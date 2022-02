Passe vaccinal "gadget": la commission d'enquête du Sénat appelle à sa "levée rapide" (France Soir)

Notons par ailleurs qu'au 15 février dernier, quelque quatre millions de Français doublement vaccinés n'avaient pas encore reçu leur troisième injection. Le Sénat en est conscient, rappelant d'ailleurs que le 15 mars et le 15 avril, d'autres Français rejoindront sûrement les "désactivés".

Les élus n'excluent pas de ressortir l'outil si besoin est, selon l'évolution des critères habituels (situation hospitalière, nombre de contaminations…), mais ils soulignent que « la succession d’annonces parfois contradictoires, avant même que certains outils de gestion de l’épidémie soient applicables, a contribué à brouiller le message adressé à la population. »

Pour le moment, entre les pages 27 et 32, le Sénat rapporte des « prévisions encourageantes » au niveau de l'hôpital, notant par exemple que les admissions "pour Covid" cèdent peu à peu leur place à des admissions "avec Covid accessoire". Autrement dit, ce virus ne semble plus être la cause de tous nos malheurs.

Manque de données et de transparence

Cette contradiction permanente et ce flou ambiant s'expliquent par le fait que « le suivi quantitatif et qualitatif des effets du passe vaccinal est largement insuffisant et ne permet pas d’évaluer son incidence sur la maîtrise de l’épidémie et sur la progression de la vaccination. » - il est trop tôt pour évaluer ses effets, confessait d'ailleurs Olivier Véran, auditionné par la commission lundi, invoquant un... manque de recul.

De plus, les données collectées par le gouvernement ne sont pas toutes rendues publiques. Un manque de transparence souligné par les sénateurs de la commission, qui ne permet pas « la bonne information du public et contribuer à éclairer la décision des pouvoirs publics. »

Par ailleurs, le rapport chiffre à 80 les réunions du conseil de défense sanitaire depuis le début de la pandémie. Conseil qui relève normalement de l'exception, mais qui se déroule depuis mars 2020 en toute discrétion, et se substitue à l'habituel Conseil des ministres, n'arrangeant rien au manque de transparence du gouvernement.

« Un pur gadget » ?

« Le passe vaccinal a paru servir de justification au relâchement des réflexes prophylactiques. », peut-on aussi lire dans le rapport. Aujourd'hui, nous observons en effet que le gouvernement entame une levée progressive des mesures, sans prévoir la levée du passe vaccinal au même moment. Pour servir des intérêts de santé publique — plutôt que politiques, les sénateurs soulignent qu'il est étrange de considérer la fin du port du masque, sans pour autant considérer la levée du sésame. Dans beaucoup d'autres pays d'Europe (le rapport s'appuie sur l'exemple danois), l'une et l'autre sont allées de pair. Aussi la commission s'avance-t-elle à qualifier le passe vaccinal de « pur gadget ».

Le sénateur LR Alain Houpert, lui aussi, rappelle l'inconfort de n'avoir pas été entendu sur les mêmes positions.