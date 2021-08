Newsletter n°394

Newsletter contre le racisme, le (néo)colonialisme et l'impérialisme du lundi 26.07.21 au dimanche 1.08.21

Articles de la semaine

- Dans un silence médiatique assourdissant, les CDC ont annoncé qu'à partir du 31.12.21, ils n'homologueront plus les tests RT-PCR pour le dépistage du nouveau coronavirus

Après le 31 décembre 2021, les CDC retireront leur demande d'autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) auprès de la Food and Drug Administration (FDA) du test Real-Time PCR pour le nouveau coronavirus (2019-nCoV), le test introduit en février 2020 pour la détection du SRAS-CoV-2 uniquement. Les CDC fournissent ce préavis pour que les laboratoires cliniques disposent de suffisamment de temps pour sélectionner et mettre en œuvre l'une des nombreuses alternatives autorisées par la FDA.Consultez le site Internet de la FDA pour obtenir la liste des méthodes de diagnostic de la COVID-19 autorisées. Pour un résumé de la performance des méthodes moléculaires autorisées par la FDA avec un panel de référence de la FDA, visitez cette page...





- Des civils syriens sont attaqués par des terroristes utilisant des armes étatsuniennes (Off Guardian)

Par Vanessa Beeley

Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a célébré le 10 juillet le prolongement d’un poste frontalier « humanitaire » à Bab Al Hawa, en tant que « bouée de sauvetage pour des millions de personnes » – de nombreux Syriens préfèrent le qualifier de « bouée de sauvetage » pour Al-Qaïda...

- Comment un blog de guérisseurs et de "médecine alternative" a convaincu le gouvernement de financer la recherche sur "le Covid long" (AIER)

Par Phillip W. Magness

Comme Devine l'a documenté dans le WSJ, l'approche du groupe Body Politic en matière de conception d'enquêtes scientifiques semblait très peu orthodoxe. Elle s'appuyait fréquemment sur des descriptions autodéclarées des symptômes de la Covid de longue durée ("Covid long"), au lieu d'une vérification médicale indépendante. Elle avait également l'habitude de diagnostiquer des personnes atteintes de la Covid de longue durée, même après avoir été testées négativement pour la Covid-19 elle-même. Un rapport publié en mars 2021 par Adam Gaffney pour StatNews a attiré l'attention sur des problèmes similaires dans la conception de la recherche de Body Politic. "Au moins certaines personnes qui s'identifient comme ayant une Covid de longue durée (ou "Covid long") semblent n'avoir jamais été infectées par le virus du SRAS-CoV-2", note Gaffney. Elles ont néanmoins été présentées par les médias comme des études de cas du prétendu syndrome...