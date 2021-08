Nous sommes nombreux. Les oppresseurs ne le sont pas (Off Guardian)

Nous sommes nombreux. Les oppresseurs ne le sont pas.

Hiroyuki Hamada*

Off Guardian, 7.08.21

Je me souviens avoir discuté avec un homme originaire d'Irak en 2016. Il conduisait un taxi en Allemagne. J'ai écrit sur lui dans l'un de mes essais[1] : Le mois dernier, je discutais avec un chauffeur de taxi irakien à Berlin. Mon fils de 12 ans et moi avions pris un taxi du Musée d'art contemporain à notre hôtel. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander au chauffeur de taxi pourquoi il s'était retrouvé à Berlin. Il a répondu que c'était lié à la disponibilité du visa. Il a souligné qu'il avait dû partir parce qu'il n'aimait pas l'islam. Il a dit que les Musulmans s'entretuaient.

Je me suis senti légèrement triste parce qu'on aurait dit qu'il devait dire cela pour prouver qu'il n'était pas un "terroriste". Je lui ai dit que c'était les États-Unis qui soutenaient Saddam quand ça les arrangeait. Puis, les États-Unis ont fait volte-face, changeant de politique lorsque cela devenait plus pratique. Je lui ai demandé : Talibans, Al-Qaïda, EI, c'est toujours la même histoire, non ?

Puis il a dit quelque chose d'inattendu. Il a dit que c'était une "révolution du peuple". "Nous nous sommes opposés à Saddam". Il faisait référence à la première guerre du Golfe en 1991. Il a poursuivi en décrivant comment elle ne s'est pas déroulée comme les gens le souhaitaient, et qu'elle a entraîné un embargo commercial dévastateur, une nouvelle guerre, l'EI, etc. Sa voix était passionnée. J'ai ressenti dans sa voix la colère et la frustration contre la guerre et l'impérialisme que je ressens moi-même. La guerre impériale contre les pays qui défient les impératifs hégémoniques des États-Unis comporte quelques étapes. La population cible est privée de ses besoins fondamentaux par un embargo économique, des sanctions commerciales, des restrictions de voyage et la diabolisation de leur dirigeant. La société est déstabilisée par le manque de ressources et d'activités économiques. Les forces opposées dans le pays sont généreusement financées par l'empire pour créer un élan contre le "régime" défiant au nom de la "révolution", de la "démocratie", de la "liberté", etc. Les communautés sont divisées. Les institutions sont compromises pour servir le capital, ajoutant encore plus de confusions et de difficultés à la population.

Très souvent, cela suffit à faire taire ceux qui défient ces interventions et cela aboutit à un renversement de l'ordre existant. La société est transformée pour s'adapter aux politiques coloniales concoctées par les industries occidentales, qui se traduisent par l'extraction des ressources, la privatisation, la financiarisation, l'exploitation d'une main-d'œuvre bon marché, la construction de bases militaires américaines, etc. Un certain nombre de pays du Moyen-Orient ont défié ces interventions, ce qui a entraîné des guerres par procuration et des interventions militaires occidentales. C'était la "guerre contre le terrorisme" qui se poursuit encore aujourd'hui, les forces étatsuniennes étant librement employées contre le monde entier conformément à son "cadre juridique de la guerre contre le terrorisme", tandis que ses mesures sont toujours en place sous forme de restrictions de nos droits légaux ainsi que de restrictions dans les aéroports, etc.

Beaucoup d'entre nous ont élevé la voix contre le crime évident d'envahir d'autres pays, de les coloniser et de les soumettre. À ma grande surprise, des personnes se sont opposées à notre affirmation en disant que si nous ne les envahissions pas, ils nous auraient envahis, qu'ils étaient des "terroristes", etc. D'énormes profits ont été générés par cet énorme projet public, la guerre, aux dépens des populations des pays déchirés par la guerre ainsi que des personnes opprimées dans certains des pays les plus riches du monde. Personne n'a été tenu pour responsable des morts et des destructions. La guerre pour sauver les gens des terroristes était un énorme projet capitaliste visant à étendre le pouvoir et la richesse de criminels endurcis qui se disent politiciens, philanthropes, hommes d'affaires, intellectuels, patriotes, universitaires, etc. La mentalité sous-jacente de la violence néocoloniale est fondée sur les préjugés à l'encontre des peuples des pays ciblés. Ces peuples, qui résident dans des pays gouvernés par des "dirigeants" qui ont juré d'obéir aux politiques impériales, sont soumis à des mesures d'exploitation et d'assujettissement plus strictes afin de servir les intérêts des institutions impériales. Les difficultés de la population concernée - pauvreté, troubles sociaux et corruption - qui découlent de l'assujettissement économique, justifient la supériorité mentale des Occidentaux, prouvant faussement l'infériorité de la population "barbare" qui doit être "aidée" par les Occidentaux. Si le dirigeant d'un pays colonisé tente de modifier la situation injuste en mettant en œuvre des politiques au service de la population de ce pays, l'autorité occidentale mobilisera des politiques pour éliminer un tel élément. Ces politiques sont fermement soutenues par les préjugés de la population impériale. De simples slogans et des mots clés tels que "il tue son propre peuple", "sauvez les enfants", "régime", "dictature" et "génocide" peuvent déclencher la mentalité coloniale ainsi que la mentalité du sauveur blanc dans la population impériale. A présent avançons rapidement jusqu'en 2021 - l'ère de la guerre contre le virus. Nous vivons un transfert massif de richesses vers les riches et les puissants, qui peut être décrit au mieux par Jeff Bezos remerciant ses travailleurs et ses clients pour son voyage en fusée[2]. La violence cynique de l'exploitation infligée aux travailleurs se retrouve dans tous les secteurs du pays, entraînant la destruction des petites entreprises communautaires, l'apparition massive de sans-abri, une vague de suicides, un pic des décès liés à la drogue. Les mesures de confinement font des ravages dans les relations sociales vitales, qui doivent maintenant être réorganisées. Le virus a transformé le système de santé en déclin en un système de port de masques, d'éloignement social et d'injection de médicaments expérimentaux OGM extrêmement lucratifs - qui sont entourés d'un nombre sans précédent de blessures et de décès, dépassant de loin tous les rapports antérieurs combinés de blessures et de décès liés aux vaccins transmis au système de notification du VAERS des CDC (Centers for Disease Control and Prevention).

Les mesures de confinement et les mesures de lutte contre le virus axées sur le profit ont encore réduit la capacité du système général de soins de santé, ce qui a eu pour effet de priver un grand nombre de patients de soins vitaux pour leurs problèmes urgents. Détruire le système de santé (alors qu'il passe tranquillement à la télésanté sans aucune contestation) pour sauver des vies n'est qu'un aspect de la mobilisation actuelle. Le système éducatif, attaqué depuis des générations par les forces corporatives, a reçu un chèque en blanc pour licencier les professeurs, transformer les cours en tutoriels en ligne et poursuivre une nouvelle mission consistant à créer des travailleurs obéissants pour la quatrième révolution industrielle. L'institution financière a accéléré la mise en troupeau de la population dans le domaine numérique où les gens sont conditionnés, transformés en marchandises et exploités comme des données. Dans chaque industrie, un processus de restructuration massive pour le profit est en cours au nom des mesures contre la Covid.

Maintenant, je comprends que les maladies respiratoires peuvent être très dangereuses. Si vous consultez des articles datant d'avant la Covid, vous trouverez des appels désespérés de professionnels de la santé dénonçant le risque d'épidémies de grippe en raison du manque d'installations et de ressources. C'est devenu une réalité après la campagne de la Covid, puisque des décès massifs ont été enregistrés à la suite de la fermeture de maisons de retraite. Des options de traitement axées sur le profit ont été promues alors que les options efficaces étaient limitées, ce qui a entraîné encore plus de décès et d'hospitalisations. Mais statistiquement, tous ces décès aux États-Unis n'ont pas dépassé la fourchette de variation du taux de mortalité d'une année sur l'autre. Ce fait crucial a été observé dans divers pays. La situation de la Covid, si tant est qu'elle existe, est en grande partie un événement d'origine humaine. Elle ne peut être décrite comme une pandémie mortelle comparable à la peste bubonique. Cela devrait faire voler en éclats les récits d'événements viraux étayés par des "cas" concoctés par des tests PCR peu fiables - dont l'inexactitude a été fortement critiquée par de nombreux scientifiques - y compris l'inventeur du test PCR lui-même - en raison de ses résultats arbitraires dépendant du degré d'amplification à la recherche des fragments d'ADN ciblés[3][4]. L'observation ci-dessus est strictement basée sur les opinions de nombreux professionnels de la santé, médecins et scientifiques à travers le monde. Il faut au moins reconnaître qu'il existe des désaccords importants dans le domaine scientifique sur tous les aspects de la Covid-19, de ses traitements et des mesures de confinement[5][6]. Cependant, aucun de ces points n'est examiné de manière sérieuse par l'establishment. En fait, il existe de nombreux cas de professionnels de la santé qui ont fait l'objet de mesures disciplinaires pour avoir signalé des cas de lésions dues aux vaccins, s'être élevés contre les politiques de traitement et avoir remis en question les hypothèses prévalentes concernant le virus. Les professionnels de la santé sont activement forcés de jouer le jeu du récit officiel de la Covid. Pour le grand public, les émotions mitigées face à ces contradictions se sont transformées en frustration, et la frustration s'est transformée en colère, comme si nous étions coincés dans une cocotte-minute faite de récits officiels et d'obstacles structurels tels que les fermetures et les injections forcées de vaccins. La chaleur et la pression ont brisé le tissu social alors que nos routines quotidiennes sont dictées par la "nouvelle normalité". Tant de choses se sont passées depuis l'année dernière. Mais d'une manière ou d'une autre, les choses ne semblent pas se placer au bon endroit dans nos têtes. Nous marquons notre sens du temps et de l'espace par des événements traditionnels, des routines quotidiennes et nos connaissances communes. Lorsque nous les perdons, nous nous retrouvons avec une série d'éléments et de dynamiques sans ces marqueurs. Mais des marqueurs alternatifs ont été fournis par ceux qui nous ont privés de ces marqueurs. Nos vies sont marquées par des confinements, des masques et une distanciation sociale - la "nouvelle normalité".

Maintenant nous en marquons nos vies avec ces nouveaux repères. On nous dit qu'il existe une maladie mortelle et que la seule solution est de se faire vacciner. Notre vie et notre mort sont déterminées par l'une des plus grandes entreprises, le complexe médico-industriel. Tout comme la guerre contre le terrorisme a été décrite comme une "croisade" - légitimant la supériorité religieuse et culturelle tordue des colonisateurs, déguisant le fardeau de l'homme blanc en obligation humanitaire - la guerre contre le virus fait de la "science" sa force directrice. Cependant, il va sans dire que la crédibilité de la "science" est proportionnelle à la puissance de la richesse et du pouvoir qui l'accompagne - tout comme les faits de guerre sont achetés et vendus comme du "journalisme". Les mensonges de propagande emplissent l'air tandis que ceux qui s'opposent sont considérés comme des "autres" qui méritent d'être fustigés comme n'étant pas sous la protection de la communauté.

Cette façon d'encadrer - le complexe médico-industriel - est utile pour comprendre la dynamique de l'hégémonie capitaliste. Cependant, une telle entité fait également partie du complexe industriel médiatique, du complexe industriel à but non lucratif, du complexe industriel politique et, bien sûr, du complexe militaro-industriel. En bref, nos vies sont dictées par les multiples forces dynamiques des oligarques, orchestrant une "réalité" qui se manifeste fermement comme un cadre capitaliste - une cage pour conditionner nos vies en fonction de ses impératifs. Alors que la mobilisation virale actuelle recadre notre société, effaçant les valeurs, normes et croyances existantes, les institutions corporatives et leurs propriétaires sont consacrés comme des êtres absolus qui déterminent notre vie et notre mort. C'est pourquoi les décrets légitimés par "l'urgence" sont désormais des moyens politiques acceptables. C'est pourquoi les grandes entreprises ont acquis d'énormes richesses. C'est pourquoi nos vies sont regroupées dans le domaine numérique où nous sommes transformés en marchandises, conditionnés pour être exploités, et tronqués pour être dépouillés du mystère de la vie et de l'inconnu. Mais où vont la colère et la frustration ?

L'establishment étatsunien est bien conscient de la colère et de la frustration bouillonnantes que suscite la situation. L'élan de colère est cultivé et il est façonné pour monter les gens les uns contre les autres - une vieille ruse de duopole corporatif, qui s'est développée régulièrement comme un outil dynamique d'ingénierie sociale aux États-Unis. Les fantômes de la guerre civile déterminent encore les moyens d'asservissement, tout en permettant à la classe dirigeante de présider le théâtre de la "démocratie", de la "liberté" et de l'"humanité" - une "réalité" fabriquée.

L'individualisme, l'autodétermination et le sentiment de liberté fondé sur les sacrifices de nombreuses personnes opprimées sont un privilège réservé aux personnes jouissant de la sécurité économique. C'est une partie de la raison pour laquelle la résistance contre les mesures de confinement de la Covid comprend un élément réactionnaire. En particulier, la définition erronée de la trajectoire comme "socialisme" ou "communisme". Ce retournement ironique, l'oppression capitaliste étant imputée à l'ennemi des capitalistes, révèle une fois de plus le mécanisme du duopole impérial ainsi que l'expansion de la violence d'exploitation contre un segment de la population autrefois économiquement sûr, qui nécessitera des mesures plus strictes de restrictions draconiennes. Ce n'est pas une coïncidence si les États rouges ont adopté les positions opposées tandis que les États bleus adhèrent fermement aux récits officiels sur les vaccins et les mesures de confinement. Les populations soumises sont autorisées à choisir le mode d'asservissement, mais les légères différences dans le choix sont suffisamment importantes pour activer la haine coloniale les unes envers les autres. La douleur, l'émotion et la rancune historiques non résolues ont trouvé une expression urgente contre les "ennemis" parmi nous. Un combat entre des loups qui montrent les dents et des renards rusés, comme le dirait Malcolm X, canalise la colère et la frustration en toute sécurité dans le cadre capitaliste. Les médias, les politiciens et les grandes institutions instillent soigneusement des conflits parmi la population en diabolisant les opposants sur les vaccins et les mesures de confinement, tout en protégeant les récits de la "pandémie" dans un sens ou dans l'autre. Certaines personnes pourraient penser que les choses doivent empirer avant de s'améliorer. Les choses peuvent certainement empirer, mais il semble que cela ne signifie qu'une plus grande fragmentation des communautés et une déstabilisation des institutions, ce qui permet une plus grande érosion des intérêts des gens par la domination capitaliste ainsi que la justification de ses mesures draconiennes. Cela donne probablement un sentiment de confort aux privilégiés des communautés fermées.

Cela accompagne également l'exacerbation de l'élan fasciste, qui justifie toujours les forces de l'hégémonie impériale occidentale - rappelez-vous comment le phénomène Trump a poussé les politiques néolibérales, qui sont embrassées par les deux partis corporatistes, tout en justifiant tout le reste pour s'opposer à Donald Trump, qui a été largement perçu comme une caricature évidente de l'empire narcissique défaillant ? Le capitalisme étatsunien avance tout en oscillant de gauche à droite dans le spectre acceptable de l'impérialisme.

En bref, tout est sous contrôle selon ceux qui ont détruit les pays du Moyen-Orient. La seule différence est que maintenant la cible c'est nous. Nous sommes attaqués. Certains d'entre nous sont diabolisés par l'establishment pour jouer le rôle de boucs émissaires. Certains d'entre nous sont loués comme des héros qui sauvent des vies et se sacrifient. Nos communautés sont détruites pour être consommées par les colonisateurs de l'humanité et de la nature. La guerre contre le virus est conçue comme un arrière-plan crucial de déstabilisation et de peur qui permet d'extraire d'énormes quantités de dépenses publiques au nom de la sauvegarde des vies, de l'environnement et des moyens de subsistance des gens - qui sont tous attaqués par la sauvagerie de la domination capitaliste elle-même. Comme la guerre contre le virus vise en grande partie l'argent public, nous sommes bombardés d'une quantité sans précédent de récits de propagande de masse, comme si nous étions jetés dans le processus électoral des entreprises - nous sommes censés voter oui à ces lucratives solutions capitalistes aux problèmes capitalistes en suivant les récits. Les protestations publiques contre les politiques sont consommées en toute sécurité parmi les populations, car les gens sont obligés de se battre entre eux. De plus, la guerre contre le virus est censée être une guerre perpétuelle. D'inconcevables "erreurs" seront commises, des victoires seront déclarées ici et là, les faits seront révélés quand cela conviendra, tandis que la plupart des faits sont déformés pour soutenir la prétention de ce vaste système de racket de protection par les oligarques. Un pas en avant, un pas en arrière, nos vies tourbillonnent dans le théâtre torturé de la "crise médicale", mais la véritable solution ne s'y trouve jamais. L'empire ne peut pas perdre la guerre, mais l'empire n'a pas l'intention de la gagner non plus, car la victoire peut détruire l'élan domestiqué des luttes intestines parmi le peuple, ainsi qu'un assortiment d'"activisme" soutenu par le complexe industriel à but non lucratif, qui conduit effectivement les agendas capitalistes au nom de "notre démocratie".

Après tout, nous sommes nombreux. Les oppresseurs ne le sont pas. Le mécanisme de domestication doit être maintenu en place pour dompter les masses au sein de la hiérarchie féodale de l'argent et de la violence. Pendant ce temps, la peur, le doute et la menace réelle contre nos moyens de subsistance sous la forme d'une strangulation économique continuent de nous forcer à avaler l'accord de racket de protection avec l'entreprise criminelle.

En fin de compte, la trajectoire pointe vers une domestication complète de notre espèce par la gestion de tous les moyens de production, de ses produits et du système de distribution. Alors que les gens deviennent eux-mêmes des produits grâce aux procédures biotechnologiques, les relations sociales au sein du royaume numérique se fondent de manière transparente dans la réalité fabriquée, cimentant virtuellement la hiérarchie féodale du pouvoir absolu. Alors que nous opérons dans les médias sociaux, que nous présentons nos identités dans leurs cadres, et que l'on nous injecte des médicaments OGM pour modifier notre réponse physique au monde naturel, nous avons déjà franchi une étape dangereuse qui pourrait très bien signifier la fin de notre espèce telle que nous la connaissons. Que pouvaient faire les Irakiens alors qu'ils subissaient l'embargo et les invasions meurtrières ? La question est maintenant la nôtre. Malheureusement, beaucoup de ceux qui ont soutenu l'empire insistent encore pour combattre la guerre impériale alors que nous sommes devenus les cibles de la guerre, diabolisant les membres de notre communauté comme des ennemis, répétant des slogans et des points de discussion pour justifier la restructuration impériale, alors que nos communautés s'effondrent pour être dévorées par les colonisateurs. Ce n'est pas une coïncidence si ceux qui s'opposent à la mobilisation actuelle sont accusés d'être des racistes, des théoriciens du complot ou des adorateurs du fascisme - tout comme ceux qui ne sont pas d'accord avec le bombardement des personnes de couleur sont accusés de laisser les enfants de couleur mourir de la main d'un "dictateur". Notre véritable ennemi n'est pas les "antivaccins", ni les personnes crédules qui avalent la propagande des entreprises. Le véritable ennemi, ce sont les oligarques impériaux qui façonnent notre société afin de poursuivre leurs méthodes d'exploitation et d'asservissement. Ils façonnent la cage capitaliste pour écraser les derniers vestiges de notre imagination et de notre lien avec l'humanité et la nature. Comment pouvons-nous défier la colonisation de l'humanité et de la nature ?

Comment pouvons-nous faire partie de la résistance contre le système pyramidal criminel qui est voué à imploser par sa nature destructrice ? Comment pouvons-nous construire nos voies pour être en harmonie avec nous-mêmes, avec les autres et avec la nature ? Nous faisons partie des innombrables personnes qui ont fait le rêve d'une telle harmonie. Nous sommes solidaires avec eux. Nous sommes nombreux. Les oppresseurs ne le sont pas.

*Hiroyuki Hamada est un artiste. Exposant largement dans des galeries et dans des lieux non commerciaux, Hamada a reçu une bourse de la Fondation Pollock-Krasner, deux fois des bourses de la Fondation de New York pour les arts en sculpture et une bourse Guggenheim. Parallèlement à sa carrière d'artiste, on peut trouver ses écrits sur divers sites en ligne.

