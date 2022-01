New York donne la priorité aux personnes non blanches dans le plan de distribution du traitement contre la COVID-19 (Washington Examiner)

New York donne la priorité aux personnes non blanches dans le plan de distribution du traitement contre la COVID-19

Article originel : New York prioritizes nonwhite people in COVID-19 treatment distribution plan

Par

Washington Examiner, 31.12.21

Lorsqu'il s'agit de distribuer deux nouveaux traitements contre la COVID-19 à New York, les responsables ont reçu l'ordre de donner la priorité aux personnes non blanches alors que l'État fait face à une recrudescence des cas avec l'émergence de la variante omicron.

Le département de la santé de l'État de New York a publié lundi un mémo décrivant un plan de distribution prioritaire de l'approvisionnement limité du traitement antiviral molnupiravir, fabriqué par Merck, et de la pilule antivirale Paxlovid, fabriquée par Pfizer. Les deux traitements sont destinés aux personnes atteintes d'une COVID-19 légère ou modérée présentant un risque élevé de progression vers un cas grave, et ont tous deux été approuvés par la Food and Drug Administration la semaine dernière dans le cadre de l'autorisation d'utilisation en urgence.