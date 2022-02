Neil Young, le prophète accessoire (?) de Pfizer (Substack)

Neil Young, le prophète accessoire (?) de Pfizer

Article originel : Neil Young, the Incidental (?) Prophet of Pfizer

Par Tessa Lena

Substack

La moitié de son catalogue appartient à un fonds d'investissement lié à BlackStone.



C'est une histoire rapide que je n'avais pas vraiment prévu d'écrire, mais c'est trop drôle et je ne peux pas résister. Mais avant cela, je tiens à vous remercier tous d'être si merveilleux. Vous l'êtes vraiment, et cela remplit mon cœur de toutes sortes de sentiments chaleureux et flous. Il est vrai que la folie du moment a fait ressortir le meilleur de nous-mêmes.

Alors, Neil Young. Vous savez qu'il a récemment demandé à Spotify de déprogrammer Joe Rogan pour cause de "désinformation" ? Très décevant pour un artiste rebelle, sans aucun doute... mais il pourrait y avoir plus dans cette histoire. Voir ci-dessous.

#1. Début 2021, Neil Young a vendu la moitié de son catalogue à un fonds d'investissement appelé "Hipgnosis Songs Fund Limited". Neil Young a vendu 50 % des droits d'auteur et des revenus de son catalogue mondial de 1 180 chansons à Hipgnosis Songs Fund Limited, une société d'investissement britannique fondée par le manager devenu investisseur Merck Mercuriadis. Cette opération intervient quelques jours après qu'Hipgnosis, qui a passé l'année dernière à s'emparer de catalogues musicaux à droite et à gauche, a annoncé qu'elle avait acquis 100 % des droits d'édition de Lindsey Buckingham ainsi que les redevances de production de Jimmy Iovine.

Une clause de non-responsabilité en matière d'intégrité intellectuelle : sans consulter le contrat réel de Neil Young avec Hipghosis Songs, nous ne pouvons pas déterminer sa relation financière exacte avec Hipgnosis - et dans quelle mesure il bénéficie ou non financièrement des succès du fonds d'investissement. De plus, les bénéfices pourraient être intangibles, comme par exemple, ils possèdent maintenant 100% des droits d'édition pour la moitié de son catalogue, et ils pourraient l'inclure dans tous les efforts promotionnels qu'ils font, ce qui bénéficierait aux ventes de tout son catalogue, et pas seulement à leur moitié. Tout ce que nous savons honnêtement, c'est qu'il a une relation commerciale avec eux.

#2. Ok, alors qu'en est-il de ce fonds d'investissement au nom pas très subtil ? Yahoo ! Finance ne semble pas répertorier les détenteurs institutionnels de Hipgnosis Songs Fund Limited (ils ne répertorient que leurs investisseurs en fonds communs de placement) - mais Wikipedia vient à la rescousse ! En octobre 2021, le Blackstone Group, une société de gestion d'investissements alternatifs, a annoncé qu'il s'associerait à Mercuriadis pour investir 1 milliard de dollars étatsuniens dans l'acquisition de catalogues de chansons et de droits musicaux. Il a également annoncé que Blackstone prendrait une participation dans Hipgnosis Song Management.

#3. Rencontrez Pfizer :

Ce qui, maintenant, me fait me demander..... J'avais l'habitude de penser que l'étrange transformation des "artistes rebelles" qui a commencé pendant le cycle électoral précédent, était purement le résultat de la dépression nerveuse artificiellement créée ("TRUMP !!!!!"), de la pression des pairs, et d'un sens de la justice erroné mais sincère. Et cela pourrait encore être le cas pour beaucoup - mais il semble qu'au moins dans le cas de Neil Young, l'argent pourrait également être impliqué dans la détermination de sa position... Soit cela, soit son sens de la moralité s'aligne naturellement avec Big Pharma ! Une note pour éviter toute confusion : BlackStone et BlackRock sont des sociétés différentes mais elles sont très imbriquées, apparemment à dessein. Voici l'histoire officielle :

Et voici une liste des principaux actionnaires institutionnels de BlackStone. Vous voyez BlackRock qui se cache là-bas (tout comme ce piano à queue de concert blanc qui se cache dans les buissons, dans la blague russe sur les coïncidences que j'ai mentionnée plus tôt) ?

UPDATE : A titre d'information, les actions détenues par BlackRock. Et voici toute cette histoire en un seul tweet : cliquer ici

J'aimerais ajouter que pour être juste avec la réalité, Spotify n'est pas un phare de liberté. En ce qui concerne la façon dont ils traitent les artistes, ils sont plus ou moins satan, et si vous regardez qui les possède, vous verrez tous les visages familiers. Donc, tout ceci est plutôt cynique. D'ailleurs, par souci d'honnêteté philosophique, je crois que les êtres humains sont assez tentants, et le fait d'avoir un intérêt financier dans une entité corrompue modifie le parti pris émotionnel sincère d'une personne. Ce qui revient à dire que Neil Young pourrait être très sincère, s'étant sincèrement convaincu que sa demande de censure est en quelque sorte vertueuse. La psyché humaine est drôle comme ça !

Pour contrer le cynisme de cette histoire et pour la terminer sur une note inspirante, voici une vidéo de ma compatriote au Canada, qui parle des routiers, du caractère sacré de la liberté et des médias menteurs. Elle est assez directe :)

Gina giving global news heck is the global news we want to see / Gina donne des nouvelles mondiales, c'est les nouvelles mondiales que nous voulons voir.