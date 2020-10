Nouveau reportage dans un Jt de France 2 sensibilisant l'opinion publique au sort de la région d'Idlib détenue par Al Qaïda face aux bombardements syriens (Vidéo)

JT France 2 de 20h du 25.12.19

Syrie : des combats meurtriers à Idlib

L'horreur se poursuite en Syrie. À Idlib, dans le nord-ouest du pays, de nombreux bombardements russes ont eu lieu. Il y aurait plusieurs morts, dont des enfants. Des milliers de civils sont toujours pris au piège. Des combats entre l'armée du régime et des poches de jihadistes.

Sur la route qui mène vers le Nord, un flot ininterrompu de tracteurs, de voitures, de camions, ou d'autobus. Dans la province d'Idlib (Syrie), des dizaines de milliers de civils ont pris la direction de la frontière avec la Turquie, fermée à double tour. "Toutes les cinq minutes, il y avait des bombardements. D'abord on s'est caché. Mais dès qu'on a trouvé quelqu'un pour nous emmener, on est parti avec ce qu'on avait sur le dos. On était en pyjama" , explique Mohammad Abdallah, un habitant.