"Personne ne parle de la Covid ici. C'est fini, la vie est normale" - Compte-rendu du Texas (Lockdown Sceptics)

"Personne ne parle de la Covid ici. C'est fini, la vie est normale" - Compte-rendu du Texas

Article originel : “No One is Talking About Covid Here. It’s Over, Life is Normal” – Report From Texas

Par Will Jones

Lockdown Sceptics, 29.05.21

La semaine dernière, les conseillers du gouvernement britannique ont insisté sur le fait que le déblocage de la société sera un "processus graduel" (encore plus graduel que de prendre quatre mois pour y arriver ?) et que les masques faciaux et le travail à domicile pourraient être maintenus même après le 21 juin. Vous pouvez certainement comprendre la nécessité de ce niveau extrême de prudence. Si vous regardez les États U.S qui ont levé les restrictions, ils ont subi des niveaux extraordinaires d'infection et de décès et regrettent vraiment leur "pensée néandertalienne" et reviennent rapidement à la normale. Oh, euh, attendez, en fait - il n'y a pas eu de nouvelle poussée du tout.

J'ai soumis ce point à un ami fanatique du confinement (oui, nous sommes toujours en bons termes) et sa réponse a été un faible "vous ne pouvez pas supposer que le virus se comportera de la même manière dans différents pays". D'accord, c'est bien pratique, n'est-ce pas ? Nous ne pouvons pas tirer de leçons de ce qui se passe ailleurs parce que chaque pays est différent. Les États U.S ont peut-être pu rouvrir leurs portes sans que les hôpitaux soient débordés ou qu'il y ait des morts en masse (le Texas a rouvert ses portes au début du mois de mars), mais cela ne veut pas dire que nous ne le ferons pas. Mieux vaut prévenir que guérir, hein. Heureusement, le confinement n'a pas d'inconvénients, donc il n'y a aucun problème à le maintenir indéfiniment, juste au cas où... Un autre ami, dont le père vit au Texas, a dit que son père lui a dit cette semaine : "Personne ne parle de la Covid ici. C'est fini, la vie est normale." Il pourrait bien sûr y avoir un autre afflux de Covid dans les États et pays qui ont réouverts, surtout à l'automne et en hiver. Mais comme la Floride et le Dakota du Sud (entre autres) ont été ouverts tout au long de l'automne et de l'hiver derniers, nous savons aussi qu'il n'y a rien à craindre de ce côté-là, et encore moins maintenant qu'une grande partie de la population est vaccinée.

Mais depuis quand nos dirigeants politiques et leurs conseillers "scientifiques" laissent-ils les preuves s'opposer à un bon confinement, surtout si cela préserve un peu plus longtemps leur réputation, leur statut et leur pouvoir ?