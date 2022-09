Nouvelles preuves d'une association significative entre les vaccins anti-Covid à ARNm et un excès de décès liés à la COVID et non liés à la COVID. Réanalyse des décès de personnes âgées de 18 à 55 ans aux États-Unis.

Nouvelles preuves d'une association entre les vaccins anti-Covid à ARNm et un excès de décès liés à la COVID et non liés à la COVID. Réanalyse des décès de personnes âgées de 18 à 55 ans aux États-Unis.

Article originel : Further evidence of mRNA injections associated with both COVID deaths and excess non-COVID deaths. Re-analysis of deaths of 18 to 55 year olds in the USA

Par Joel Smalley

Substack, 4.09.22

Inspiré par l'excellent travail de l'intrépide John Dee, j'ai ré-analysé les données de mortalité du SSA avec lesquelles j'ai travaillé :

Les jeunes Etatsuniens meurent à un rythme sans précédent depuis 2021

L'expérience de l'ARNm passera pour le crime le plus odieux contre l'humanité jamais observé. Ceux qui persistent dans son soutien ou même sa promotion feraient bien de regarder les données qui démontrent sans équivoque que la nouvelle thérapie génique n'est ni sûre ni efficace™....

Par curiosité, j'ai voulu tester l'approche de modélisation de John et valider ses résultats en utilisant un ensemble de données différent. Sur la base des données de l'Angleterre, il a conclu que l'expérience vaccinale à ARNm pouvait être tenue pour responsable d'un tiers des décès excédentaires non COVID, sur la base de résultats montrant une relation statistiquement significative entre les taux d'utilisation des vaccins à ARNm et les décès 23 semaines plus tard. Bien entendu, cela corrobore également le travail de Steve Kirsch. Tout d'abord, j'ai représenté graphiquement les décès dus à la COVID chez les 18 à 55 ans par rapport à mon calcul des décès en excès (voir les articles précédents pour la méthodologie).

De toute évidence, il existe une relation très claire entre les décès en excès et les décès COVID (mon modèle de décès en excès est bon ✅). Nous pouvons confirmer que nos yeux ne nous trompent pas en effectuant une régression linéaire simple et nous constatons que plus de 95% des décès en excès peuvent être expliqués par la COVID avec une valeur p de 0,00%, c'est-à-dire statistiquement significative1.

Cependant, nous pouvons aussi clairement voir qu'il y a plus de décès en excès que de décès COVID, nous avons donc des décès en excès non COVID à expliquer. Je dirais 8% des décès en excès étant donné que le coefficient COVID est de 1,08. La question brûlante de ces derniers temps est la suivante : ces décès excédentaires non COVID sont-ils dus à l'expérience des vaccins à ARNm, aux confinements et à tout ce qui y est associé, ou à autre chose ? Peut-être même des décès COVID sous-diagnostiqués ? Le camp pro-vax a fait tout ce qu'il a pu pour mettre cela sur le compte des interventions (sans avancer la moindre preuve pour étayer cette présomption). Je suppose qu'il est plus facile de maintenir que ce n'est qu'un dommage collatéral de tous les millions de vies qu'ils ont sauvées de la COVID ? Cela signifie également qu'ils peuvent continuer à traire la vache ARNm (jusqu'à ce que ses mamelles saignent). Étant donné que la vache sacrée ne me nourrit pas, je n'ai aucune contrainte pour enquêter sur une éventuelle relation entre vaccins à ARNm et la surmortalité, alors c'est parti...

Si l'on compare les décès excessifs non liés à la COVID avec les rapports du VAERS sur les décès suites à la vaccination (mon indicateur l'activité vaccinale de l'ARNm) 22 semaines plus tard(2), on peut également observer une sorte de modèle. Le modèle de John a généré 23 semaines comme décalage optimal, de sorte que nous n'avons qu'une semaine d'écart et que nous examinons différents pays et différentes cohortes d'âge. C'est assez convaincant ! La surmortalité non-COVID semble atteindre un pic lorsque l'expérience ARNm est la plus active, diminuer à mesure que les vaccins diminuent, connaître une petite résurgence au début de l'année 2022 (en même temps que les rappels ?), puis décliner jusqu'à des niveaux beaucoup moins importants lorsque pratiquement plus personne ne participe à l'expérience. En termes de statistiques brutes, nous avons augmenté le pouvoir explicatif de notre modèle de 95% à 98% et notre nouvelle variable a également une valeur p de 0,00%, ce qui est à nouveau très significatif en termes statistiques.

Le coefficient COVID est tombé à 0,94. Avec un pouvoir explicatif de 98 %, serait-il déraisonnable de dire que près de 6 % des décès en excès sont dus à l'expérience des vaccins à ARNm ? Nous pourrions en rester là et conclure que les preuves montrent que l'expérience des vaccins à ARNm est associée à des décès excédentaires non COVID qui se matérialisent 22 semaines plus tard, tout comme John et Steve le montrent, Cependant, je ne peux pas en rester là. Ces décès doivent être considérés dans le contexte des risques et des avantages. Si les vies sauvées par l'expérience vaccinale à ARNm sont nettement plus nombreuses que les décès causés, il faut en tenir compte. Hélas, comme nous l'avons observé dans mes propres analyses précédentes des données anglaises, au moment où tout le monde est "protégé", la COVID (et les décès en excès) ont déjà diminué, il est donc impossible de déterminer s'ils ont été protégés de la COVID. De plus, lorsque la COVID revient en été, le nombre de décès est beaucoup plus élevé que pendant la saison habituelle de forte mortalité en hiver. Attendez, quoi ?! Est-ce que j'ai vraiment dit ça en gardant un visage impassible ? Le pathogène saisonnier est revenu hors saison et a fait plus de ravages que pendant la haute saison ? **Secouez la tête de manière incrédule. Comment cela peut-il être ainsi ? Eh bien, bien sûr, j'ai émis l'hypothèse à de nombreuses reprises que la seule explication plausible est que l'hôte (l'homme) a été compromis - et non pas que le virus a muté pour devenir plus virulent. **Retournez la tête. Pouvons-nous vérifier cette hypothèse avec nos nouveaux outils ? Nous pourrions certainement régresser les décès dus à la COVID par rapport aux rapports VAERS décalés, n'est-ce pas ?

Mmm... à moins que mes yeux ne me trompent, je pense qu'il y a un modèle qui émerge là aussi ? Je n'arrive pas à donner un sens à cette première distribution VAERS. Peut-être s'agit-il de ceux qui ont subi des effets indésirables aigus, alors que la deuxième distribution principale correspond aux évolutions chroniques ? Quoi qu'il en soit, les données nous indiquent qu'en termes statistiques, près de 40 % des décès liés à COVID peuvent être expliqués par les rapports du VAERS et, une fois encore, nous avons une valeur p hautement significative de 0,00 %.