble-t-il, en danger de voir l’ENM refuser de me traiter comme quelqu’un qui a reçu une double vaccination et qui n’a jamais travaillé un seul jour de sa vie. Nous vivons dans un pays qui a laissé cette insinuation particulière de notre secrétaire à la Santé passer inaperçue. (Voir l’article de Kate Dunlop à ce sujet ailleurs dans ces pages aujourd’hui.) Où est passé le sens britannique de l’équité et du devoir ? Si j’ai ce vaccin, cela signifie que nous sommes vraiment sur une pente glissante du fascisme sanitaire. Où se termineront les exigences obligatoires en matière d’emploi? Et qui préféreriez-vous avoir de votre côté? Ceux qui ont fait preuve de compassion et de pensée critique et qui ont donné leur vie pour aider les autres? Ou Matt Hancock et sa bande de partisans qui crient à la sécurité de leurs comptes de médias sociaux, qui répandent la peur au lieu du baume, qui permettent l’annulation des dépistages de santé, qui empêchent les personnes d’assister à la mort de leurs proches ? Nous ne sommes plus dans une pandémie, peu importe comment notre gouvernement déforme les chiffres. Nous devrions évaluer le risque selon les règles de l’humanité et non les règles du diktat. Et ceux qui sont heureux que de nombreux travailleurs perdent leur emploi au cours des prochaines semaines doivent bientôt être prêts à reprendre leurs proches et leurs responsabilités à nouveau, lorsque les maisons ferment et les services échouent. Vous pouvez gagner cette bataille, Matt Hancock – mais allez-vous vraiment gagner la guerre ?