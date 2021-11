Noël annulé à Gibraltar - l’endroit le plus « vacciné » au monde (Evening Standard)

Noël annulé à Gibraltar - l’endroit le plus « vacciné » au monde

Article originel : Christmas cancelled in Gibraltar - the ‘most vaccinated’ place in the world

Evening Standard



Note de SLT : Avec cette île vacciné à presque 100%, ils ne pourront pas dire que c'est la faute des non-vaccinés. A moins que cela soit de la faute des étrangers et touristes non vaccinés ? Le totalitarisme et la déshumanitation monte au coeur de l'Europe.



Gibraltar a annulé les célébrations officielles de Noël malgré son taux élevé de vaccination et son nombre relativement faible d’infections.

Le petit territoire britannique a resserré les restrictions liées à la COVID-19 au cours de la période des Fêtes après une pointe dans les cas.

Les résidents ont été exhortés à limiter autant que possible le mélange dans les nouvelles lignes directrices annoncées vendredi dernier à la suite d’une augmentation des cas...

Lire la suite