Mise au point sur l'inefficacité vaccinale en Israël et les décès post-vaccinaux en Suisse et ailleurs (SPR)

Un enfant suisse meurt après avoir été vacciné contre la Covid

Article originel : Schweizer Kind stirbt an Covid-Impfung

Swiss Policy Report, 7.09.21

Selon les rapports de proches, un premier enfant suisse et une enseignante valaisanne de 25 ans sont décédés directement des suites de la vaccination contre la Covid à la fin du mois d'août.

Selon un message du groupe Telegram "Corona Vaccine Damage Switzerland", qui compte déjà plus de 20 000 membres, un enfant suisse est décédé d'un choc anaphylactique fin août quelques minutes après avoir reçu le vaccin contre la Covid à l'école. Selon des estimations internationales, les vaccins contre la Covid entraînent environ cent fois plus de réactions anaphylactiques que les autres vaccins.



Selon une autre information, un enseignant valaisan de 25 ans est décédé d'une myocardite peu après la vaccination, fin août (voir rubrique nécrologique). Il s'agit d'une réaction vaccinale relativement courante : dans la seule province canadienne de l'Ontario, plus de 100 adolescents et jeunes adultes de moins de 25 ans ont déjà dû être hospitalisés pour des problèmes cardiaques après une vaccination.

En juillet dernier, un rapport de "Corona Vaccine Damage Switzerland" décrivait comment un homme de 58 ans s'est effondré et est décédé au centre de vaccination de Locarno immédiatement après la vaccination. Un témoin oculaire a été "prié de se taire" par le personnel chargé de la vaccination afin qu'il n'y ait "aucune propagande négative". En juillet, la cécité d'une jeune fille de 17 ans a également été signalée à Zurich peu après la vaccination. Les troubles oculaires et la cécité sont également des réactions connues à la vaccination Covid.

Des proches, des soignants et des médecins signalent d'autres réactions au vaccin contre la Covid, telles que des inflammations du muscle cardiaque et des infarctus, des accidents vasculaires cérébraux et des hémorragies cérébrales, des thromboses, des embolies, un zona, une perte d'audition et des troubles neurologiques, sur "Corona vaccine damage Switzerland". Dans toute la Suisse, on estime que plus de 10 000 réactions vaccinales graves et environ 300 décès liés à la vaccination se sont déjà produits. En août, une surmortalité inexpliquée est apparue pour la première fois chez les personnes de moins de 65 ans.



La vaccination contre la covid chez les enfants et les adolescents en bonne santé fait l'objet d'une controverse internationale, car la covid est le plus souvent bénine chez eux et la vaccination ne protège pas contre l'infection et la contagion de tiers, alors que la vaccination elle-même peut causer de graves dommages. La vaccination contre la Covid a également été liée à des fausses couches et à des décès chez des bébés allaités.



La Commission britannique des vaccinations a récemment confirmé sa décision de ne pas recommander de manière générale la vaccination des enfants âgés de 12 à 15 ans. La Commission allemande pour la vaccination s'est également opposée à la vaccination générale des enfants de moins de 16 ans et n'a changé de position qu'après avoir subi des pressions politiques. À la FDA étatsunienne, deux hauts fonctionnaires ont récemment démissionné en raison de pressions politiques. La société suisse Swissmedic a toutefois approuvé provisoirement en juin les vaccins contre la Covid pour les jeunes de 12 à 17 ans, malgré l'absence de données à long terme.

Dans le monde entier, plusieurs athlètes de haut niveau ont déjà subi de graves atteintes à leur santé à cause du vaccin contre la Covid. En Suisse, par exemple, cela a touché un joueur de football de Lausanne qui est resté dans le coma pendant trois jours. Un joueur de basket-ball professionnel allemand a subi une hémorragie cérébrale. Dans le cas du footballeur professionnel danois Christian Eriksen, victime d'un arrêt cardiaque pendant un match du championnat d'Europe, le joueur et ses médecins refusent toujours de faire une déclaration sur son statut vaccinal à l'époque. Les médias suisses ont diffusé une fausse information sur Eriksen, selon laquelle il n'était absolument pas vacciné.



Les données du pionnier de la vaccination qu'est Israël montrent également que la vaccination contre la Covid ne protège guère contre l'infection et la contamination de tiers après quelques mois seulement et que la protection contre les maladies graves tombe également en dessous de 50% - deux tiers des patients israéliens des soins intensifs ont été vaccinés. En fait, Israël a actuellement le taux d'infection le plus élevé au monde et a dû organiser une troisième vaccination à brève échéance - les personnes doublement vaccinées y sont considérées comme non-vaccinées et perdent leur "laissez-passer vert".

En Israël et aux États-Unis, on parle maintenant d'une vaccination "tous les cinq mois". Toutefois, le risque d'effets secondaires graves augmente à chaque cycle de vaccination - dans une maison de retraite allemande, trois personnes âgées ont dû être réanimées après la "troisième vaccination". En Israël, un pour cent des personnes vaccinées ont eu besoin d'une assistance médicale en raison d'effets secondaires après la troisième série de vaccins.



Compte tenu de ces faits, les "certificats de vaccination", les "obligations vaccinales" ou les "règles 3G" n'ont plus aucune base médicale ou épidémiologique. En Espagne, le "laissez-passer vert" a donc été arrêté par la plus haute juridiction ("inefficace et contraire aux droits fondamentaux") ; au Danemark, le gouvernement a dû retirer le "laissez-passer vert" ; aux États-Unis, les "laissez-passer de vaccination" ont déjà été interdits par plusieurs États - ceux qui les réclament encore reçoivent une amende de 5 000 dollars en Floride.