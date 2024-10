Ne croyez pas le fantasme des États-Unis et d’Israël pour le Liban et leur Liban post-Hezbollah (The Intercept)

Ne croyez pas le fantasme des États-Unis et d’Israël pour le Liban Article originel : Don’t Believe the U.S.–Israel Fantasy for Lebanon Par Séamus Malekafzali The Intercept, 21.10.24

Alors que l’armée israélienne a continué à s’enfoncer dans le territoire libanais, la distance réelle a rarement dépassé les villes frontalières. Contrairement aux affirmations faites sous la contrainte par les Libanais enlevés pour les caméras, les combattants du Hezbollah n’ont pas abandonné la frontière et les escarmouches avec les forces israéliennes restent des efforts mortels, avec cinq soldats israéliens tués dans les combats de la semaine dernière. Le Hezbollah a élargi la portée de ses opérations, avec des drones frappant les soldats en territoire israélien, y compris une attaque contre une base militaire près de Haïfa le 13 octobre qui a tué quatre soldats et blessé au moins 58 personnes. Des missiles pesant jusqu’à trois tonnes sont tirés sur Tel-Aviv. Alors qu’une grande partie de la direction du Hezbollah a été assassinée, les rumeurs de la disparition de l’organisation ont, pour le moment, été grandement exagérées. Malgré la réalité complexe sur le terrain, les responsables israéliens et leurs soutiens étatsuniens pensent déjà loin dans l’avenir. Bien que la destruction totale de Gaza et le meurtre de Yahya Sinwar et d’Ismail Haniyeh n’aient pas réussi à déloger le Hamas, Israël et les États-Unis parlent déjà d’un Liban post-Hezbollah.

Le premier ministre Benjamin Netanyahu et le gouvernement israélien préconisent depuis des mois — et surtout avec intensité, alors que l’invasion se poursuit — une sorte de soulèvement civil contre le Hezbollah. Il est envisagé comme un événement presque cinématographique dans lequel toutes les groupes de la République libanaise jettent le joug de l’organisation, libérant le Liban de son prétendu esclavage. C’est une invocation volontairement vague, sur laquelle tout opposant du Hezbollah, libanais ou non, pourrait se baser. Alors que Netanyahu et l’État restent relativement peu exigeants sur les détails, d’autres politiciens israéliens ont été très précis dans ce qu’ils prévoient

Yair Lapid, ancien premier ministre israélien et actuel chef de l’opposition, a été extrêmement favorable à l’invasion du Liban, malgré ses graves désaccords avec le gouvernement Netanyahu. Dans un article d’opinion en anglais paru dans The Economist, Lapid présente un plan qui semble indiscernable de celui de Netanyahu. Lapid plaide pour le rétablissement de l’armée du Sud-Liban, l’armée mandataire israélienne qui existait des années 1980 à 2000. Il s’agirait de soldats libanais soudoyés pour se battre avec des salaires plus élevés, qui seraient formés non pas par des Israéliens mais par des « officiers militaires français, émiratis et étatsuniens ». Plus important encore, les partisans de Lapid veulent dissoudre le gouvernement libanais et placer l’ensemble du pays sous un mandat international, à un moment où de nouvelles élections seraient tenues et « un nouveau gouvernement pourrait prendre le contrôle ». ... presque certainement sans le Hezbollah à proximité.

L’absurdité de cette proposition, sans parler de son orientalisme intrinsèque, devrait être évidente pour quiconque connaît la région. Le Hezbollah a une puissance militaire immense, certainement plus que l’armée libanaise. Mais il n’exerce pas cette puissance par la seule force. Bien que ses alliés de l’Alliance du 8 mars ne détiennent pas la majorité au Parlement libanais, le Hezbollah a obtenu le plus grand nombre de voix parmi les partis politiques au Liban lors des dernières élections et jouit d’un soutien populaire important dans le sud de Beyrouth et dans une grande partie du sud du Liban. Bien qu’il y ait beaucoup de personnes au Liban qui s’opposent au Hezbollah et à son idéologie, les partisans de l’organisation considèrent le groupe comme une colonne vertébrale critique de la résistance contre la puissance militaire israélienne, Avoir joué un rôle dans l’expulsion des forces de défense israéliennes du sud en 2000 et la reconstruction du sud de Beyrouth après son bombardement pendant la guerre de 2006. Alors que la majorité de la population libanaise n’a pas et ne soutient pas une guerre avec Israël, le Hezbollah est un élément indissociable et natif de la société libanaise.