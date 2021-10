Mise à jour sur la sécurité des vaccins (Daily Sceptic)

Il s'agit du quatorzième tour d'horizon des rapports et des nouvelles sur la sécurité des vaccins contre la Covid, compilé par un groupe de médecins qui suivent l'évolution de la situation mais préfèrent rester anonymes dans le climat actuel (vous trouverez le treizième tour d'horizon ici). Il ne s'agit en aucun cas d'un effort pour s'alarmer au sujet des vaccins ou dissuader quiconque de se faire vacciner. Il doit être lu en parallèle avec les autres articles du Daily Sceptic sur les vaccins, qui présentent des évolutions encourageantes et d'autres qui le sont moins. Au Daily Sceptic, nous rapportons toutes les nouvelles concernant les vaccins, qu'elles soient positives ou négatives, et nous ne donnons à personne des conseils sur l'opportunité de les prendre ou non. Contrairement à ce qui se passe dans le cas des confinements, nous ne sommes ni pro-vaccins ni anti-vaccins ; nous considérons que notre travail consiste à rapporter les faits, et non à plaider pour ou contre une politique particulière. La technologie vaccinale est nouvelle et les vaccins n'ont pas encore terminé leurs essais, c'est pourquoi ils sont utilisés dans le cadre d'une autorisation de mise sur le marché temporaire et non complète. Cela a été fait en raison de la situation d'urgence et les données des essais étaient largement encourageantes en termes d'efficacité et de sécurité. Pour un résumé de ces données, voir ce préambule à la page du gouvernement sur le système de déclaration des cartes jaunes. (En juin, la Dre Tess Lawrie a écrit une lettre ouverte au Dr June Raine, chef de la MHRA, dans laquelle elle fait valoir que : "La MHRA a maintenant plus que suffisamment de preuves sur le système de la carte jaune pour déclarer les vaccins contre la COVID-19 dangereux pour l'utilisation chez l'homme", une affirmation qui a été "vérifiée" ici). Nous publions des informations et des opinions pour éclairer le débat public et aider les lecteurs à tirer leurs propres conclusions sur ce qui est le mieux pour eux, sur la base des données disponibles.



Résumé des événements indésirables au Royaume-Uni



Selon un rapport actualisé publié le 14 octobre, le système de déclaration des cartes jaunes de la MHRA a enregistré un total de 1 228 991 événements sur la base de 372 878 déclarations. Le nombre total de décès signalés est de 1 719.



Pfizer (22,7 millions de premières doses, 19,8 millions de deuxièmes doses) a maintenant un carton jaune pour 188 personnes vaccinées. Décès : 1 sur 40 391 personnes vaccinées (562).



AstraZeneca (24,9 millions de premières doses, 24 millions de secondes doses) a un carton jaune sur 106 personnes vaccinées. Décès : 1 sur 22 514 personnes vaccinées (1 106).



Moderna (1,5 million de premières doses, 1,2 million de secondes doses) a un carton jaune sur 90 personnes vaccinées. Décès : 1 sur 75 000 personnes vaccinées (20).



Globalement, une personne vaccinée sur 132 (0,76 %) a présenté un événement indésirable de type carte jaune. La MHRA a précédemment estimé que le taux de déclaration des cartons jaunes pourrait être d'environ 10% des chiffres réels.