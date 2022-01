Omciron marque-t-il la fin de la pandémie ? (Unherd)

Omciron marque-t-il la fin de la pandémie ?

Article originel : Is Omicron the end of the pandemic ?

Unherd, 15.12.21

Depuis sa découverte dans la province de Gauteng, en Afrique du Sud, en novembre, une nouveau variant de la Covid a déclenché une spirale de restrictions sévères, d'interdictions de voyager et de questions sur l'efficacité des vaccins à deux doses existants. La Dre Angelique Coetzee, la scientifique qui a été la première à tirer la sonnette d'alarme à Gauteng, a assuré à plusieurs reprises au public que l'observation précoce des symptômes laissait penser qu'Omicron pourrait être moins grave que le variant Delta. Malgré certains signes rassurants sur le terrain, la réaction au nouveau variant a été spectaculaire, Boris Johnson mettant en garde contre un "raz-de-marée" de cas au Royaume-Uni et Joe Biden prédisant une "explosion" de cas aux États-Unis.

Pour décortiquer certaines des données en provenance de Gauteng, Freddie Sayers s'est entretenu avec Pieter Streicher, chercheur à l'université de Johannesburg, qui a suivi l'évolution de la variante Omicron dans son pays.

Pieter est convaincu que, comme pour toutes les vagues du virus, il y aura une forte augmentation des cas dans les semaines à venir en Afrique du Sud et au-delà. Mais les cas ne sont pas, selon lui, la meilleure mesure pour évaluer la menace d'Omicron. Pour mesurer la virulence d'un variant, il est plus important d'étudier les registres des hospitalisations et des décès en excès. D'après ces mesures, Omicron entraîne des admissions à l'hôpital bien inférieures à celles de la vague précédente en Afrique du Sud, et nécessite beaucoup moins d'interventions telles que la ventilation ou l'apport d'oxygène supplémentaire. La surmortalité devrait suivre le même schéma. Avec Delta, explique Pieter, les patients arrivaient souvent à l'hôpital avec un faible taux d'oxygène dans le sang et des symptômes graves. Les rapports des hôpitaux sud-africains suggèrent qu'un pourcentage plus élevé de tests positifs sont "accidentels" avec la variante Omicron, les patients étant souvent asymptomatiques ou ignorant qu'ils étaient porteurs du virus. Pieter reconnaît que le taux de croissance exponentiel initial d'Omicron semble spectaculaire. Mais les scientifiques "commettent l'erreur de projeter ce [taux de croissance exponentiel] bien au-delà d'une date de pic plausible". D'après ses observations, le taux de croissance d'Omicron semble déjà ralentir à Gauteng. Si les symptômes sont moins graves et que les chiffres ralentissent, ce nouveau variant pourrait-il en fait être une bonne nouvelle ? Pieter fait preuve d'un optimisme prudent. Si Omicron "surpasse" le variant Delta, cela pourrait signifier la fin de la pandémie telle que nous la connaissons, en plaçant le coronavirus dans la même catégorie de maladie que le rhume. Pieter suit de près les nouveaux chiffres enregistrés en Europe, tout comme nous.