Mise à jour des données de Public Health England : l'efficacité des vaccins n'est que de 15 % chez les plus de 50 ans et de 27 % chez les moins de 50 ans. Réduction des décès de 74 % chez les plus de 50 ans, mais de seulement 20 % chez les moins de 50 ans (Daily Sceptic)

Mise à jour des données du PHE : l'efficacité des vaccins n'est que de 15 % chez les plus de 50 ans et de 27 % chez les moins de 50 ans. Réduction des décès de 74 % chez les plus de 50 ans, mais de seulement 20 % chez les moins de 50 ans. Article originel : PHE Data Update: Vaccine Effectiveness Just 15% in Over-50s, 27% in Under-50s. Deaths Cut by 74% in Over-50s, But Just 20% in Under-50s Par Will Jones Daily Sceptic, 3.09.21

Le dernier briefing technique sur les variants préoccupants, numéro 22, a été publié par Public Health England (PHE). Nous pouvons donc mettre à jour nos estimations (non ajustées) de l'efficacité du vaccin contre le variant Delta en utilisant les données qu'il inclut à partir des échantillons Delta séquencés provenant de résultats positifs de tests PCR en Angleterre.



Comme précédemment, nous soustrayons les chiffres du briefing 22 de ceux du briefing 17 pour obtenir les chiffres de la période du 22 juin au 29 août. Nous utilisons également les chiffres relatifs aux proportions de la population vaccinée par âge, tirés des rapports de surveillance Covid du PHE.

En commençant par les plus de 50 ans, pour la période du 22 juin au 29 août, PHE rapporte 47 874 infections Delta chez les personnes doublement vaccinées et 5 748 chez les personnes non vaccinées. Les chiffres du PHE montrent qu'au cours de cette période, la proportion de personnes de plus de 50 ans doublement vaccinées a augmenté de 87% à 89%, soit une moyenne de 88%, et que la proportion de personnes non vaccinées est restée stable à 9% (Note : et non 10% comme je l'ai indiqué précédemment). En calculant l'efficacité du vaccin contre l'infection Delta chez les plus de 50 ans (1-(47 874/88%)/(5 748/9%)), on obtient un chiffre de 15%. Ce chiffre est identique à celui que j'ai calculé il y a deux semaines, bien qu'il utilise maintenant le chiffre plus précis de 9 % plutôt que 10 % pour la proportion de personnes non vaccinées. Cela signifie qu'il s'agit d'une baisse (l'utilisation de 9% pour le calcul précédent donnerait un VE de 24%). Cela reste très différent de l'estimation de la récente étude de l'Université d'Oxford utilisant les données d'enquête de l'ONS, une étude que j'ai critiquée pour ses nombreux résultats incohérents et peu plausibles.



En ce qui concerne les décès dus à la Covid (dans les 28 jours suivant un test positif), le PHE rapporte 1 004 décès chez les personnes doublement vaccinées et 399 chez les personnes non vaccinées de plus de 50 ans au cours de cette période. Cela donne (1-(1 004/88%)/(399/9%)) une efficacité vaccinale contre la mortalité de 74%, en légère baisse par rapport aux 75% obtenus avec les données du précédent briefing (même avec le changement à 9% de non-vaccinés). Il s'agit d'une réduction de 74 % de la mortalité qui inclut toute réduction du risque d'infection, et non pas qui s'y ajoute. Il s'agit toujours d'un chiffre encourageant, bien qu'il soit plus bas que ce que suggéraient les études précédentes et qu'il diminue de semaine en semaine.

Pour les moins de 50 ans, pour la période du 22 juin au 29 août, le PHE rapporte 58 714 infections Delta chez les personnes doublement vaccinées et 160 143 chez les personnes non vaccinées. Les chiffres de PHE montrent qu'au cours de cette période, la proportion de personnes de moins de 50 ans doublement vaccinées a augmenté de 18 % à 39 %, soit une moyenne de 28 %, et que la proportion de personnes non vaccinées a diminué de 61 % à 51 %, soit une moyenne de 56 %. En calculant l'efficacité du vaccin contre l'infection par le virus Delta chez les moins de 50 ans (1-(58 714/28%)/(160 143/56%)), on obtient un chiffre de 27%. Ce chiffre est en baisse par rapport aux 37% d'il y a deux semaines, et bien qu'il soit plus élevé que chez les plus de 50 ans, il reste très faible et beaucoup plus bas que ce que les études précédentes (y compris l'essai) indiquaient.



En ce qui concerne les décès, le PHE rapporte 37 décès chez les personnes doublement vaccinées et 93 chez les personnes non vaccinées chez les moins de 50 ans au cours de cette période. Cela donne (1-(37/28%)/(93/56%)) une efficacité du vaccin contre le décès de 20%. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 12 % d'il y a deux semaines, mais il reste très faible et bien inférieur à celui des plus de 50 ans. Cela peut s'expliquer par le fait que les personnes à haut risque sont vaccinées en priorité, ou sont plus susceptibles de consentir à la vaccination, dans les groupes d'âge plus jeunes.

Ces chiffres sont bien inférieurs à ceux qui sont couramment cités et utilisés dans les modèles, et s'ils sont plus proches de la vérité, cela signifie que les estimations officielles et autosatisfaites de "100 000 décès" et "24,4 millions d'infections" évités par les vaccins sont largement surestimées.

En représentant graphiquement les différences entre le total des cas de Delta rapportés dans les quatre derniers briefings, nous pouvons également nous faire une idée de leur évolution dans le temps dans les différentes cohortes d'âge et de statut vaccinal. Les lignes rouges et jaunes du graphique ci-dessous montrent que les nouvelles infections Delta chez les non-vaccinés ont recommencé à augmenter, mais pas autant que chez les vaccinés (à cet effet, tous ceux qui sont au moins 21 jours après leur première dose), qui ont continué à monter en flèche. La majorité des nouvelles infections (57 565 sur 94 148, soit 61 %) concerne désormais les personnes vaccinées. Cela signifie que l'augmentation récente des infections signalées en Angleterre est principalement due à des infections chez les personnes vaccinées. Les lignes plus fines montrent les tendances chez les plus de 50 ans et les moins de 50 ans, indiquant que dans les deux cohortes d'âge, les nouvelles infections par le virus du delta chez les vaccinés sont désormais plus nombreuses que chez les non-vaccinés, et que les nouvelles infections chez les plus de 50 ans vaccinés augmentent particulièrement vite. Cela contribue à expliquer la baisse des estimations de l'efficacité des vaccins donnée ci-dessus.