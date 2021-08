Nous avons été trompés - après tout, deux vaccins ne vous permettront pas de partir en vacances en toute liberté (The Telegraph)

Nous avons été trompés - après tout, deux vaccins ne vous permettront pas de partir en vacances en toute liberté.

Article originel : We’ve been fooled – two jabs won’t buy you holiday freedom after all

Par Annabel Fenwick Elliott

The Telegraph, 12.08.21



Note de SLT : Certains passages ont été soulignés par nous.



Cela n'a pas duré longtemps. Pendant quelques mois, il semblait vraiment que le fait d'avoir une double dose du vaccin contre la Covid pouvait vous permettre de voyager en liberté (ou presque). Plus encore, c'était notre seule stratégie de sortie de ce cercle vicieux d'enfermement à la maison. Mais de nouvelles preuves ont jeté le doute sur tout cela.

Les anti-vaxx se réjouiront de ce dernier développement : après tout, se faire vacciner ne vous empêchera pas de propager la variante delta extra-infectieuse. Il vous protège certainement personnellement, dans une large mesure, de symptômes graves et de la mort - mais la grande majorité d'entre nous ne courait pas ce risque de toute façon.



Ce qu'il ne fera pas, selon un nombre croissant de preuves, c'est vous empêcher d'être un porteur et donc un danger pour les autres. Cela va un peu à l'encontre du but recherché - et c'est certainement la seule raison pour laquelle les voyages internationaux ont repris ces derniers temps.

La semaine dernière, dans une nouvelle qui n'a pas été suffisamment diffusée, Public Health England a déclaré : "Certains résultats initiaux [...] indiquent que les niveaux de virus chez les personnes infectées par le variant Delta qui ont déjà été vaccinées peuvent être similaires aux niveaux trouvés chez les personnes non vaccinées. Cela peut avoir des implications sur la contagiosité des personnes, qu'elles aient été vaccinées ou non."

En clair, cela signifie que les laissez-passer NHS Covid que nous avons utilisés pour échapper à la quarantaine lors de nos visites à l'étranger et à notre retour vont perdre beaucoup de leur valeur.

D'ores et déjà, les festivals et autres événements de masse britanniques modifient leurs conditions d'entrée en exigeant un test négatif pour tous, quel que soit le statut vaccinal. Les programmes de voyage internationaux, tels que le certificat Covid de l'UE, vont probablement suivre. Les masques sont de retour aux Etats-Unis, où les Centres étatsuniens de contrôle et de prévention des maladies (CDC) sont revenus sur leur décision d'exempter les personnes ayant reçu une double dose du vaccin anti-Covid...

Beaucoup se sentiront lésés par cette décision. Certes, si j'ai retroussé ma manche au départ, ce n'est pas parce que j'avais peur du Covid, mais uniquement pour retrouver mes libertés. Je ne voulais vraiment pas me faire piquer ; pour la même raison que je ne me suis jamais fait vacciner contre la grippe, car personnellement je préfère prendre le risque d'attraper la maladie. Sur la base de l'outil de calcul du risque QCovid du gouvernement, mon risque - en tant que personne de 34 ans en bonne santé - d'être hospitalisée à cause de la Covid-19 est de 0,0218 %, et mon risque de mourir est de 0,0007 %...



