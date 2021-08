Newsletter n°397

Articles de la semaine

- Pire que la maladie ? Examen de certaines conséquences involontaires possibles des vaccins à ARNm contre la COVID-19

Par Stephanie Seneff et Greg Nigh

International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research

L'opération Warp Speed a permis la commercialisation aux États-Unis de deux vaccins à ARNm, produits par Pfizer et Moderna. Les données provisoires suggéraient une grande efficacité pour ces deux vaccins, ce qui a contribué à légitimer l'autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) par la FDA. Cependant, la rapidité exceptionnelle avec laquelle ces vaccins sont passés des essais contrôlés au déploiement de masse soulève de nombreux problèmes de sécurité. Dans cette revue, nous décrivons d'abord en détail la technologie qui sous-tend ces vaccins. Nous passons ensuite en revue les composants de ces vaccins et la réponse biologique prévue, y compris la production de la protéine spike elle-même, ainsi que leur relation potentielle avec un large éventail de pathologies aiguës et à long terme, telles que les troubles sanguins, les maladies neurodégénératives et les maladies auto-immunes...





- Le département de la sécurité intérieure a fait une annonce officielle du gouvernement étatsunien : si vous remettez en question la réponse du gouvernement à la COVID-19, vous êtes considéré comme un extrémiste intérieur violent

The Conservative Tree House

Le département de la sécurité intérieure des États-Unis a fait une annonce discrète et alarmante hier, créant la position officielle du gouvernement des États-Unis sous le régime de Joe Biden. [Consultez cette déclaration en cliquant sur ce lien] Selon cette déclaration, si vous remettez en question l'orthodoxie, les mandats ou la réponse sanitaire à la COVID-19 du gouvernement étatsunien, vous êtes désormais considéré comme un "terroriste", et plus précisément comme un "extrémiste national violent" (DVE). Il s'agit d'un développement assez remarquable qui semble étayer la disposition ténue, instable et fragile du régime actuel. Le département de la sécurité intérieure semble plutôt paranoïaque dans son besoin d'étiqueter toute personne qui remettrait en question la réponse à la COVID-19. Plus de la moitié du pays serait désormais définie comme des dissidents et des terroristes nationaux dans leur propre pays. Pensez-y...