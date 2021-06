Myocardite après vaccination anti-CoViD-19 : source d’inquiétude ou effet mineur réversible ? (BMJ)

L’Agence européenne des médicaments a récemment commencé à surveiller les rapports sur la myocardite, suite aux vaccins anti-CoViD-19, et a demandé aux titulaires d’une autorisation de mise sur le marché de fournir des données détaillées, y compris une analyse de l’âge et du sexe, aux fins d’examen et d’examen par l’Agence [1]. Il y a environ un mois, Israël a signalé plusieurs cas de myocardite, de nombreux cas chez des sujets jeunes (30 ans ou moins) étaient, en particulier, une préoccupation et ont déclenché une enquête plus approfondie [2,3]. Récemment, des cas similaires ont également été signalés dans le Connecticut chez les adolescents et les jeunes adultes [4], et certaines troupes étatsuniennes ont également développé une myocardite après la vaccination qui a déclenché une enquête du Pentagone [5].



Un rapport d’enquête soumis au ministère israélien de la Santé a signalé un taux d’incidence de la myocardite entre 1 sur 3000 et 1 sur 6000 après vaccination anti-CoViD pour les jeunes âgés de 16 à 24 ans, mais la plupart des cas étaient bénins et résolus en quelques semaines [6]. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont également étudié des cas de myocardite à la suite de vaccins ARNm par le Department of Defense (DoD), la Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) et de la Vaccine Safety Datalink (VSD). Les CDC ont noté que les cas étaient principalement signalés chez les adolescents et les jeunes adultes, étaient plus fréquents chez les hommes que chez les femmes, observés plus souvent après la deuxième dose que la première, et étaient généralement observés dans les quatre jours suivant la vaccination. Même si les taux d’incidence aux États-Unis étaient faibles, le CDC a recommandé que les cliniciens soient informés pour faciliter la reconnaissance précoce et la prise en charge clinique rapide.

Ils ont également encouragé la formation d’une équipe interdisciplinaire composée d’experts des maladies infectieuses, de la cardiologie et de la rhumatologie pour élaborer des lignes directrices sur le diagnostic, le traitement et la prise en charge de la myocardite post-vaccination [7].

La myocardite (inflammation du muscle cardiaque) a été signalée jusqu’à présent avec les vaccins CoViD d’ARNm (Pfizer et Moderna), cependant, le rapport d’événement indésirable de la MHRA énumère de nombreux cas de myocardite, suggérant un signal fort pour AstraZeneca (vecteur viral) et Prizer (ARNm) Vaccins CoViD [8]. Le rapport d’effets indésirables de la MHRA comprenant des données jusqu’au 2 juin 2021 énumère 31 cas de myocardite (1 mortel) avec AstraZeneca et 34 cas avec Pfizer. De plus, il y a eu 55 cas de péricardite (inflammation de la membrane autour du cœur) avec AstraZeneca et 26 cas (1 mortel) avec Pfizer. De plus, il y a eu 330 infarctus du myocarde (55 mortels) avec AstraZeneca et 123 avec Pfizer (24 mortels) [8].

La myocardite se manifeste souvent par des troubles du rythme et de la fréquence cardiaque, le rapport énumère 2183 cas de fréquence cardiaque et d’anomalies du rythme cardiaque avec AstraZeneca (36 décès) et 966 cas avec Pfizer (28 décès). Au total, 118 décès ont été enregistrés avec AZ et 63 pour Pfizer dans la catégorie plus large des événements cardiovasculaires [8]. Le nombre d’événements cardiaques indésirables associés au vaccin anti-Covid de Pfizer était d’environ la moitié des événements associés au vaccin anti-Covid d'AstraZeneca, mais il est probable qu’il soit associé au nombre de sujets qui ont reçu ces vaccins. Selon la MHRA, environ 24,5 millions de personnes ont reçu au moins une dose du vaccin AstraZeneca, tandis que 14,7 millions de personnes ont reçu le Pfizer au 2 juin 2021 [8]. Cela suggère que le taux d’événements cardiovasculaires suivis du vaccin CoViD