Nous, le peuple, sommes la nouvelle sous-classe permanente. La guerre contre le peuple (Off Guardian)

Nous, le peuple, sommes la nouvelle sous-classe permanente aux Etats-Unis. Article originel : ‘We the People’ Are the New, Permanent Underclass in America Par John & Nisha Whitehead, Rutherford Institute Off Guardian, 24.04.22

Si vous n'avez pas le choix, pas de voix et pas de réelles options lorsqu'il s'agit des revendications du gouvernement sur votre propriété et votre argent, vous n'êtes pas libre.

Nous n'avons pas vraiment notre mot à dire, mais cela n'empêche pas le gouvernement de nous escroquer à tout bout de champ et de nous forcer à payer pour des guerres sans fin qui servent davantage à financer le complexe militaro-industriel qu'à nous protéger, pour des projets d'intérêt général qui ne produisent rien ou presque, et pour un État policier qui ne sert qu'à nous emprisonner entre ses murs.

Pensez-y : Le gouvernement peut saisir votre maison et votre voiture (que vous avez achetées et payées) pour non-paiement d'impôts. Les agents du gouvernement peuvent geler et saisir vos comptes bancaires et autres objets de valeur s'ils ne font que "soupçonner" un acte répréhensible. Et l'IRS insiste pour obtenir la première part de votre salaire afin de financer des programmes gouvernementaux sur lesquels vous n'avez aucun droit de regard.

Aux yeux du gouvernement, "nous, les gens, les électeurs, les consommateurs et les contribuables", ne sommes guère plus que des porte-monnaie prêts à être cueillis.

Selon le Committee for a Reasonable Federal Budget, les intérêts que nous avons payés sur cet argent emprunté représentent "près de deux fois ce que le gouvernement fédéral dépensera pour les infrastructures de transport, plus de quatre fois ce qu'il dépensera pour l'éducation K-12, près de quatre fois ce qu'il dépensera pour le logement, et plus de huit fois ce qu'il dépensera pour la science, l'espace et la technologie".

En 2021, nous avons payé plus de 562 milliards de dollars d'intérêts sur cette dette publique , ce qui, selon le journaliste Rob Garver, "est supérieur au budget annuel de chaque agence fédérale individuelle, à l'exception du Trésor, du Département de la santé et des services sociaux (qui gère les programmes d'assurance maladie gouvernementaux Medicare et Medicaid) et du Département de la défense."

Les États-Unis se classent au 12e rang des nations les plus endettées du monde , la majeure partie de cette dette étant due à la Réserve fédérale, aux grands fonds d'investissement et aux gouvernements étrangers, à savoir le Japon et la Chine.

On estime que le montant de la dette de ce pays est aujourd'hui supérieur de 130 % à son produit intérieur brut (tous les produits et services fabriqués en un an par le travail et les biens fournis par les citoyens).

La dette nationale (le montant que le gouvernement fédéral a emprunté au fil des ans et qu'il doit rembourser) s'élève à 30 000 milliards de dollars et ne cesse de croître. Cela se traduit par environ 242 000 dollars par contribuable .

Pour couronner le tout, toutes ces guerres que les États-Unis sont si désireux de mener à l'étranger sont menées avec des fonds empruntés. Comme le rapporte The Atlantic, " les dirigeants étatsuniens financent essentiellement les guerres par la dette , sous la forme d'achats d'obligations du Trésor étatsunien par des entités basées aux États-Unis, telles que des fonds de pension et des gouvernements d'État et locaux, et par des pays comme la Chine et le Japon ."

Alors que nous nous battons pour survivre et que nous devons prendre des décisions difficiles sur la manière de dépenser le peu d'argent qui arrive dans nos poches après que le gouvernement fédéral, les États et les collectivités locales ont prélevé leur part (sans compter les taxes furtives imposées par le biais des péages, des amendes et autres pénalités fiscales), le gouvernement continue à faire ce qu'il veut - prélever des impôts, accumuler des dettes, dépenser de manière scandaleuse et irresponsable - sans se soucier du sort de ses citoyens.

Nous sommes également contraints de dépenser de l'argent pour des systèmes de surveillance afin de suivre nos mouvements, de l'argent pour militariser davantage notre police déjà militarisée, de l'argent pour permettre au gouvernement de faire des descentes dans nos maisons et sur nos comptes bancaires, de l'argent pour financer des écoles où nos enfants n'apprennent rien sur la liberté et tout sur la façon de se conformer, et ainsi de suite.

Plus récemment, en réponse à l'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine, l'administration Biden a approuvé 13,6 milliards de dollars d'aide militaire et humanitaire pour l'Ukraine , avec 200 millions de dollars supplémentaires pour une assistance militaire immédiate.

Comme le rapporte Forbes, " l'aide étrangère des États-Unis éclipse les fonds fédéraux dépensés annuellement par 48 des 50 gouvernements des États. Seuls les gouvernements des États de Californie et de New York dépensent plus de fonds fédéraux que ce que les États-Unis envoient chaque année aux pays étrangers."

Par exemple, les contribuables étatsuniens ont été contraints de débourser plus de 5 600 milliards de dollars depuis le 11 septembre pour la coûteuse et interminable "guerre contre le terrorisme" du complexe militaro-industriel. Cela se traduit par environ 23 000 dollars par contribuable pour mener des guerres à l'étranger, occuper des pays étrangers, fournir une aide financière à des alliés étrangers, remplir les poches des entrepreneurs de la défense et graisser les mains de dignitaires étrangers corrompus.

Il y a certaines choses que nous pouvons faire (exiger la transparence, rejeter le copinage et la corruption, insister sur des prix justes et des méthodes comptables honnêtes, demander l'arrêt des programmes gouvernementaux incitatifs qui donnent la priorité aux profits plutôt qu'aux personnes), mais il faudra que "nous, le peuple", arrêtions de faire de la politique et soyons unis contre les politiciens et les intérêts des entreprises qui ont transformé notre gouvernement et notre économie en un exercice de fascisme payant.

Malheureusement, nous nous sommes tellement investis dans les politiques identitaires qui nous montent les uns contre les autres et nous maintiennent impuissants et divisés que nous avons perdu de vue la seule étiquette qui nous unit : nous sommes tous Etatsuniens.



Croyez-moi, nous sommes tous dans le même bateau, mes amis, et il n'y a qu'une seule véritable bouée de sauvetage : c'est la Constitution et la Déclaration des droits.

La Constitution commence par ces trois mots puissants : "Nous, le peuple".

Le pouvoir réside dans notre nombre.



Comme je l'explique clairement dans mon livre Battlefield America : The War on the American People et dans son pendant fictif The Erik Blair Diaries, cela reste notre plus grande force face à une élite gouvernementale qui continue à faire peu de cas de la population. C'est notre meilleure défense contre un gouvernement qui s'est arrogé un pouvoir illimité sur le porte-monnaie (l'argent des contribuables) et l'épée (la puissance militaire).

Là où nous sommes perdants, c'est lorsque nous nous laissons séduire par les politiciens aux grands discours qui dépensent sans compter à nos dépens.



* L'avocat constitutionnel et auteur John W. Whitehead est fondateur et président de l'Institut Rutherford. Son livre Battlefield America : The War on the American People (SelectBooks, 2015) est disponible en ligne à l'adresse www.amazon.com. Whitehead peut être contacté à l'adresse john@rutherford.org.