Mon propre pays, le Canada, vient de me mettre à la porte parce que mon immunité à la Covid a été acquise naturellement et non par un vaccin (RT)

Mon propre pays, le Canada, vient de me mettre à la porte parce que mon immunité à la Covid a été acquise naturellement et non par un vaccin. Article originel : My own country of Canada just kicked me out because my Covid immunity was acquired naturally and not from a vaccine Par Rachel Marsden, chroniqueuse, stratège politique et animatrice d'une émission indépendante en langue française diffusée sur Sputnik France. Son site web se trouve à l'adresse rachelmarsden.com. RT

Je suis rentrée chez moi pour rendre visite à ma mère. Le Canada a essayé de me forcer à entrer dans un centre de détention Covid en me menaçant d'amendes et d'actions policières car ils ne reconnaissent pas mon immunité naturelle. Je n'ai eu d'autre choix que de retourner immédiatement en Europe.



Au moment où j'écris ces lignes, je me trouve à une altitude d'exactement 11 277 m, à 5 230 km de Vancouver, au Canada, et à 3 159 km de mon escale à Munich, en Allemagne, en route vers Paris, en France. Là où je devrais vraiment être, c'est en train de me détendre sur le patio ou dans le jacuzzi de ma maison près de Vancouver avec une boisson fraîche par une chaude journée d'été. Au lieu de cela, je me trouve sur un vol de la Lufthansa en direction de Paris - quelques heures seulement après avoir traversé l'océan en 10 heures de vol - parce que les autorités de mon propre pays m'ont expulsé. Tout cela parce que j'ai commis l'infraction apparente d'essayer de rentrer dans mon propre pays avec la preuve d'anticorps Covid-19 acquis naturellement et fabriqués par mon propre système immunitaire après ma guérison, plutôt que ceux générés par le vaccin contre la Covid-19 fabriqué par l'homme, sur lequel il reste encore beaucoup à apprendre.



La vie quotidienne d'une survivante de la Covid-19 doté d'une immunité naturelle contre la maladie n'est pas pour les âmes sensibles. En tant que personne ayant un niveau élevé d'anticorps testés en laboratoire et dont les niveaux n'ont pas encore baissé, même plusieurs mois après la maladie, mon médecin m'a déconseillé la vaccination. De toute évidence, il reste encore beaucoup à apprendre sur les vaccins Covid, qui en sont encore au stade 3 des essais cliniques et sont considérés comme expérimentaux par les autorités sanitaires - en particulier avec les rapports qui abondent sur les cas de personnes vaccinées ayant attrapé et propagé la Covid.

Pour protéger et préserver mon immunité acquise en renonçant à une vaccination qui risque de l'interférer ou de causer un risque pour ma santé, la France m'oblige désormais à succomber à des tests antigéniques par écouvillonnage nasal toutes les 48 heures si je souhaite continuer à accéder aux lieux de la vie quotidienne comme les transports en commun, les salles de sport, les restaurants, certains centres commerciaux et les bars. Mais c'est un prix que je suis prêt à payer pour ma santé.

Et maintenant, je paie un autre prix pour avoir choisi de protéger ma propre santé. Je me suis retrouvée menacée d'internement par le gouvernement canadien - ce que même les suspects de terrorisme ou les immigrants illégaux ne subissent pas sans au moins une audience.



Lorsque j'ai tenté de rentrer de Paris à Vancouver pour rendre visite à ma mère âgée pour la première fois depuis un an, j'ai été traitée pire qu'une criminelle. Je suis arrivé à l'aéroport avec un test PCR négatif, deux tests d'anticorps Covid positifs datant de mars et juillet, prouvant que j'avais encore des anticorps Covid significatifs après ma guérison, et un "certificat d'immunité Covid" écrit et signé par mon médecin français pour confirmer ce fait.

L'agent frontalier canadien a refusé d'accepter les résultats des tests de laboratoire d'anticorps comme preuve que j'étais guéri et immunisé contre la Covid. Il voulait un test PCR datant de moins de trois mois, après lequel tout le monde est censé se faire vacciner. (Je ne savais même pas que j'avais la Covid jusqu'à ce que je fasse un test sérologique d'anticorps des semaines plus tard). L'agent n'a pas non plus tenu compte du test PCR négatif effectué quelques heures avant le départ, ni des divers autres tests antigéniques - tous négatifs - effectués toutes les 48 heures pendant les 10 jours précédents. Au lieu de cela, il m'a ordonné de m'inscrire pour un séjour de trois jours dans un centre d'internement gouvernemental (qui serait suivi d'un isolement à domicile obligatoire et contrôlé de 14 jours).

On m'a ensuite dirigé vers un agent de santé fédéral qui m'a demandé si j'avais signé et payé (jusqu'à 2 000 $) pour l'internement de 3 jours dans un établissement gouvernemental. J'ai répondu par la négative. Elle m'a dit que je n'avais pas le choix, sauf en ce qui concerne l'établissement sous contrat avec le gouvernement dans lequel j'aimerais être interné à mes propres frais. J'ai demandé : "Et si je m'en allais ?" Elle a fait un geste vers l'agent de la GRC derrière elle et a dit que partir entraînerait une amende de près de 6 000 $. J'ai demandé : "Et si je restais ici dans l'aéroport, que je réservais un vol pour Paris et que j'annulais toute ma visite au Canada ?". Elle m'a répondu que tout irait bien. J'ai donc réservé un vol de retour sur mon téléphone pour un coût d'un peu plus de 1 500 dollars, ce qui reste moins cher que l'internement par le gouvernement. Elle a noté le numéro de mon vol de retour, m'a rédigé une "ordonnance sanitaire" fédérale que j'ai dû signer, reconnaissant que je devais quitter le Canada sur ce vol sous peine de sanctions pénales pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement. Elle a ajouté que je pouvais encore être condamné à une amende pour mon ignorance, mais qu'ils m'avaient gracieusement laissé partir avec un avertissement cette fois-ci. Quel régime autoritaire bienveillant en herbe.



Soyons clairs : le gouvernement canadien, en se comportant de la sorte, criminalise systématiquement les personnes possédant des anticorps contre la Covid qui ne sont pas dérivés d'un vaccin expérimental fabriqué.