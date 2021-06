Newsletter n°387

Article de la semaine

- Le NHS vient de changer la façon dont il compte les « cas » de la COVID-19... voici pourquoi (Off Guardian)

Par Kit Knightly

Off Guardian, 12.06.21

... après le 7 juin, ils sépareront les cas de COVID-19 qui sont en fait hospitalisés en raison de la COVID19, des autres patients qui n’ont que la « COVID-19 accessoire ». N’importe quel bon scientifique vous dira que vous ne pouvez pas changer la façon dont vous mesurez ou recueillez vos données au milieu d’une expérience, et que vous ne pouvez pas comparer les données recueillies d’une façon aux données recueillies d’une autre. Ce n’est pas « analyser l’effet » de quoi que ce soit, c’est modifier les conditions de l’expérience. La différence entre « avec » et « pour (à cause de) » a toujours existé, mais en appliquant ce filtre uniquement aux nouvelles données, ils feront croire que c’est un nouveau phénomène, causé par le programme de vaccination. C’est une science incroyablement mauvaise...