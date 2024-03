Newsletter n°530

J167. Rapport sur la guerre en Palestine. Israël a tué plus de 100 travailleurs humanitaires à Gaza au cours de la semaine dernière alors que son siège militaire de l’hôpital al-Shifa se poursuit/ Le Congrès U.S bien parti pour interdire les financements à l'Unrwa/ Projet de résolution U.S à l'ONU appelant à un "cessez-le-feu immédiat" (Vidéo)