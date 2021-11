PANDA écrit à la British Society of Immunology afin qu'elle modifie son message public car il déforme grossièrement les données disponibles sur la COVID-19 et l'immunologie en général.

PANDA a demandé à la British Society of Immunology de modifier son message public car il déforme grossièrement les données disponibles sur la COVID-19 et l'immunologie en général.

Lettre à la British Society of Immunology Article originel : Letter to British Society of Immunology PANdemics Data & Analytics, 10 November 2021

28 octobre 2021

Société britannique d'immunologie

Devonshire House,

60 Goswell Road,

Londres EC1M 7AD, Royaume-Uni



Madame, Monsieur

Nous vous écrivons pour attirer votre attention sur la brochure "Immunity to COVID-19" publiée par la British Society for Immunology en collaboration avec le UK Coronavirus Immunology Consortium (UKCIC), dont le texte figure ci-dessous.

Nous sommes préoccupés par le contenu de cette brochure, car elle déforme grossièrement les données disponibles sur la COVID-19 et l'immunologie en général. Certaines déclarations et déductions de la brochure sont manifestement incorrectes et semblent, par leur formulation, destinées à induire en erreur. Cela risque de jeter le discrédit sur la santé publique, la politique de vaccination en général et la British Society for Immunology. Il semble peu probable que la Société ou UKCIC, en tant qu'organismes professionnels, puissent approuver le contenu de la brochure sur laquelle leurs logos apparaissent.



Pour plus de clarté, nous incluons la brochure et exposons ci-dessous nos préoccupations concernant chaque section.

Nous vous serions reconnaissants de nous répondre rapidement, car nous prévoyons de publier la lettre sur notre site web selon notre pratique habituelle, mais nous pensons qu'il est approprié de permettre à la Société de corriger les erreurs au préalable.

La PANDA considère que l'inclusion d'informations trompeuses dans des documents publics tels que celui-ci porte atteinte aux principes fondamentaux du consentement éclairé et de l'éthique médicale, et qu'il est donc urgent d'y remédier.

Nous serions heureux d'en discuter plus avant.

Nous vous remercions

Cordialement,

PANDA



Section 1 : "Ce que cela signifie pour vous".

La maladie grave due à la COVID-19 est confinée à un petit sous-ensemble de la population, généralement âgé de plus de 65 ans et présentant une obésité importante et/ou d'autres morbidités chroniques graves (par exemple, diabète sucré, insuffisance rénale, maladie cardiovasculaire) [1,2,3]. Chez les enfants en bonne santé, elle survient à moins de 1 /million (moins fréquemment que des maladies comparables telles que la grippe) [4,5]. Le " COVID long ", comme d'autres syndromes post-viraux, est réel mais relativement rare, en particulier chez les enfants et les adolescents [6].

L'infection entraîne une immunité plus large et plus durable que celle acquise par la vaccination [7,8] car elle est formée contre plusieurs composants immunogènes du virus (plutôt que contre une seule partie de la protéine de pointe) et suscite également des réponses robustes des cellules T et des muqueuses via les anticorps IgA [9,10,11,12,13]. Ignorer l'immunité post-infection et ne mentionner l'immunité qu'après la vaccination relève d'une ignorance flagrante ou d'une déformation délibérée de la réalité.

La vaccination réduit la gravité de la COVID-19 de 7 à 14 jours après la deuxième dose.[14,15,16] Elle induit une réponse immunitaire en provoquant la synthèse et l'expression de la protéine spike près du site d'injection et dans la plupart des organes du corps [17]. La quantité de protéine spike sera très variable car elle dépend de la transcription de l'ARNm injecté pris par les cellules, et la charge immunogène des vaccins à ARNm n'est donc pas bien contrôlée. À cet égard, ils diffèrent des vaccins précédents, où une quantité connue de l'immunogène lui-même est injectée. La protéine spike est associée à des anomalies de la coagulation et à la myocardite [18,19,20,21] et a enregistré une mortalité associée plus élevée dans la base de données VAERS que tous les autres vaccins combinés sur deux décennies [22,23]. Les effets à moyen et long terme ne sont pas encore disponibles car il n'y a pas d'expérience préalable avec les vaccins à ARNm chez l'homme. Dire qu'il "induit une réponse immunitaire de manière sûre et contrôlée" est donc très trompeur. Omettre d'informer sur le profil d'effets indésirables exceptionnellement graves lors de la recommandation de la vaccination constituerait une faute professionnelle selon l'éthique médicale acceptée.



S'il peut être exact que la vaccination "réduit la propagation", les auteurs savent que cela semble temporaire, car les données du Royaume-Uni, du PHE montrent qu'à partir de début octobre, les personnes de plus de 30 ans vaccinées étaient plus susceptibles d'être infectées que les personnes non vaccinées dans ces groupes d'âge [24] et les sociétés plus fortement vaccinées ne voient pas de réduction relative de la transmission [25]. Les normes de consentement éclairé exigeraient normalement que cette information soit incluse.



Section 2 : " Réponse immunitaire ".

La formulation de cette section implique clairement que l'immunité induite par le vaccin est plus forte et plus durable que l'immunité post-infection. C'est inexact, car les données publiées indiquent très clairement que c'est le contraire [26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36]. Cette section semble destinée à induire en erreur et constitue donc une faute professionnelle au sens médical du terme. Elle implique le contraire de ce que les données disponibles indiquent. Comme la Société Britannique d'Immunologie et l'UKCIC savent comment fonctionne l'immunité et connaissent les données publiées, nous supposons qu'elles ont été publiées sans examen technique. Puisque c'est la procédure standard dans toute organisation liée à la santé/science

le contenu doit faire l'objet d'un examen technique avant d'être publié, ce contenu n'aurait pas dû être rendu public sans que le contenu erroné soit supprimé.