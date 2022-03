Permis de tuer (et comment réinformer les patients) Article originel : License to kill (and how to redpill patients) Steve Kirsch. 5.03.22

Il n'y a pas de doute : les fabricants de vaccins ont le droit de tuer. Ils peuvent tuer autant de personnes qu'ils le souhaitent et personne aux Etats-Unis ne les arrêtera. Tout cela est parfaitement légal.







Ce qui est le plus frustrant dans cette pandémie, c'est qu'il ne fait aucun doute que les compagnies pharmaceutiques ont tué plus de 150 000 Etatsuniens, et pourtant personne ayant le pouvoir d'arrêter ces vaccins ne veut parler des preuves. Le programme de vaccination est réalisé sous le prétexte de sauver 10 000 vies (l'essai de phase 3 de Pfizer a montré que le médicament a sauvé environ une vie de la COVID pour 22 000 personnes entièrement vaccinées contre les variants de la COVID existant depuis plus d'un an), mais personne ne veut vraiment se pencher sur la surmortalité toutes causes confondues causée par les vaccins (alias "les dommages collatéraux").



Existe-t-il une cause d'action viable pour arrêter tout cela ? Je ne l'ai pas trouvée.

La loi protège les compagnies pharmaceutiques et toutes les personnes associées au processus de vaccination de toute responsabilité. Ils ont en fait un permis de tuer.

Le CDC devrait être pénalement négligent pour ne pas avoir reconnu les signaux de sécurité évidents. Cependant, parce qu'ils font autorité dans l'esprit des tribunaux, ils ne peuvent rien faire de mal. Il y a une défense "les esprits raisonnables peuvent différer" ici et nos tribunaux croient que le CDC a des esprits raisonnables. Alors comment peut-il y avoir négligence quand des esprits raisonnables ne trouvent pas de signal de sécurité ? C'est le crime parfait. Vous pouvez littéralement vous en tirer avec un meurtre.

Des gens sont tués mais personne n'est accusé d'un crime, à ma connaissance. Y a-t-il des procureurs de district, d'état ou fédéraux qui peuvent trouver une cause d'action viable ?





Les preuves

Les preuves du préjudice sont cachées à la vue de tous :

1. Un taux d'événements indésirables à signaler estimé à 20 % des personnes entièrement vaccinées (il y a plus de 200 millions de vaccinés, 1 million de rapports VAERS et le VAERS est au moins 41 fois sous-déclaré).

2. On estime à plus de 150 000 le nombre de décès dus au vaccin aux Etats-Unis

3. Selon les embaumeurs, jusqu'à 93 % des cas présentent des caillots sanguins révélateurs associés au vaccin.

4. Le sang avant/après la vaccination est visuellement très différent.

5. Des taux de myocardite aussi élevés que 2 % (Monte Vista Christian School et une conversation privée avec un médecin du ministère de la Défense).

6. Taux de dommages neurologiques aussi élevés que 4,5 % (enquête du ministère israélien de la santé).

7. Un minimum de 30 % (étude de Peter Schirmacher) à 93 % (étude de Bhakdi) des décès survenus après la vaccination ont été attribués au vaccin.

8. Une enquête post-commercialisation divulguée par Pfizer qui est assez cohérente avec les rapports de données du VAERS (j'écrirai plus tard un autre article sur ce sujet, mais je n'ai pas trouvé de preuve irréfutable qui ne soit pas déjà dans le VAERS, où nous connaissions déjà des milliers de types d'événements indésirables).

9. Une estimation du nombre de décès et de l'URF par Joel Smalley à partir des données sur les décès dans le Massachusetts, qui confirme les chiffres précédents. Joel a calculé un URF de 41, ce qui correspond exactement au mien ! Il a également calculé un nombre de décès par million de doses (dpmd) de 945, ce qui est encore plus élevé que les 411 dpmd calculés par Mathew Crawford.

10. L'article de Skidmore, "How Many People Died from the Covid-19 Inoculations ? An Estimate Based on a Survey of the United States Population", qui estime à 294 000 le nombre de décès excédentaires dus au vaccin.

11. Une estimation des données des compagnies d'assurance allemandes réalisée par Mathew Crawford, qui donne une estimation de 120 000 décès aux États-Unis causés par les vaccins.

12. Rapports anecdotiques troublants



Plus récemment, nous disposons également de preuves de transcription inverse in vitro, ce qui est troublant car les CDC nous avaient assuré que cela ne pouvait pas se produire. Nous ne connaissons pas les taux in vivo. En clair, dans les expériences en éprouvette, une partie de la séquence génétique du vaccin est renvoyée dans notre ADN, ce qui est extrêmement troublant pour tout le monde car cela n'était pas censé se produire. Il est important de noter que nous n'assistons pas encore à la transposition réelle de l'ADN de l'épi dans le génome de l'hôte/humain où cela peut modifier de façon permanente le génome humain (et probablement pas dans le bon sens). Pour plus d'informations à ce sujet, voir ce commentaire de BC.



Plutôt que d'arrêter les vaccins pendant que l'on étudie la question, nous faisons bien sûr le contraire et encourageons ou rendons obligatoires des doses de rappel supplémentaires. C'est encore plus tragique lorsque cela est fait à nos enfants par leurs écoles et leurs universités (ils appellent cela "protéger" nos enfants).



Enfin, j'ai parié 1 million de dollars que plus de 1 000 personnes ont été tuées par ces vaccins, ce qui en fait officiellement le vaccin le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis et trop dangereux pour être utilisé.

L'objectif de ce pari est de montrer que personne dans le monde n'a la moindre confiance dans la sécurité des vaccins. Sinon, ils prendraient mon argent sur un pari "sûr".