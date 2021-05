"Pas d'Irlandais, pas de Noirs, pas de chiens, pas de non vaccinés" (Off Guardian)

"Pas d'Irlandais, pas de Noirs, pas de chiens, pas de non vaccinés"

Par Dustin Broadbery

Off Guardian, 21.05.21

Le gouvernement poursuit son Passeport-vaccinal et des plans pour une société à deux vitesses sont en cours. L'effronterie de ceux qui mènent la charge dépasse l'entendement.

Alors qu'ils affirmaient "qu'il n'y avait aucun projet de passeport vaccinal "discriminatoire" pour la Covid", ils ont discrètement financé au moins huit projets différents de passeport vaccinal depuis l'année dernière. Et ce n'est que la moitié du problème. Nous sommes à mi-chemin d'une étude de faisabilité à l'échelle européenne pour le développement d'un passeport vaccinal commun, lancée par la Commission européenne en 2018. Ils voudraient vous faire croire - qu'ils ont été pris le pantalon baissé, que leurs politiques sont proportionnées à l'urgence telle qu'elle se présente, et qu'ils opèrent à tout moment selon un système de consentement éclairé. Mais attendez une minute. Depuis l'apparition du SRAS-CoV-2, ils ont joué le plus étonnant des jeux de tromperie et de manipulation. Ils ont trafiqué les comptes, truqué les caisses et faussé leurs chiffres officiels.

Ils ont délibérément divisé la société en deux camps - les sceptiques et les adeptes, les conformistes et les non-conformistes. L'année dernière, l'ambiance a été propice à la mise à l'écart de quiconque remettait en question le récit, tandis que ceux qui refusaient de se conformer étaient qualifiés de narcissiques et de psychopathes ou dénoncés comme des "négationnistes de la Covid" - l'équivalent moderne des négationnistes de l'Holocauste. Ce gouvernement a polarisé la nation à une échelle jamais atteinte auparavant, légitimant un type particulier de préjugés et d'inimitié que l'on n'avait pas vu en Europe depuis l'époque du Troisième Reich. Et une fois que l'application NHS deviendra votre ticket de liberté lundi, ils auront enfin les moyens d'éliminer et de punir la dissidence tout en récompensant la foi aveugle en l'autorité. Peu importe à quel point leur conformité est préjudiciable à la société dans son ensemble, la majorité silencieuse a perdu son sens moral. Mais il faut bien comprendre que ce principe de diviser pour mieux régner est aussi vieux que le monde. Il n'y a pas si longtemps, on pouvait lire sur les vitrines des établissements britanniques : "Pas de chiens, pas d'Irlandais, pas de Noirs". La différence aujourd'hui, c'est que ce ne sera pas la couleur de votre peau, votre classe sociale, votre sexe ou votre orientation sexuelle qui vous condamnera, mais quelque chose de bien plus virulent - votre idéologie.

Il est étonnant que ce point crucial ait été entièrement ignoré par la classe dirigeante. Et malgré les tentatives les plus flagrantes de marginalisation de larges segments de la société, les identitaires, la brigade du réveil et d'autres défenseurs de longue date des plus marginalisés restent largement indifférents. À moins qu'il ne s'agisse d'agiter les bras en l'air pour dénoncer les taux plus élevés d'hésitation à se faire vacciner parmi les minorités ethniques. Mais le reste d'entre nous peut aller au diable.

Qui se soucie de ceux qui n'appartiennent pas à un groupe social protégé, n'est-ce pas ? Dans cet étrange impératif moral de clocher, la discrimination n'est désapprouvée que si elle s'exerce à l'encontre des marques de distinction autorisées et estampillées de quelqu'un, alors que la discrimination, en soi, est tout à fait acceptable. Pour défendre leur position morale, ils vous diront que "les personnes non vaccinées mettent égoïstement la vie des autres en danger" ou que "les personnes qui refusent de porter un masque sont de grands propagateurs". Mais attendez une minute. Tout cela n'est que pure conjecture qui, comme tout ce qui se trouve sous le soleil de l'après-Covid, est fondée sur des spéculations scientifiques et des politiques tirées tout droit du chapeau du magicien. À part croire le gouvernement sur parole, où sont les preuves réelles de la transmission asymptomatique ? Où sont les preuves de l'efficacité des masques ?

En fait, quelqu'un peut-il m'indiquer une seule évaluation des risques pour l'une de ces interventions à haut risque ? Mais refuser à quelqu'un l'entrée d'un établissement, l'empêcher de voyager, de faire des achats ou, pire encore, de mettre le pied hors de son propre repaire, n'est pas un point discutable. Il s'agit de formes très réelles et tangibles de discrimination, pour la seule raison que vous êtes personnellement en désaccord avec leurs choix. Ces personnes ont clairement fait la paix avec le fait que l'appartenance à la société est désormais l'exception plutôt que la règle. Ils travaillent sous l'emprise d'un sentiment de droit néotribal - si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Comme leurs ancêtres néolithiques, ils se réfugient dans le troupeau pour échapper à un prédateur invisible qui menace leur existence au jour le jour. Ils se positionnent dans les échelons supérieurs de ce système à deux vitesses qui se dessine, avec d'autres personnes tout aussi désespérées de retrouver leur vie et prêtes à se soumettre à n'importe quelle demande éphémère en échange d'un laissez-passer convoité pour réintégrer la société polie.

Tandis que le reste d'entre nous - qui ne se laissera ni convaincre, ni corrompre, ni contraindre - risquera d'être excommunié du bal social en défense de nos principes.

Cette association libre des plus pauvres et des plus marginalisés, des objecteurs de conscience, des sceptiques du confinement et de tous ceux qui ont une once de foi en leur souveraineté divine ou en leur autonomie corporelle mènera une croisade personnelle de désobéissance civile contre la tyrannie du jour, comme Tolstoï, Gandhi et Martin Luther King l'ont fait avant eux. Pour eux, des hommes plus courageux ont enduré bien pire pour bien moins.

On vous pardonnerait également de supposer qu'une fois que les plus vulnérables ont été vaccinés (ce qui est le cas maintenant), il ne reste plus grand-chose entre les gens et leur liberté. Toute nouvelle tentative de nous "protéger" par de nouveaux tours de vis défie la raison. Et pourtant, nous sommes là, à mener une bataille pour l'humanité. Le problème, donc, avec les sceptiques du confinement tels que Peter Hitchens qui jettent publiquement l'éponge, ou Lord Sumption qui accepte l'inévitabilité des passeports vaccinaux - ils ont hissé le drapeau blanc bien avant que la vraie bataille n'ait commencé.

Si le confinement et la distanciation sociale représentent l'abstrait de cette guerre idéologique, ses lignes de front se jouent sur l'abandon physique de notre volonté et de nos autonomies corporelles. La première est arbitraire, la seconde est systématisée. L'un va se produire avec ou sans votre consentement, l'autre en dépend entièrement. Il s'ensuit que pour chaque sceptique qui renonce à sa conformité, ils vendent le reste d'entre nous à la rivière. La balance penche davantage en faveur de la nouvelle normalité. Et soyons honnêtes, les passeports vaccinaux ne fonctionnent que si une majorité d'entre nous s'y conforme. Ainsi, tant que nous pouvons nous raccrocher au vernis illusoire de la démocratie, les politiciens ont le devoir de faire au moins semblant de respecter une sorte de système de consentement éclairé. Tout comme nous sommes obligés de donner au moins l'apparence de faire respecter les contrôles et les équilibres nécessaires. Même si vous acceptez la logique des passeports vaccinaux, où cela s'arrête-t-il exactement sur votre carte ? Trois semaines pour aplanir la courbe, trois confinements plus tard et on parle déjà de nouveaux confinements en été, ou pire, de restrictions durant deux années supplémentaires.

Pendant ce temps, aux États-Unis, Sloppy Joe a été clair : "Faites-vous vacciner ou portez un masque indéfiniment". Si rien de tout cela ne vous inspire la peur de Dieu, alors peut-être que ceci le fera :

Le Pentagone a mis au point une micro-puce qui détectera les sujets atteints d'une COVID asymptomatique. La puce sera insérée sous la peau et déclenchera un capteur si la COVID infecte le corps. Et ce, bien qu'Internet soit inondé de factchekers et d'experts des médias de masse déboulonnant ce que la soi-disant "brigade des chapeaux d'aluminium" a toujours mis en garde. Ils cachent leurs motivations au grand jour et, par petites touches, nous continuons à abandonner d'anciens droits et protections à une dystopie impensable qui est maintenant à portée de main.

