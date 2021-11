Molnupiravir : Médicament miracle contre la Covid ou arnaque lucrative ? (Off Guardian)

Molnupiravir : Médicament miracle contre la Covid ou arnaque lucrative ?

Article originel : Molnupiravir: Covid Wonder Drug or Money-Making Scam?

Par Ryan Matters*

Off-Guardian, 30.10.21

Que se passe-t-il lorsque vous échouez dans vos tentatives de créer un vaccin contre la "Covid-19" et que vous vous rendez compte que vous venez de rater une occasion de faire des milliards de dollars de bénéfices ? Vous développez à la hâte un nouveau médicament, vous le soumettez à un essai clinique (que vous avez vous-même conçu pour garantir de bons résultats), puis vous l'annoncez au monde comme le remède contre la Covid que nous attendions tous, sauf que personne ne l'a attendu parce que la Covid n'est pas plus mortel que la grippe et qu'elle peut être traitée par des moyens faciles à obtenir et peu coûteux (si tant est quelle existe). Mais les gouvernements sont trop stupides pour le savoir et vous possédez la plupart des politiciens corrompus qui prennent les décisions, alors qui s'en soucie ? Tant qu'ils sont prêts à investir dans votre nouvelle concoction, elle n'a même pas besoin d'être nécessaire, ou sûre, ou efficace, ou éthique... Oui, je parle du "Molnupiravir", la dernière drogue de Merck présentée comme un traitement efficace contre la covid-19 (attendez, je croyais que les vaccins étaient là pour ça ?). Ce médicament non homologué (oui, non homologué) coûte 700 dollars par traitement et le gouvernement étatsunien vient d'accepter d'acheter 1,7 million de traitements. C'est un investissement de 1,2 milliard de dollars. L'accord s'inscrit dans le cadre de la promesse de l'administration Biden de "répondre aux besoins de santé du public", mais, en réalité, il s'agit simplement d'une opération de siphonnage de l'argent, le public étatsunien n'étant pas le mieux loti. Le molnupiravir est vendu au public comme la prochaine grande percée dans le traitement de la Covid-19 sur la base de ce qui semble être une SEULE étude, qui n'a même pas été achevée. De plus, l'étude a été menée par Merck (le fabricant du médicament), qui a choisi de ne divulguer aucun événement indésirable. Comme si cela n'était pas assez suspect, l'étude n'a jamais été publiée dans une revue à comité de lecture.

Les communiqués de presse sont apparemment la nouvelle norme en matière d'évaluation des traitements médicaux. Après tout, pourquoi attendre une confirmation indépendante de vos résultats ou un examen objectif par les pairs alors que vous pouvez demander à des journalistes payés, sans la moindre expertise médicale, de convaincre le public qu'il a besoin de votre nouveau médicament ?

Si des scientifiques du gouvernement intègres étaient chargés d'évaluer le Molnupiravir, et non pas des avocats corrompus de l'industrie pharmaceutique, ils pourraient s'alarmer de l'absence de tests ou de la non-divulgation des effets indésirables, ils pourraient même remarquer que la vitamine D a donné des résultats bien supérieurs pour combattre la "Covid-19". En fait, une étude, publiée dans le très respecté et influent Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, a révélé que la vitamine D réduisait de 79 % la mortalité chez les patients atteints de covid-19 grave.

Comparez cela à la prétendue réduction de 50 % offerte par le Molnupiravir pour les patients "légèrement à modérément malades". Sans parler de la différence de coût. Comme indiqué précédemment, le Molnupiravir coûte 700 dollars par traitement, alors que la vitamine D ne coûte qu'une fraction de ce montant (probablement moins de 10 dollars !). En outre, si Merck a choisi de ne pas divulguer les effets indésirables, des années de données fiables montrent que la supplémentation en vitamine D est extrêmement sûre. Et non seulement la prise de vitamine D est sans danger, mais elle présente également de nombreux avantages pour toute une série d'affections, notamment la dépression, l'anxiété, la douleur, l'inflammation, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, etc. Comme cela a été évident dès le début de la "pandémie", lorsque des experts en médecine nutritionnelle ont été calomniés dans la presse pour avoir recommandé des doses "mortelles" de vitamines, la santé mondiale a été détournée par le cartel toxique de la "médecine" Big Pharma, assoiffé de profits et sans compassion, et nos gouvernements ont toujours été de mèche avec eux. En outre, cela dure depuis plus longtemps que la plupart des gens ne le pensent. En fait, plus d'une décennie plus tôt, les gouvernements concluaient des accords de plusieurs milliards de dollars pour acheter des stocks de "Tamiflu", un médicament contre la grippe tout aussi inutile, dont on a constaté par la suite qu'il n'avait aucun effet sur la réduction des hospitalisations, des décès ou des complications de la grippe. En fait, il s'est avéré par la suite que le Tamiflu provoquait une série d'effets indésirables graves, notamment des délires, des crises de panique et même des hallucinations. Les effets secondaires "moins graves" comprennent des nausées et des vomissements.

En 2020, un lanceur d'alerte a révélé lors d'un procès que la société pharmaceutique Hoffman-La Roche, le fabricant du Tamiflu, a présenté de manière inexacte des études cliniques et fait de fausses déclarations concernant l'efficacité du médicament pour traiter la grippe. Dans un article paru en 2020, Nasdaq cite l'avocat Mark Lanier : "Comme allégué dans la plainte - le Tamiflu ne fait pas ce que Roche a promis... Roche a caché ce fait pendant de nombreuses années en citant sélectivement ses études et en supprimant les données sur le Tamiflu. La société a fait appel à des lobbyistes, à des leaders d'opinion clés et à des rédacteurs fantômes pour promouvoir le Tamiflu en faisant une promesse trompeuse aux gouvernements qui craignent une pandémie de grippe."

Néanmoins, le médicament reste sur la liste des "médicaments essentiels" de l'Organisation mondiale de la santé. Les gouvernements étatsunien et britannique ont dépensé respectivement 1,3 milliard et 703 millions de dollars pour acheter des "réserves stratégiques" de Tamiflu en prévision d'une pandémie mondiale de grippe. À l'époque, les médias (qui ne s'étaient pas encore totalement vendus à M. Mondialisation) ont condamné ces investissements en les qualifiant de gaspillage d'argent. Les gouvernements ont fait ces investissements farfelus sur la base de données "incomplètes", ce qui est exactement ce qui s'est passé avec le dernier contrat d'achat du Molnupiravir de Merck. Et je parie que lorsque d'autres données seront publiées, on découvrira, une fois de plus, que les gouvernements ont gaspillé des millions de dollars de l'argent des contribuables. Les politiciens soudoyés préfèrent se remplir les poches plutôt que d'instituer des politiques de santé sensées ou d'investir de l'argent dans l'approvisionnement et la promotion de la vitamine D, qui non seulement sauverait des vies mais contribuerait à améliorer la santé mentale d'une population cruellement déficiente, ravagée par l'anxiété et la dépression.

Comme l'indique le Dr Alex Vasquez, expert en médecine fonctionnelle, dans son dernier blog, "...les infections virales et la peur et l'ignorance qui les entourent sont devenues un excellent moyen pour les entreprises pharmaceutiques de vendre des médicaments sans valeur à leurs politiciens soudoyés. Si nous consacrions cet argent à la promotion de la chaleur plutôt qu'à la promotion de la peur, nous serions plus libres, plus forts, en meilleure santé, et nous nous émanciperions de l'esclavage mental de la peur, de l'ignorance et de la dépendance."

De plus, l'importance de la lumière du soleil ne peut être exagérée, car en plus d'être notre principale source de vitamine D, elle induit également la production de plusieurs métabolites antiviraux puissants qui aident l'organisme à combattre les maladies. Cet article ne serait pas complet sans mentionner au moins quelques-unes des affaires de corruption, des procès et des crimes flagrants dans lesquels Merck a été impliqué au fil des ans. Le plus flagrant de ces délits, et l'un des plus grands scandales de l'histoire de la médecine, a été la promotion par la société de son médicament anti-inflammatoire, le Vioxx. À son apogée, le Vioxx rapportait à Merck 2 milliards de dollars de recettes par an et, selon les estimations, environ 25 millions de patients se sont vu prescrire ce médicament. En septembre 2004, Merck a été contraint de rappeler le Vioxx, car il s'est avéré qu'il provoquait des événements cardiovasculaires indésirables, tels que des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux. Merck a fait l'objet d'une action collective massive qui a finalement été réglée pour 4,85 milliards de dollars en 2007. Non seulement Merck a dissimulé des données suggérant que son médicament était dangereux, mais elle en a fait la promotion illégale en tant que traitement "hors indication" de la polyarthrite rhumatoïde, sans aucune indication de son efficacité. Selon le témoignage du Dr David Graham, directeur associé pour la science et la médecine au bureau de la sécurité des médicaments de la FDA, le Vioxx a causé 55 000 décès prématurés par crise cardiaque ou accident vasculaire cérébral. Même des années après avoir pris le médicament, les patients continuent souvent à avoir des problèmes, ce qui indique que le Vioxx pourrait avoir tué beaucoup plus de personnes que l'estimation prudente du Dr Graham, qui, après tout, travaille pour la FDA, l'organisation qui était chargée d'évaluer la sécurité du médicament. En fait, après avoir analysé les données nationales étatsuniennes sur la mortalité depuis l'année de la commercialisation du Vioxx jusqu'à celle de son retrait, Ron Unz, éditeur de The American Conservative, est arrivé à la conclusion surprenante que le Vioxx pourrait avoir été responsable de 500 000 décès, principalement chez les personnes âgées (65 ans et plus). Après le scandale, Merck a fait appel aux services de la société de relations publiques Burson-Marstellar (dont les campagnes passées incluent la dissimulation d'un génocide au Nigeria, la lutte contre les autorités sanitaires sur la question du tabagisme passif et la minimisation des mauvais traitements infligés par Apple aux ouvriers chinois), pour l'aider à redorer son image publique et à s'affirmer comme un "acteur éthique dans le domaine des soins de santé". Et cela semble avoir fonctionné, car 15 ans plus tard, un autre médicament Merck sans valeur - et peut-être très dangereux - est présenté dans le monde entier comme un traitement contre la "Covid-19". Comme on pouvait s'y attendre, le gouvernement britannique a maintenant exprimé son intérêt pour le Molnupiravir, et de nombreux autres pays devraient suivre.

Mais les antécédents criminels de Merck remontent à plus loin que 1999, année où le Vioxx a été mis sur le marché, car, dès les années 1960, Merck a été confronté à une controverse concernant son médicament contre l'arthrite, l'Indocin. Bien que le médicament ait été approuvé par la FDA, il a été révélé par la suite que son efficacité et ses effets secondaires n'avaient pas été suffisamment testés. Moins d'une décennie plus tard, le médicament DES (diéthylstilbestrol) de Merck, censé prévenir les fausses couches, s'est révélé cancérigène, provoquant des cas de cancer du col de l'utérus et d'autres troubles gynécologiques. Enfin, en 2007, il a été démontré que le médicament anti-cholestérol de Merck, le "Zetia", provoquait des maladies du foie, un risque connu de Merck qui a intentionnellement dissimulé les résultats accablants de ces essais. Avant de terminer cet article, je voudrais citer une section d'un de mes précédents articles intitulé Big Pharma Power Vortex vs Zero Deaths From Vitamins, car je pense qu'elle est particulièrement pertinente ici : Pour ceux qui pensent que les médias sont simplement biaisés en faveur des médicaments pharmaceutiques, c'est une supposition naïve. Derrière les journaux, les magazines et les programmes télévisés qui font les gros titres se cache un vortex de pouvoir socio-politique coordonné, ancré dans la corruption de Big Pharma et de Big Money.

En m'appuyant sur les travaux du Dr Alex Vasquez, je présente ici un bref résumé du fonctionnement du système : 1. Les revues médicales sont intrinsèquement biaisées pour publier des articles favorables aux médicaments. Celles-ci servent ensuite de publicité pour l'industrie pharmaceutique qui paie des millions de dollars pour les réimpressions de journaux.

2. Les médias grand public, tels que les journaux, les magazines, les émissions de télévision et les publications en ligne, republient ensuite les informations favorables aux médicaments, pour le plus grand plaisir de l'industrie pharmaceutique.

3. La science médicale et les médias grand public deviennent alors une chambre d'écho pro-médicaments pour la propagande biaisée de Big Pharma.

4. Les entreprises pharmaceutiques augmentent leurs ventes, réalisent des bénéfices et renforcent leur influence au point d'avoir plus de pouvoir que les gouvernements.

5. Les sociétés pharmaceutiques infiltrent l'enseignement médical, les médias et la politique de santé ; elles paient des "chercheurs" pour qu'ils publient et enseignent des informations favorables au paradigme pharmaceutique.

6. Les gouvernements rédigent ensuite des politiques et font des investissements qui favorisent les sociétés pharmaceutiques plutôt que les citoyens de ce pays. Au moment où nous écrivons ces lignes, le Molnupiravir n'a pas encore été approuvé par la FDA. Cependant, Merck a demandé à la FDA d'accorder une approbation "d'urgence" en raison de l'efficacité présumée du médicament. Compte tenu des décisions prises par la FDA jusqu'à présent, et du fait que le financement de sociétés pharmaceutiques comme Merck représente 75 % du budget de la FDA pour l'examen des médicaments, quelles sont, selon vous, les chances que le Molnupiravir soit approuvé ? Et feriez-vous confiance à un médecin qui vous le prescrirait ?

* Ryan Matters est un écrivain et un libre penseur d'Afrique du Sud. Après une période de maladie qui a changé sa vie, il a commencé à remettre en question la médecine conventionnelle, la science et le véritable sens de la vie. Vous trouverez certains de ses écrits sur le site newbraveworld.org. Vous pouvez également le suivre sur Twitter et Gab.

